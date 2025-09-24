DRAMA U SAD-U /

Snajperist pucao po imigracijskom uredu, ima ranjenih i mrtvih: 'Molite se za žrtve'
Foto: Screenshot Youtube

Tri osobe su u srijedu ranjene u uredu savezne Imigracijske i carinske službe (ICE) u Dallasu, objavili su lokalni mediji

24.9.2025.
15:44
Hinadanas.hr
Screenshot Youtube
Tri osobe su u srijedu ranjene u uredu savezne Imigracijske i carinske službe (ICE) u Dallasu, objavili su lokalni mediji. Policija je došla do zgrade u sjeverozapadnom dijelu Dallasa u otprilike 7.30 sati po lokalnom vremenu.

Ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem je u objavi na društvenoj platformi X kazala da je više osoba ozlijeđeno te da ima poginulih, a da se napadač ubio.

 

 

"Jutros je došlo do pucnjave u terenskom uredu ICE-a u Dallasu. Detalji još uvijek stižu, ali možemo potvrditi da je bilo više ozlijeđenih i smrtno stradalih. Napadač je preminuo od prostrijelne rane koju si je sam nanio. Iako još ne znamo motiv, znamo da se naša ICE policija suočava s neviđenim nasiljem nad njima. To mora prestati. Molimo vas da se molite za žrtve i njihove obitelji", piše Noem

Napadač je pronađen mrtav na krovu obližnje zgrade, objavila je lokalna televizija WFAA, citirajući izvore.

 

 

Vjerojatno se radi o snajperistu

"Prema preliminarnim informacijama, moguće je da se radi o snajperistu", kazao je vršitelj dužnosti ravnatelja ICE-a Todd Lyons za CNN.

Neki mediji su objavili da su žrtve u kritičnom stanju. Glasnogovornik ICE-a nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentarom. Policija u Dallasu također nije odmah odgovorila na upite telefonom ili e-mailom.

