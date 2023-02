Razoran potres pogodio je rano u ponedjeljak južnu Tursku i osjetio se u velikom dijelu zemlje kao i u nekoliko zemalja u regiji, uključujući susjednu Siriju, pokazuju prvi podaci.

U razornom potresu koji je u ponedjeljak tijekom noći pogodio Tursku i Siriju poginulo je više od 2700 osoba, dok je više tisuća ljudi ozlijeđeno

Potres magnitude 7.8 najjači je dosad zabilježeni potres u Turskoj

U 13.24 sati po lokalnom vremenu isto područje pogodio je iznimno snažan naknadni potres jačine 7.6.

Epicentar potresa bio je u okrugu Pazarcik, u pokrajini Kahramanmaras na jugoistoku zemlje, oko 60 km zračne linije od sirijske granice

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan objavio je da dolaze spasilački timovi iz cijele zemlje

Tijek događaja:

Hrvatska šalje 40 spasilaca

19:35 Premijer Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak da će 40 hrvatskih spasilaca krenuti večeras u Tursku kako bi pomogli u spašavanju žrtava razornog potresa. "U večernjim satima prema Turskoj kreće mješoviti interventni tim državnih interventnih postrojbi, u kojemu su i pripadnici civilne zaštite, vatrogasaca, HGSS-a", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice predsjedništva HDZ-a. "Sve skupa 40 ljudi koji će otići u Tursku kako bi pomogli vlastima i njihovim službama u pronalasku unesrećenih", dodao je.

Broj mrtvih porasta na preko 2700

19:29 Broj mrtvih u Turskoj i Siriji porastao je na najmanje 2701 nakon snažnog potresa magnitude 7,8 koji je rano u ponedjeljak pogodio južnu Tursku, javlja CNN. Ukupan broj ozlijeđenih u Turskoj i Siriji u ponedjeljak se popeo na 13.572. Ukupan broj poginulih u Siriji porastao je na 1050. Nova agencija SANA izvještava o 570 smrtnih slučajeva u područjima pod kontrolom vlade, a skupina "Bijele kacige", službeno poznata kao Sirijska civilna obrana, izvijestila je o 480 smrti u područjima pod kontrolom oporbe. Ukupan broj smrtnih slučajeva u Turskoj popeo se na 1651, rekao je turski potpredsjednik Fuat Oktay. U Turskoj su sada 9733 ozlijeđene osobe, također je rekao Oktay. Najmanje 11.119 ljudi je ozlijeđeno u Turskoj, a 2453 u Siriji nakon potresa.

Nije narušena nuklearna sigurnost zemlje

18:23 Tursko nuklearno regulatorno tijelo reklo je Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) da potresi nisu utjecali na nuklearnu sigurnost i sigurnost zemlje, prenosi The Guardian.

Raste broj mrtvih

17:17 Broj mrtvih u Turskoj i Siriji popeo se na najmanje 2361 nakon snažnog potresa magnitude 7,8 koji je rano u ponedjeljak pogodio južnu Tursku, prenosi CNN. Ukupan broj smrtnih slučajeva u Turskoj popeo se na 1541, rekao je turski potpredsjednik Fuat Oktay. U Turskoj su sada 9733 ozlijeđene osobe, također je rekao Oktay. Ukupan broj poginulih u Siriji je 820. Sirijska arapska novinska agencija (SANA) izvještava o 430 poginulih u područjima pod kontrolom vlade, a skupina "Bijele kacige", službeno poznata kao Sirijska civilna obrana, izvijestila je o 390 poginulih u područjima pod kontrolom oporbe.

