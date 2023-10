O sukobu Izraela i Hamasa na televiziji N1 govorio je vojni i sigurnosni stručnjak Gordan Akrap. On je sukob komentirao u svjetlu sinoćnjeg napada na bolnicu u Gazi u kojemu je poginulo 500 ljudi. Izrael i Hamas međusobno se okrivljuju i prozivaju za odgovornost za taj napad, a sve to u trenucima dok u Tel Avivu boravi američki predsjednik Joe Biden. Na tvrdnju kako je dojam da se tim događajem propustila prilika za postizanje sporazuma na Bliskom istoku, Akrap je kazao kako se nada da prilika još nije propuštena.

"Treba hladne glave i racionalno pogledati što se dogodilo. Snimke i dokazi pokazuju da je napad teško mogao doći s izraelske strane. Analizirajući je, ova situacija najmanje odgovara Izraelu, a najviše radikalnim i ekstremističkim terorističkim krugovima. Znamo i da je masakr 7. listopada upravo bio potaknut pokušajem zaustavljanja pregovaračkog procesa između Izraela, Saudijske Arabije i SAD-a. Da je do njega došlo, Hamas prestaje biti političko, vojno i idejno pitanje, postaje samo sigurnosno pitanje. Ne samo za Izrael nego i za Jordan, Egipat i Saudijsku Arabiju”, rekao je Akrap.

Hamas bi se mogao uvaliti u velike probleme

On smatra da bi dovođenje Jordana, Egipta i Saudijske Arabije u sigurnosne probleme dovelo Hamas u velike probleme, ozbiljnije od onih koje predstavlja Izrael.

"Ne treba zaboraviti da su to suniti, koje podupire šijitski Iran. To je jedna disproporcija u islamskom svijetu terorističkih organizacija i to je pokazatelj potrebe da se objektivno i hladne glave sagleda događaj od sinoć. Kažem, to najmanje odgovara Izraelu jer je, evo, sastanak u Jordanu odgođen", dodao je.

Akrap se osvrnuo i na faktor hibridnog ratovanja.

"Znamo iz iskustva, kroz sukobe Izraela i Hezbollaha prije nekoliko godina, da je Izrael bio praktički nespreman na brojne aktivnosti koje je Hezbollah u toj sferi radio pa se moglo reći da je praktički i dobio informacijski rat. On je prepun informacija i dezinformacija, zbog čega je teško doći do prave istine. To je pitanje osoba koje to prate, medija koji to prate i kako će ukazati javnosti što se događa, kao i što su informacije, a što dezinformacije", pojasnio je.

'Nadajmo se da će tajna diplomacija uspjeti'

Bidenov dolazak može zaustaviti sukob, no otkazivanje sastanka u Jordanu i sa strane Palestine, dovodi sve u veliko pitanje.

"Iz iskustva znam da diplomacija ima više grana i pravaca u kojima djeluje. Imamo javnu diplomaciju, u koju su Amerikanci uložili mnogo truda, što smo već mogli vidjeti tijekom Domovinskog rata. Ono što je danas vidljivo, državni tajnik Anthony Blinken uložio je velike napore, a i nije mala stvar što se američki predsjednik odlučio doći na ratom zahvaćeno područje. Imamo i nejavnu diplomaciju, kao i tajnu diplomaciju, kroz koju se javnije i konkretnije govori o problemima. Prema tome, nadam se da ove druge dvije grane diplomacije funkcioniraju te da će se pronaći rješenja", kazao je Akrap na N1.

Ne treba isključiti ni Iran odakle stižu prijetnje napadom na Izrael. To znači da bi se Izrael u jednom trenutku mogao boriti na nekoliko fronti – Gaza, Libanon, Hezbolah i Sirija te Iran.

“Riječ je o području bitno različitih i bitno suprotstavljenih interesa. Pričao sam s nekoliko stručnjaka. Primjerice, Izrael je utvrdio da zbog lošeg vremena odustaje od kopnenog napada na Gazu, što teško može biti istina. To je samo pokazatelj dobre volje prema Palestincima i svim sudionicima pregovaračkog procesa, kojima se odlučila dati šansa. Ništa ih nije ometalo da pokrenu kopnenu akciju. Iran je pak taj kojem je ključno spriječiti sporazum Izraela, Saudijske Arabije i SAD-a. Time bi se stvorili temelji za državu Palestinu. Time bi Iran ostao usamljen, pokušavao bi se oslanjati na Rusiju i Kinu. Evo, upravo je Vladimir Putin u posjetu Kini, što također treba pratiti", kaže Akrap.

'Orban i Vučić nikog više ne iznenađuju'

Terorizam se, dodao je, ne može pobijediti tenkovima i oružjem već deradikalizacijom.

"Obavještajna zajednica ima to prokletstvo da može tisuću puta uspjeti spriječiti terorističke napade, a dovoljan je jedan propust za katastrofu. Mislim da je Izrael znao da Hamas pokreće određene aktivnosti, ali postoje razlozi zašto su pale razina spremnosti i opreza, zbog kojih se nisu prepoznali signali. Ujedno, to je bio posljednji dan cijelog niza blagdana u Izraelu", istaknuo je.

Budući da su trenutno u posjetu Kini, osim Putina, još i mađarski premijer Viktor Orban i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, Akrap je upitan znači li to stvaranje nekog novog saveza.

"Teško je reći, sastanak je pod velom tajnosti, ali uskoro će stići brojne službene i neslužbene informacije. Možemo vidjeti da Orban i Vučić imaju zanimljive uloge u Europskoj uniji, ali i zapadnom Balkanu. Njihova djelovanja više nikoga ne iznenađuju i ako njihova djelovanja nastave s destrukcijom EU-a i NATO-a iznutra, kao i nastavkom destabilizacije ovog područja, svakako će snositi financijske i neke druge posljedice", ustvrdio je Akrap gostujući na N1.

