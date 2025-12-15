FREEMAIL
NEMA MIRA /

Siloviti potres na granici tektonskih ploča: 'Probudila me treskavica, vibracija, a onda je počelo ljuljati'

Siloviti potres na granici tektonskih ploča: 'Probudila me treskavica, vibracija, a onda je počelo ljuljati'
Foto: Emsc

Potres je bio u moru na dubini od 45 kilometara točno na granici tektonskih ploča. Nakon potresa javili su se građani koji su osjetili potres

15.12.2025.
21:18
Tajana Gvardiol
Emsc
Potres jačine 5,7 stupnjeva po Richteru pogodio je u ponedjeljak u 4.33 sata po lokalnom vremenu područje ruskog poluotoka Kamčatke. Potres je bio u moru na dubini od 45 kilometara točno na granici tektonskih ploča. Prema prvim informacijama, potres je bio jačine šest stupnjeva, ali je naknadno smanjena jačina.

Nakon potresa javili su se građani koji su osjetili potres.

"Prilično se zatreslo", napisao je jedan.

"Probudila me treskavica, vibracija, a onda je počelo ljuljati. Na granici 'još malo jače i odskočit ću s kreveta'", napisao je drugi. 

"Kad će ovo već završiti aaaaaaa"

POGLEDAJTE VIDEO: Afganistan u paklu potresa, zbrajaju se žrtve: 'Umro je pod ruševinama, i to tek što se oženio'

PotresRusijaKamčatka
