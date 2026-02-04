Prizori kao iz filmova katastrofe: Smrznute iguane padaju s drveća diljem Floride

Nagli prodor hladnog zraka doveo je do neuobičajeno niskih temperatura na Floridi zbog čega se tisuće iguana smrznulo i počelo padati s drveća. U Orlandu je izmjereno čak -4 stupnja Celzijevih, što je najniža temperatura u veljači zabilježena od 1923. godine.

Iguane su hladnokrvne životinje pa zbog niskih temperatura postanu nepokretne i u velikom broju padaju na tlo. Uobičajene temperature za ovo doba godine na Floridi kreću se od 12 do 23 Celzijeva stupnja, piše WPLG 10.

Ovaj ekstremni hladni val uslijedio je tjedan dana nakon što je snažna oluja zahvatila veći dio SAD-a, pri čemu je poginulo više od 100 ljudi, a brojna su mjesta ostala zatrpana snijegom i ledom.

Prikupljanje iguana

Vlasti su pozvale stanovnike da prikupljaju smrznute gmazove i donose ih na sabirne točke, gdje će biti eutanazirani ili predani ovlaštenim uzgajivačima za prodaju izvan države.

Državna agencija za divlje životinje objavila je da je tijekom dvodnevne akcije uklanjanja prikupljeno više od 2000 zelenih iguana omamljenih hladnoćom.

Los habitantes de Florida están recogiendo iguanas aturdidas por el frío durante la reciente ola de bajas temperaturas. Las autoridades estatales de vida silvestre otorgaron a los ciudadanos un permiso especial para llevarlos a puntos de recogida. pic.twitter.com/waV86FRBcC — Informe Orwell (@InformeOrwell) February 3, 2026

Jessica Kilgore, iz tvrtke Iguana Solutions specijalizirane za uklanjanje invazivnih vrsta, izjavila je za WPLG 10 da je tijekom hladnog vala prikupila stotine živih i uginulih guštera.

"Prošli put kada je bilo ovako hladno, većinu smrznutih iguana sam pronašla na plaži. Vjerujem da ih smrzne hladan zrak, koji dolazi zbog hladne vode, a s drveća ih onda obori jak vjetar", kazala je Kilgore.

Invazivna vrsta

Iguane su na Floridi invazivna vrsta pa se ovaj hladni val koristi za kontrolu populacije koji u Južnoj Floridi uzrokuju štetu na ukrasnom bilju i zagađuju bazene.

Floridska komisija za očuvanje riba i divljih životinja (FWC) donijela je izvršnu uredbu kojom se građanima dopušta prijevoz iguana do ureda komisije. Zelene iguane slobodno žive u prirodi, no za njihovo je držanje kao kućnih ljubimaca potrebna dozvola.

