Ma ne, ovo nisu istine... Nećete vjerovati koju je lozinku koristio Louvre - gluplje je samo '1234'

Louvre, najposjećeniji muzej na svijetu i simbol francuskog kulturnog ponosa, naviknut je na duge redove turista i pažljivo čuvana remek-djela. Ono na što nije naviknut jest činjenica da se njegova sigurnosna infrastruktura pretvorila u predmet globalne sprdnje.

Nedavna spektakularna pljačka, u kojoj su lopovi usred dana ukrali stoljetne kraljevske dragulje vrijedne desetke milijuna dolara, otvorila je neugodna pitanja o tome kako je moguće da se takav napad izvede gotovo bez prepreka i bez većih tehničkih problema, piše PCWorld.

Prema informacijama francuskog lista Libération, istrage provedene nakon pljačke otkrile su nevjerojatne propuste. Kako se navodi, lozinka za videonadzorni sustav bila je jednostavno - "Louvre". U razini sigurnosti ova lozinka jedva je iznad one najbanalnije ("password"), što bi kod prosječnog korisnika već bilo zabrinjavajuće, a kamoli u muzeju koji čuva dio najvrjednije europske povijesti.

Informatičari davno upozoravali na ranjivosti sustava

Još 2014. francuska nacionalna kibernetička agencija upozorila je na ranjivosti sustava, ali do danas se, čini se, malo toga promijenilo. Kasnije provjere pokazale su kako je ključni sigurnosni softver star više od dva desetljeća i više ga ne podržava proizvođač, dok su određeni dijelovi zgrade zbog radova ostavljeni previše dostupnima.

Prema istrazi, pljačka je izvedena gotovo filmski efikasno. Nedjeljom ujutro, tijekom redovnog radnog vremena, mali kamion s mehaničkom dizalicom parkirao je uz muzej. Četvorica osumnjičenih upala su na drugi kat, koristeći električne alate za probijanje pristupa galeriji. Posjetitelji i osiguranje bili su zastrašeni, ali nitko nije fizički ozlijeđen. Lopovima je za ulazak, krađu i bijeg trebalo svega osam minuta - četiri unutra, četiri van - prije nego što su nestali u pariškim ulicama.

Iako se u javnosti mnogo raspravlja o tome je li videonadzor zakazao, zasad nema potvrde da se sustav u trenutku pljačke doista našao izvan funkcije ili bio kompromitiran. Istraga tek treba dati jasne odgovore, a do sada je uhićeno nekoliko osumnjičenih i protiv četvero podignute optužnice. Dragulji, međutim, još nisu pronađeni.