Rusi šalju spasioce u Tursku i Siriju

17:15 Ruski spasioci odletjet će u Siriju i Tursku nakon što je u katastrofalnom potresu poginulo oko 2300 ljudi, a tisuće su ozlijeđene, objavio je Kremlj u ponedjeljak. Predsjednik Vladimir Putin telefonom je razgovarao sa sirijskim predsjednikom Bašarom al Asadom i turskim Tayyipom Erdoganom te izrazio sućut zbog smrti i razaranja u potresu magnitude 7, 8 najtežem koji je u ovom stoljeću pogodio Tursku. Putin je i Turskoj i Siriji ponudio slanje spasilačkih timova. "Bašar al Asad sa zahvalnošću prihvaća ponudu i sljedećih sati spasioci ruskog ministarstva za hitne situacije odletjet će u Siriju", priopćio je Kremlj. "Turski predsjednik toplo je zahvalio Vladimiru Putinu na brzoj i iskrenoj reakciji te je rekao da daje upute nadležnim vlastima u zemlji da prihvate pomoć ruskih spasilaca", rečeno je. Rusija je rekla da ima spasilačke zrakoplove Iljušin-76 u pripravnosti za let u dvije zemlje. Ministar obrane Sergej Šojgu naredio je ruskim snagama u Siriji da pomognu u naporima spašavanja. Rusija je podržala Asada u sirijskome građanskom ratu, pokrenuvši vojnu kampanju koja je pomogla okrenuti tijek sukoba u njegovu korist iako je zapad pozivao sirijskog vođu da ode. Rusija ima pomorsku bazu u Tartusu na sirijskoj obali i upravlja zračnom bazom Hmeim sjeverno od Tartusa. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da njihovi vojni objekti u Siriji nisu oštećeni u potresu.

Dva nova potresa pogodila Tursku

16:58 Tursku su pogodila dva nova potresa. Jedan je bio jačine 5.1 a drugi 5.5 prema Richteru u istočnoj Turskoj na dubini od 1 kilometar, javlja EMSC. "O moj bože, zastrašujuće je!', jedan je od komentara svjedoka.

Najavljen sastanak EU-a

16:38 EU će u ponedjeljak navečer sazvati sastanak o "odgovoru na krizu" nakon potresa koji su pogodili Tursku i Siriju. Večerašnja rasprava - u suradnji s Europskom komisijom - usmjerena je na koordinaciju mjera potpore EU-a. Sastanci IPCR-a (integrirani odgovor na političku krizu) obično uključuju relevantne institucije EU-a, "ključne aktere" i sve pogođene države članice. Unija je već rekla da mobilizira timove za potragu i spašavanje za Tursku - i pruža hitne usluge kartiranja putem svog satelitskog sustava Copernicus.

Izdana vremenska upozorenja

16:27 Više od desetak pokrajina u istočnoj Turskoj pod žutim je i narančastim vremenskim upozorenjima do utorka, što je razina 1 i 2 od 3, prema web stranici Turske državne meteorološke službe, piše CNN. Ova vremenska upozorenja izdana su zbog snježnih i vjetrovitih uvjeta, uključujući pokrajine Osmaniye, Kahramanmaras, Adiyaman i Malatya, koje su doživjele nekoliko naknadnih potresa u posljednjih 12 sati. Gaziantep, gdje se dogodio izvorni potres magnitude 7,8, nije uključen ni u jedno upozorenje o vremenskim prilikama, međutim, mjestimični pljuskovi i mogući snježni udari mogući su do utorka ujutro po lokalnom vremenu. Temperature su trenutno oko 5 do 8 Celzijevih stupnjeva ispod prosjeka u cijeloj regiji. Predviđa se da će niske temperature u blizini glavnog epicentra potresa pasti tijekom sljedećih nekoliko dana. Do utorka ujutro temperature će se kretati oko nule, ali će do srijede i četvrtka jutarnje temperature biti nekoliko stupnjeva ispod nule.

Najmanje 120 naknadnih potresa

16:06 Najmanje 120 naknadnih potresa dogodilo se nakon razornog potresa koji je u ponedjeljak pogodio južnu Tursku, navodi se u priopćenju Turske agencije za upravljanje katastrofama i hitnim slučajevima (AFAD), prenosi CNN. Svi naknadni potresi su pojedinačni potresi. No sve dok nisu jači od izvornog, glavnog potresa, smatraju se naknadnim potresima. Geološka služba Sjedinjenih Država (USGS), koja izvješćuje samo o značajnijim naknadnim potresima koje stvarno osjete oni u zoni potresa, izvijestila je o najmanje 43 naknadna potresa magnitude 4,3 ili više. Tri naknadna potresa bila su jačine 6,0 ili više, uključujući snažan potres magnitude 7,5 koji je pogodio 95 kilometara (59 milja) sjeverno od epicentra glavnog jutarnjeg potresa, prema USGS-u. Naknadni potresi protežu se više od 300 kilometara duž rasjedne zone koja je pukla u južnoj Turskoj - usmjerena od jugozapada prema sjeveroistoku i protežući se od granice sa Sirijom do pokrajine Malatya.

