Raste zabrinutost s onim što se događa na Santoriniju: 'I na Mljetu se događaju takve serije potresa'

Na grčkom otoku Santoriniju i dalje se bilježe snažna podrhtavanja tla.

Seizmičke aktivnosti na Santoriniju traju od siječnja, a seizmološki laboratorij Sveučilišta u Ateni otkrio je više od 12.800 potresa.

Samo u posljednjih sat vremena zabilježeno ih je više od deset, jačine do 3,5 po Richteru.

Najsnažniji u seriji dogodio se sinoć, magnitude 5,3 po Richteru. Osjetio se i u Ateni, a epicentar je bio na dubini od 10 kilometara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Grčka je jedna od zemalja u Europi koja je najizloženija potresima. No, velika serija potresa čiji se intenzitet pogoršava zabrinjava znanstvenike.

Fenomen 'roj potresa'

Što se događa na Santoriniju, pojasnio je za Danas.hr hrvatski seizmolog Tomislav Fiket.

Takozvani roj potresa nije nepoznat seizmološki fenomen i nije nešto što se ne događa, kaže seizmolog, no, napominje da stručnu zajednicu brine jedna stvar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nismo sigurni je li to serija potresa koja tek ide prema onom najjačem. Ili je to serija potresa koja će završiti ovako kako je krenula bez značajnih iskakanja s magnitudom. Prije par sati opet je bio magnitude 5,3 po Richteru što je u principu najveća magnituda u toj seriji do sada. Tako da još uvijek ne možemo sa sigurnošću reći hoće li se to smiriti bez jačeg potresa ili će se još dogoditi jači potresi", kaže Fiket.

Razorni potres i tsunami

Na tom području, podsjeća seizmolog, bilo je već razornih potresa, pa i onih koji su generirali cunamiji.

"To područje i taj rasjed je sklon dati veliku količinu energije koja može razorno djelovati na širu okolicu. To je ono što brine stručnu seizmološku zajednicu", napominje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako su nastali?

"Radi o čistom rasjedu. Kao i kod svih drugih tektonskih potresa do kojih dolazi uslijed nakupljanja napetosti na scenskim blokovima koji stoje, odnosno ne gibaju jer su negdje zapeli. Sad dolazi do popuštanja stijenske mase. Sistemski blokovi se pomiču i tako nastanu potresi", pojašnjava Fiket.

Roj potresi poznati i u Hrvatskoj

Seizmolog kaže da fenomen 'roj potresa' nije neobičan ni za hrvatsko područje.

"Na otoku Mljetu se događaju takve serije potresa koji idu do magnitude četiri i ne dolazi do jačih razornih potresa. Na otoku Krku smo imali takve serije, ne jedanput", podsjeća Fiket.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Užas je krenuo u 9 sati. Apokaliptične snimke stravičnog potresa: 'Tresem se, s djetetom sam uspjela pobjeći'