Komentari američkog predsjednika Donalda Trumpa 4. veljače o Gazi ponovno su osvježili ideju koju su prethodno promicali on i njegov zet Jared Kushner, piše Arthur Sullivan za Deutsche Welle.

Njegov plan pozicionira Gazu u smislu potencijala za nekretnine, a ne njezine humanitarne ili političke situacije. Nakon što je izjavio da bi SAD "preuzeo Pojas Gaze" i "posjedovao ga", Donald Trump je rekao: "Imamo priliku učiniti nešto što bi moglo biti fenomenalno. I ne želim biti pretjerano domišljat. Ne želim biti pametnjaković. Ali 'Rivijera Bliskog istoka', ovo bi moglo biti nešto što bi moglo biti tako... ovo bi moglo biti tako veličanstveno."

Sada se svi polako prisjećaju ideja koje je Kushner iznio u intervjuu na Sveučilištu Harvard u veljači 2024., kada je rekao da bi nekretnine na obali Gaze mogle biti "vrlo vrijedne ako bi se ljudi fokusirali na izgradnju boljih uvjeta za život". Dodao je da bi, iz izraelske perspektive, učinio sve da "premjesti ljude i zatim očisti područje".

Trump je od tada dodatno naglasio svoj stav, čak sugerirajući da se Palestincima ne bi dopustio povratak u Gazu, "jer će imati puno bolji smještaj", rekao je za Fox News 10. veljače. Sve to je samo podsjetnik na to da je za Trumpa i njegovu obitelj Bliski istok jednako poslovni interes kao i bilo što drugo na svijetu.

Koji su Trumpovi poslovni interesi na Bliskom istoku?

Regija je postala sve važniji fokus za The Trump Organization, konglomerat za nekretnine i ugostiteljstvo koji trenutno vode Trumpovi sinovi Eric i Donald Junior. Posljednjih godina sklopili su nekoliko sporazuma sa saudijskom tvrtkom za nekretnine Dar Global, međunarodnim ogrankom saudijske Dar Al Arkan Real Estate Development Company.

U Omanu je u razvoju luksuzni hotel i golf resort s Trumpovim brendom, dok su The Trump Organization i Dar Global najavili planove za dva projekta Trump Tower, jedan u Džedi u Saudijskoj Arabiji i jedan u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Jedan raniji projekt Trump Tower u Dubaiju, koji je trebao uključivati hotel i apartmane, najavljen je u listopadu 2005., ali je otkazan 2011. zbog globalne financijske krize.

Trump već posjeduje jedan golf klub u Dubaiju, otvoren 2017. godine. Ovaj klub izgrađen je u partnerstvu s DAMAC Properties, tvrtkom koju vodi Husain Sajvani. U siječnju 2025. Sajwani se pojavio uz Trumpa na konferenciji za novinare, gdje je najavljeno da će DAMAC uložiti "najmanje" 20 milijardi dolara (19,39 milijardi eura) za izgradnju novih podatkovnih centara širom SAD-a.

Novi sporazumi u Omanu, Džedi i Dubaiju omogućit će The Trump Organization da dizajnira, upravlja i brendira tornjeve i luksuzni resort. Ovi poslovi prvenstveno se odnose na brendiranje, a ne na vlasništvo, donoseći obitelji milijune dolara u zamjenu za korištenje njihovog imena.

Trump i članovi njegove obitelji, od Kushnera do njegovih sinova, opetovano su govorili o rastućoj važnosti Bliskog istoka za njihove poslovne interese. Neposredno prije nego što je dogovor o Džedi objavljen, Eric Trump je za britanski financijski list Financial Times rekao: "Definitivno ćemo raditi druge projekte u ovoj regiji. Ova regija doživljava eksplozivan rast, i to neće uskoro prestati."

Što je sa Saudijskom Arabijom?

Saudijska Arabija, ključni američki saveznik na Bliskom istoku, postaje sve važnija za Trumpove obiteljske interese u regiji.

Osim projekata s Dar Global, The Trump Organization također blisko surađuje s LIV Golfom, jednim od najprominentnijih i kontroverznih sportskih ulaganja Saudijske Arabije. The Trump Organization posjeduje brojne golf terene širom svijeta i primila je isplate od LIV-a za održavanje nekoliko turnira na svojim lokacijama u SAD-u.

U međuvremenu, Kushnerova privatna investicijska tvrtka Affinity Partners, koja je odvojena od The Trump Organization, uspostavila je bliske veze sa Saudijskom Arabijom i njezinim državnim investicijskim fondom, poznatim kao Public Investment Fund (PIF).

PIF, kojim predsjedava saudijski prijestolonasljednik i de facto vladar Mohamed bin Salman, uložio je 2 milijarde dolara u Affinity. Nekoliko drugih velikih investitora iz Zaljeva također je uložilo novac u Kushnerov projekt, uključujući Katarski investicijski fond i upravitelja imovinom Lunate sa sjedištem u Abu Dabiju.

Kushner također ima značajna ulaganja u Izraelu, posebno u osiguravajućoj kompaniji Phoenix Holdings i grupaciji Shlomo Group.

Postoji li sukob interesa za Trumpa?

Široki poslovni interesi doveli su do kritika da bi za Trumpa moglo postojati više sukoba interesa pri rješavanju pitanja u regiji.

Iako se Donald Trump odrekao svih upravljačkih uloga u svojim poslovima kada je prvi put izabran za predsjednika 2016., njegova obitelj ostala je prisutna u njegovim političkim aktivnostima i kampanjama, unatoč njihovim stalnim poslovnim angažmanima.

Kushner je, u međuvremenu, iskoristio kontakte koje je stekao tijekom svoje prethodne uloge savjetnika u prvoj Trumpovoj administraciji kako bi izgradio svoj investicijski portfelj na Bliskom istoku. To je izazvalo kritike, posebno zbog njegovih bliskih odnosa sa saudijskom kraljevskom obitelji.

Međutim, on se obranio početkom 2024. u intervjuu za američki portal Axios, rekavši: "Ako me pitate o poslu koji smo radili u Bijeloj kući, mojim kritičarima bih rekao: neka pokažu ijednu odluku koju smo donijeli, a koja nije bila u interesu Amerike."

Gleda li Trump Gazu kao potencijalni nekretninski projekt?

I Trump i Kushner očito su zainteresirani za razvoj Gaze kao nekretninskog projekta, a ne kao doma za više od 2 milijuna Palestinaca koji tamo trenutno žive.

"Svjetski narod će živjeti tamo", rekao je Trump. "Pretvorite to u međunarodno, nevjerojatno mjesto. Potencijal u Pojasu Gaze je nevjerojatan," rekao je u svom stilu američki predsjednik.

Trumpov plan izazvao je bijesnu reakciju Palestinaca i brze osude velikog broja vlada diljem svijeta. Njemački kancelar Olaf Scholz Trumpove izjave u vezi Gaze nazvao je skandalom. Također postoje ozbiljne sumnje u njegovu izvedivost na više razina.

Međutim, s obzirom na rastuće poslovne interese The Trump Organization na Bliskom istoku i jasne izjave Trumpa i Kushnera, čini se da su oni, kako se čini, vrlo ozbiljni u vezi s njihovom idejom „uređenja" Bliskog istoka.