Milanović izrazio sućut Turskoj i Siriji

15:56 Hrvatski predsjednik Zoran Milanović uputio je u ponedjeljak izraze sućuti Turskoj i Siriji zbog stradanja velikog broja ljudi u katastrofalnim potresima koji su pogodili te dvije države, priopćeno je iz Ureda predsjednika.

"Izražavam duboku sućut narodu Turske i narodu Sirije za žrtve strašnog potresa. Hrvatska je na to još uvijek osjetljiva i sama se trese jer smo nedavno, za naše uvjete, imali velike potrese, stoljetne potrese", izjavio je Milanović nakon susreta s egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom El-Sisijem na čiji poziv boravi u službenom posjetu Egiptu, navodi se u priopćenju.

Više od 2300 poginulih

15:48 Najmanje 2300 mrtvih, mnogi zarobljeni pod ruševinama, apokaliptični prizori razorenih dijelova Turske i Sirije i strah od novih udara koji kidaju živce stanovnicima, posljedice su katastrofalnog zemljotresa koji je jutros pogodio te dvije zemlje. Tulin Akkaya, mlada Turkinja u Diyarbakiru, tek se uspjela malo sabrati nakon što ju je usred noći probudio najveći potres koji je pogodio Tursku u zadnjih gotovo stotinu godina, kad ju je drugi snažan potres natjerao da sigurnost ponovo potraži na ulici. Oko nje ostaci srušene zgrade u njezinu Diyarbakiru, gradu na jugoistoku zemlje, domu milijuna izbjeglica koji su pobjegli od rata i siromaštva u susjednoj Siriji. Isto razaranje doživjela su i druga mjesta i gradovi duž granice Turske i Sirije, nakon potresa magnitude 7,8 po Richteru koji je pogodio dvije zemlje neposredno pred zoru. Dužnosnici procjenjuju da je ukupan broj poginulih gotovo 2300. Ta brojka će sigurno još rasti. Akkaya je pokušavala sastaviti ostatke svog života nakon noćašnjeg udara, kada je drugi snažan potres zatresao kuću i prisilio je da ponovo izjuri van. "Tako sam uplašena. Osjetila sam (naknadni potres) tako snažno jer živim na najvišem katu", rekla je ova 30-godišnja domaćica. "U panici smo izjurili van. Bilo je gotovo isto kao i jutrošnji potres. Ne mogu se sada vratiti u stan, ne znam što će se dalje biti", u strahu govori Akkaya.

'Mislili smo da je stigla apokalipsa'

15:36 Iz Turske cijelog dana stižu potresna svjedočanstva nakon razornog potresa koji je tijekom noći pogodio tu zemlju.

"Tako sam preplašen. Osjetio sam ga toliko jako zato što živim na zadnjem katu. Pobjegli smo van u panici. Sad se ne možemo vratiti u stan, ne znam što nas još čeka", izjavio je Tulin Akkaya za BBC.

Melisa Salman iz grada Kahramanmarasa kaže kako ju je život u seizmički aktivnoj zoni navikao na potrese, no ono što je sinoć doživjela ne može usporediti ni s čim ranije. "Mislili smo da je stigla apokalipsa", izjavila je.

Putin nazvao Al-Asada

14:48 Ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao je sirijskog kolegu Bašara al-Asada kako bi izrazio sućut nakon razornog potresa koji je pogodio tu zemlju. Putin je obećao poslati spasilačke ekipe i pomoć u spašavanju, izvijestio je Reuters.

