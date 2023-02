Snažan potres magnitude 7,8 pogodio je u ponedjeljak Tursku i Siriju, usmrtivši desetke ljudi i sravnivši zgrade sa zemljom dok su ljudi još spavali, a naknadna podrhtavanja tla osjetila su se čak do Cipra. Sljedeći koji je uslijedio bio je jačine 6,7 stupnjeva.

Turski potres mnogo je jači po količini oslobođene energije u usporedbi s potresima koji su se dogodili u Zagrebu i na Baniji - 125 puta je jači od petrinjskog, a čak 5600 puta od zagrebačkog, piše N1.

Podsjetimo, područje Zagreba pogodio je 22. ožujka 2020. godine potres jačine 5,5 stupnjeva. Prema Seizmološkoj službi, do kraja 2021. zabilježeno je oko 3500 naknadnih potresa.

Banijski potresi koji su se dogodili 28. i 29. prosinca 2020. godine razorili su ovu, ionako siromašnu, regiju. Prvi jak potres magnitude 5,0 po Richteru dogodio se 28. prosinca, a uslijedilo je još nekoliko slabijih potresa. Nažalost, oni su bili samo uvertira u udar snage 6,2 po Richteru koji se dogodio u 12.19 sati 29. prosinca 2020. godine. Potres se osjetio širom zemlje i u okolnim državama, a jedan je od dvaju najjačih instrumentalno zabilježenih potresa u RH (od 1909. godine), prema Seizmološkoj službi.

Posljedica gibanja afričke i arapske ploče

Rukovoditeljica rukovoditeljica Seizmološke službe RH, Ines Ivančić, rekla je kako je Turska na osjetljivom seizmološkom području.

“Ona je dio anadolske ploče, a ovaj rasjed koji je sad aktiviran zove se istočni anadolski rascjep. Posljedica potresa su gibanje afričke i arapske ploče, a Turska se nalazi na sredini i potres je rezultat tih gibanja”, objasnila je za N1.

“Ovakav potres je na rasjedu od oko 200-300 km. Usporedbe radi, on je oslobodio 125 puta veću energiju nego petrinjski i 5600 veću nego zagrebački”, dodala je.

“Upravo su te tektonske ploče inicijatori potresa, one dovode do rasjeda koji dugi niz vremena mogu akumulirati energiju dok ne dođe do puknuća i tada nastaje potres zbog te dugo akumulirane energije”, rekla je Ivančić.

Objasnila je da nema mogućnosti prognozirati vrijeme kada će se potres dogoditi, no znamo gdje se mogu dogoditi ti potresi, to nije nepoznanica”, dodala je.