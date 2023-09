Sljedeća pandemija mogla bi doći od milijun neotkrivenih virusa i biti smrtonosnija od Covida.

Upozorenje je to koje su poslali tvorci cjepiva, Kate Bingham i Tim Hames. Tvrde da bi izbijanje virusa moglo ubiti do 50 milijuna ljudi, baš poput španjolske gripe, prenosi The Sun.

Ovo dvoje stručnjaka su, naime, u svojoj novoj knjizi objasnili kako bi mogao izgledati tijek sljedeće pandemije te su izdali oštro upozorenje.

Mutiraju brže od svih živih bića zajedno

"Pandemija gripe 1918-1919. ubila je najmanje 50 milijuna ljudi diljem svijeta, dvostruko više nego što ih je ubijeno u Prvom svjetskom ratu. Danas bismo mogli očekivati ​​sličan broj smrtnih slučajeva od jednog od mnogih virusa koji već postoje", upozoravaju.

Napominju kako postoji više virusa koji se užurbano umnožavaju i mutiraju brže nego svi drugi oblici života na našem planetu zajedno. "Nisu svi prijetnja ljudima, naravno, ali mnogi od njih jesu", kazali su.

Dodaju da postoji i rizik da bi virusi mogli skakati s jedne vrste živih bića na drugu te "dramatično mutirati".

"Do sada su znanstvenici upoznati s 25 obitelji virusa, a svaka od njih uključuje stotine ili tisuće različitih virusa, od kojih bi svaki mogao evoluirati do mjere da izazove pandemiju", upozoravaju Bingham i Hames.

"Što je još gore, procjenjuju da bi moglo postojati više od milijun neotkrivenih virusa koji bi mogli skakati s jedne vrste na drugu, dramatično mutirati i ubiti milijune ljudskih bića", dodaju.

Sreća s covidom?

Ovaj dvojac tvrdi da je svijet imao donekle "sreće" s pandemijom Covida. Iako je virus ubio oko 20 milijuna ljudi, velika većina zaraženih uspjela se oporaviti.

“Ebola, s druge strane, ima stopu smrtnosti od oko 67 posto. Ptičja gripa ne zaostaje mnogo sa 60 posto. Čak je i MERS dosegao 34 posto. Dakle, sigurno ne možemo računati na to da će sljedeću pandemiju biti lako obuzdati", napominju.

Kolega stručnjak, dr. Jophn McCauley, član Globalnog sustava nadzora i odgovora na zarazu pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, upozorava je da bi sljedeću pandemiju mogla uzrokovati strašna španjolska gripa.

Od izbijanja covida, znanstvenici su tražili druge opasne viruse koji bi mogli izazvati sljedeću pandemiju - što bi moglo dovesti do "broja (smrtnih) slučajeva sličnih španjolskoj gripi".

Opasnost vreba od gripe

Dr. McCauley kaže da je jedna od njegovih najvećih briga sezonska gripa. Upozorava da će buduća pandemija vjerojatno doći od soja gripe.

Covid mjere poput socijalnog distanciranja i redovitog pranja ruku pridonijele su jednoj od najnižih cirkulacija gripe u više od jednog stoljeća, pojašnjava.

Ali uobičajeni virusi poput sezonske gripe mogli bi biti puno opasniji u svijetu nakon pandemije.

Dr. Erin Sorrell, stručnjakinja za nove zarazne bolesti i gripu,slaže se da gripu treba smatrati "glavnim konkurentom" kada se traži sljedeća pandemija.

“Nije pitanje hoćemo li imati još jednu pandemiju, nego kada", upozorava. "Iako bi današnja pandemija mogla dovesti do broja slučajeva i smrtnih slučajeva sličnih onima iz 1918., to ne bi bilo iz istih razloga", dodaje.

Pandemija gripe iz 1918., poznata kao španjolska gripa, zarazila je oko trećinu svjetske populacije, a vjeruje se da cje potekla od ptica.