Snimljen drugi udar

14:32 Reporterska ekipa turske televizije ANews snimila je i udar drugog po jačini potresa koji je pogodio Tursku. Podrhtavanje magnitude 7.6 pogodila je Tursku niti 12 sati nakon prvog udara jačine 7.8.

Netanyahu: Sirija moli pomoć, Izrael spreman poslati je

14:19 Izrael je u ponedjeljak priopćio da je primio sirijsku molbu za pomoć nakon potresa i da ju je spreman poslati, što bi bila rijetka suradnja između neprijateljskih susjeda.

Premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je zapovijedio slanje izraelske pomoći Turskoj, epicentru potresa u ponedjeljak, i "budući da je također primljena molba da se to učini za mnoge žrtve potresa u Siriji, naredio sam isto".

Sirijski dužnosnici izvijestili su o stotinama poginulih u zemlji razorenoj građanskim ratom, i u područjima pod kontrolom Damaska i na sjeverozapadu koji drži oporba.

Upitan tko je uputio molbu u vezi sa Sirijom koju je naveo Netanyahu, izraelski dužnosnik rekao je za Reuters: "Sirijci". Upitan odnosi li se to na članove oporbe ili na vladu predsjednika Bašara al-Asada, dužnosnik je rekao samo: "Sirija".

Drugi izraelski dužnosnik rekao je da je molbu Netanyahuovoj vladi prenio "diplomatski izvor". Izrael i Sirija desetljećima su u ratnom stanju, s razdobljima prekida vatre.

Izrael je jedno vrijeme pomagao sirijskim pobunjenicima na granici Golanske visoravni, a 2018. je surađivao s Jordanom i Sjedinjenim Državama u evakuaciji sirijskih "Bijelih kaciga" i njihovih obitelji koji su bježali pred napredovanjem vladinih snaga.

U Siriji 783 poginulih

14:10 Broj žrtava od razornog potresa u Siriji skočio je na 783, objavio je AFP. To znači da se ukupan broj poginulih bliži granici od 2000. Dosad je potvrđeno nešto više od 1700 žrtava u Turskoj i Siriji. Nažalost, procjene su kako će ovaj broj dodatno rasti...

Ozlijeđene dvije Hrvatice

13:33 Hrvatski veleposlanik u Turskoj Hrvoje Cvitanović potvrdio je da su dvije Hrvatice ozlijeđene u razornom potresu koji je tu zemlju pogodio u noći na ponedjeljak.

"Jedna od njih inače živi u Istanbulu, ali je bila na edukaciji u Adi Aman, jednom od deset gradova pogođenih ovim velikim potresima. Srušila se kuća u kojoj je boravila i spasitelji su ju izvukli ispod ruševina. U bolnici je i zasad je dobro. Direktno se nisam s njom čuo. Drugu je potres zatekao u Malatyji i ona je također na bolničkom liječenju", rekao je Cvitanović za Jutarnji i dodao kako veleposlanstvo radi na tome da sazna imali još hrvatskih državljana ozlijeđenih u potresu.

U Turskoj više od tisuću poginulih

13:13 Agencija Anadolu objavila je kako je u Turskoj dosad potvrđeno 1,014 poginulih nakon razornog potresa.

Prije i poslije potresa

13:02 Fotografije iz grada Iskenderuna iz vremena prije potresa i nakon sinoćnjeg podrhtavanja pokazuju razmjere štete u Turskoj.

Hrvatska u Tursku šalje spasilačku skupinu s 40 ljudi

12:49 Hrvatska šalje Turskoj tim za spašavanje od 40 ljudi nakon razornog potresa koji je pogodio pogranično područje Turske i Sirije i usmrtio najmanje 1300 ljudi u ponedjeljak, objavio je premijer Andrej Plenković na Twitteru. Plenković se sastao s ministrima unutarnjih i vanjskih poslova, Davorom Božinovićem i Gordanom Grlićem Radmanom.

"Dogovorili smo da će Hrvatska u znak solidarnosti poslati tim za spašavanje od 40 ljudi @RavnateljstvoCZ", napisao je premijer na Twitteru.

