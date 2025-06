Slučaj koji je zapalio grad: Nakon optužbi protiv maloljetnika, izbili neredi

Javni neredi izbili su u središtu Ballymene u Sjevernoj Irskoj nakon prosvjeda zbog navodnog slučaja seksualnog napada u ponedjeljak, a policija je izjavila da je nekoliko projektila bačeno na policajce.

🚨 Massive disorder in Ballymena Northern Ireland this evening, a migrant house has been set on fire following the rape of a child at the weekend



1000s have taken to the streets tonight to protest in anger 👏🏻 pic.twitter.com/CQjOSYF9pS