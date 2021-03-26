Silovali čak i bebe od devet mjeseci i zlostavljali ih elektrošokovima: Katolička crkva ispričala se žrtvama

Katolička crkva Novog Zelanda službeno se u petak ispričala preživjelim žrtvama zlostavljanja unutar Crkve, ustvrdivši kako je potrebno mijenjati njezine mehanizme i kulturu koji su ta zlostavljanja i omogućili.

Nadbiskup Wellingtona, kardinal John Dew, ispričao se u ime biskupa i duhovnih vođa Novoga Zelanda pred Kraljevskom komisijom koja istražuje zlostavljanja u državnim ustanovama za skrb i vjerskim institucijama.

"Danas, uviđajući važnost ovoga trenutka, ja vam se ispričavam, u ime biskupa i duhovnih vođa Katoličke crkve Novog Zelanda", rekao je kardinal Dew, koji je ujedno i predsjednik Biskupske konferencije Novog Zelanda.

"Ispričavam vam se u ime svih onih biskupa i duhovnih vođa koji su nam prethodili. Nema opravdanja za njihove postupke - kao ni za naše - koji su vam nanijeli zlo", dodao je Dew.

Njegove su izjave dio svjedočenja u sklopu istrage Kraljevske komisije kojom se žele razriješiti povijesne i tekuće optužbe za zlostavljanje.

Premijerka Jacinda Ardern osnovala je Kraljevsku komisiju 2018. godine, smatrajući da se ta zemlja mora suočiti s "mračnim poglavljem" svoje povijesti, što je kasnije proširila na crkve i druge vjerske ustanove.

Komisijino preliminarno izviješće u prosincu je pokazalo da je u toj zemlji u vjerskim ustanovama i institucijama državne skrbi u razdoblju od 1960.-ih godina do početka dvijetisućitih zlostavljano gotovo 250 tisuća djece, mladih i ranjivih skupina.

Istraga je utvrdila da su djeca, u nekim slučajevima ne starija od devet mjeseci, godinama trpjela zlostavljanja, uključujući silovanje i elektrošokove, od strane zaposlenika psihijatrijskih ustanova i institucija državne skrbi, pripadnika klera te udomitelja.

"Priznajemo da su mehanizmi i kultura Crkve omogućili da dođe do zlostavljanja. Ti mehanizmi i ta kultura su vas iznevjerili, i moraju se promijeniti", poručio je kardinal Dew.

Kraljevska će komisija svoje preporuke vladi iznijeti u konačnom izvješću kasnije ove godine. Riječ je o jednoj od najdužih i najsloženijih istraga u povijesti Novog Zelanda.