Hrvatska se pridružila brojnim zemljama koje su najavile slanje pomoći razorenim područjima. Plenković je ranije objavio da je duboko ožalošćen gubitkom stotina života u potresu u Turskoj i uputio sućut turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu i obiteljima stradalih.

"Solidarni smo s Turskom", napisao je hrvatski premijer. "Ozlijeđenima želim brz oporavak".

A među njima je i jedna hrvatska državljanka koja je u bolnici u Adiyamanui izvan životne opasnosti.

Broj žrtava veći od 1400

12:43 Strani mediji javljaju kako je broj žrtava razornog potresa prešao granicu od 1400.

Kako je potres izgledao u Hrvatskoj?

12:40 Hrvatska Seizmološka služba iznijela je podatke prikupljenje na postajama u Hrvatskoj tijekom potresa koji je sinoć pogodio Tursku i Siriju.

Još jedan snažan potres pogodio Tursku

11:34 Novi potres jačine 7.6 pogodio je Tursku prije nekoliko minuta, javlja EMSC.

Erdogan: Poginulo najmanje 912 osoba

11:22 Turski predsjednik Recep Erdogan objavio je kako je u Turskoj poginulo najmanje 912 osoba, dok je više od 5300 njih ozlijeđeno. Kako je u Siriji dosad potvrđeno 320 žrtava, ukupan broj poginulih narastao je iznad 1200.

Spašavanje djevojčice

10:22 Reuters je objavio snimku spašavanja ozlijeđene malene djevojčice iz ruševina zgrade u Siriji. Upozoravamo da je snimka uznemirujućeg sadržaja.

Kako su se seizmički valovi širili Europom

10:12 Na društvenim mrežama pojavila se animacija koja otkriva kako su se seizmički valovi širili kroz Europu nakon razornog potresa.

Plenković izrazio sućut

10:08 Hrvatski premijer Andrej Plenković uputio je izraze sućuti turskom predsjedniku Erdoganu i obiteljima stradalih u današnjem potresu.

Poginulo više od 640 osoba

9:33 Strani mediji javljaju kako je dosad u Turskoj i Siriji nakon razornog potresa poginulo više od 640 osoba, dok je tisuće ljudi ozlijeđeno.

Raste broj mrtvih u Siriji

9:19 Najmanje 320 osoba poginulo je u Siriji nakon današnjeg razornog potresa. Kako javljaju strani mediji, sirijski predsjednik Bašar al-Asad predsjedao je izvanrednim sastankom hitnih službi rano jutros.

"Stanje je tragično, u gradu Salkinu se urušilo na desetke zgrada", rekao je pripadnik Bijelih kaciga u video snimci na Twitteru. Salkin se nalazi na oko pet kilometara od turske granice.

Spasilačke ekipe tragaju za preživjelima po obilnoj kiši i susnježici, pokazuju snimke državne televizije. Zdravstvene vlasti su pozvale ljude da pomognu u prijevozu ozlijeđenih u bolnice i ambulante. "Ozlijeđeni nam stižu u valovima", kazao je šef zdravstvene službe u Alepu Ziad Hage Taha,

Stanovnici Damaska i libanonskih gradova Bejruta i Tripolija istrčali su na ulice i sjeli u automobile kako bi pobjegli od zgrada koje su se urušile, opisuju situaciju očevici.

Jači od zagrebačkog i petrinjskog potresa

9:13 Turski potres bio je mnogo jači po količini oslobođene energije u usporedbi s potresima koji su se dogodili u Zagrebu i na Baniji - 125 puta je jači od petrinjskog, a čak 5.600 puta od zagrebačkog. Više pročitajte OVDJE.

Iskustvo bivšeg Vatrenog

9:08 Bivši golman Vatrenih, Mario Galinović, već dulje vrijeme živi i radi u Turskoj, a sada je ispričao svoje iskustvo nakon razornog potresa koje možete pročitati OVDJE.

Deseci naknadnih potresa

9:05 Nakon prvog razornog potresa, Tursku i Siriju su u narednim satima pogodila 42 naknadna potresa.

'Poput bebe u kolijevci'

9:03 Iz minute u minutu iz Turske i Sirije stižu potresna svjedočanstva. Erdem, koji živi u Gaziantepu, da se zatresao najmanje tri puta poput bebe u kolijevci.

"Bilo je premračno kako bi se vidjeli razmjeri štete. U svojih 40 godina života nisam vidio ništa slično. Svi sjedimo u svojim automobilima ili se pokušavamo odvesti do otvorenih prostora", kaže Erdem.

"Pretpostavljam da nijedna osoba u Gaziantepu trenutno nije u svom domu", poručio je Erdem.

Oglasio se hrvatski veleposlanik u Turskoj

8:43 Hrvatski veleposlanik u Turskoj kaže kako u ovom trenutku nema informaciju da je netko od stradalih u potresu hrvatski državljanin.

"Prema nama dostupnim informacijama na tom području ne žive Hrvati. Potresi su zahvatili jako veliko područje jugozapada Turske. Turska agencija za izvanredna stanja je na terenu. Mogu potvrditi da se u Ankari, gdje smo mi, nije ništa osjetilo. Također, stupili smo u kontakt s konzulatom u Istanbulu, tamo nisu isto osjetili potrese", rekao je hrvatski veleposlanik u Turskoj Hrvoje Cvitanović za 24 sata.

Zračne snimke iz Turske

8:36 Zračne snimke iz grada Adane razotkrivaju razmjere katastrofe koja je pogodila Tursku.

Raste broj mrtvih u Turskoj

8:17 Broj poginulih u Turskoj popeo se na 284, a 2323 osobe su ozlijeđene, rekao je turski potpredsjednik Fuat Oktay. Ranije je objavljeno kako je u Siriji u istom potresu najmanje 237 ljudi poginulo.

Najjači dosad zabilježeni potres

8:13 Današnji potres mogao bi biti najjači dosad zabilježeni u Turskoj, snažan baš poput onoga koji se dogodio prije više od 80 godina.

Stephen Hicks, seizmolog sa Sveučilišta u Londonu, kaže da je prethodni najveći potres, također magnitude 7.8, pogodio sjeveroistočnu Tursku u prosincu 1939. i ubio 30.000 ljudi.

Nedavno, u siječnju 2020., potres magnitude 6.7 pogodio je regiju oko Elazığa, grada na istoku Turske. Ubio je 41 osobu, a ranio više od 1.600.

Raed Ahmed, voditelj sirijskog Nacionalnog centra za potrese, rekao je za državnu radio postaju da je ovo "najveći potres ikada zabilježen u povijesti centra". Centar je osnovan 1995. godine.

Više od 360 poginulih

7:43 Snimke koje dolaze iz pogođenih područja sve zornije pokazuju o kakvoj je katastrofi riječ. Potkrepljuju to i najnoviji podaci AP-a koji govore da je poginulo 360 osoba, dok brojka raste zbog velikog broja srušenih zgrada.

Raste broj žrtava

7:34 Kako je izvijestila sirijska državna novinska agencija SANA, za sada je najmanje 237 ljudi je poginulo, a 639 ih je ozlijeđeno nakon snažnog potresa koji je rano u ponedjeljak pogodio južnu Tursku.

Oglasio se Erdogan

7:32 Portes se mogao osjetiti čak i u Izraelu. Ljudi u Jeruzalemu i Tel Avivu prijavili su da su osjetili podrhtavanje rano ujutro, a izraelska policija je rekla da je primila više od 3000 takvih dojava. U međuvremenu, Azerbajdžan je već poslao 370 spasioca koji s turskim kolegama spašavaju u zoni potresa.

7:04 Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan objavio je na Twitteru da dolaze spasilački timovi iz cijele zemlje.

"Nadamo se da ćemo zajedno prebroditi ovu katastrofu što prije i uz najmanju štetu", napisao je on.

Turski ministar unutarnjih poslova Süleyman Soylu rekao je da je nekoliko pokrajina pogođeno, da su se zgrade srušile i da je zatražena međunarodna pomoć.

Raste broj stradalih

7:00 Raste broj žrtava. Prema zadnjim informacijama najmanje je 111 ljudi je poginulo, a 516 ih je ozlijeđeno u Siriji izvijestila je sirijska državna TV pozivajući se na Ministarstvo zdravstva. Ukupan broj poginulih u Turskoj i Sriji popeo se na najmanje 195 ljudi, a očekuje se da će rasti.

6:55 U Turskoj su najmanje 76 potvrđena smrtna slučaja, a u Siriji, najmanje 42 su poginule te je prouzročena je velika materijalna šteta u potresu magnitude 7,8 koji je pogodio rano u ponedjeljak južnu Tursku i osjetio se u velikom dijelu zemlje kao i u nekoliko zemalja u regiji, uključujući susjednu Siriju, izvijestila je sirijska državna novinska agencija.

Prema američkom seizmološkom zavodu USGS, katastrofalan potres jakosti 7,8 se dogodio u 04:17 sati po lokalnom vremenu na dubini od približno 17,9 kilometara.

Lokalni dužnosnici iznijeli su preliminarne podatke da je 15 mrtvih, ali se strahuje se da bi broj žrtava mogao biti puno veći jer je potres većinu ljudi zatekao na spavanju.

Televizijske snimke prikazuju šokirane ljude kako u pidžamama stoje na snijegu i gledaju spasioce kako kopaju po ruševinama kuća.

Epicentar potresa bio je u okrugu Pazarcik, u pokrajini Kahramanmaras na jugoistoku zemlje, oko 60 km zračne linije od sirijske granice.

Ovaj potres jedan je od najsnažnijih u Turskoj od potresa 17. kolovoza 1999. godine, u kojem je poginulo 17.000 ljudi, uključujući tisuću u Istanbulu.

Najmanje pet osoba poginulo je u turskoj pokrajini Osmaniye na jugu zemlje, rekao je guverner pokrajine u ponedjeljak, a prenosi državna agencija Anadolija.

Guverner Sanliurfe izvijestio je o 10 smrtnih slučajeva u svojoj pokrajini.

Prema AFAD-u, vladinoj agenciji za upravljanje katastrofama, potres koji se dogodio tijekom noći imao je magnitudu 7,4 i bio je na dubini od 7 kilometara.

Videosnimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju uništene zgrade u nekoliko gradova na jugoistoku zemlje.

Dopisnik AFP-a u Diyarbakiru, velikom gradu na jugoistoku zemlje, vidio je srušenu zgradu i rekao je da spasioci pokušavaju izvući ljude iz ruševina.

Na Twitteru su turski korisnici podijelili identitet i lokaciju ljudi zarobljenih pod ruševinama u nekoliko gradova na jugoistoku zemlje.

Gradonačelnik Adane Zeydan Karalar rekao je da su uništene dvije zgrade od 17 i 14 katova, javlja televizija TRT.

Zgrade su uništene u mnogim gradovima na jugoistoku zemlje, uključujući Adiyaman, Diyarbakir i Malatyu, javlja privatni turski kanal NTV, što izaziva strah da bi moglo biti puno žrtava.

Poziv na međunarodnu pomoć

"Svi naši timovi su u pripravnosti. Objavili smo uzbunu četvrte razine. Ovo je poziv i za međunarodnu pomoć", rekao je turski ministar unutarnjih poslova Süleyman Soylu za kanal Haberturk.

"U ovom trenutku ne možemo ništa točno reći o šteti i gubitku ljudskih života", kazao je on dodavši da ima žrtava i da su se već dogodila 22 naknadna potresa.

Guverner pokrajine Gaziantep pozvao je stanovnike da se okupe vani.

Sirijska državna televizija izvijestila je da se zgrada u blizini Latakije, na zapadnoj obali Sirije, srušila nakon potresa.

Provladini mediji javili su da se nekoliko zgrada djelomično srušilo u Hami, u središnjoj Siriji.

Civilna zaštita i sirijski vatrogasci rade na izvlačenju žrtava iz ruševina.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan obaviješten je o potresu, priopćilo je tursko predsjedništvo.

Turska se nalazi u jednoj od najaktivnijih seizmičkih zona na svijetu.