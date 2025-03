Narkobos Tito pao u Dubaiju: Vodio superkartel i švercao tone kokaina u Europu

Vođa narkokartela "Tito i Dino" Edin Gačanin uhićen je u Dubaiju, javljaju nizozemski mediji, a prenosi Klix.ba.

Nizozemska je podnijela i zahtjev za izručenje kako bi se protiv njega mogao voditi kazneni postupak, a glasnogovornik Državnog tužiteljstva potvrdio je da su Gačanina na zahtjev Nizozemske uhitili još u veljači ove godine.

Odvjetnik Leon van Kleef poručio je za nizozemski ad da ne može komentirati vijest, no ističe da je besmislica da se njegov klijent prikazuje kao jedan od najvećih svjetskih narkodilera. "To je hrpa gluposti. Protiv njega se vodi jedan kazneni postupak, a to je obični slučaj droge koji stalno gledamo na sudu", kaže odvjetnik.

Šef superkartela

Gačanina, koji je poznat i pod nadimkom Tito, u Dubaiju su uhitili i 2022. godine, no pustili su ga zbog nikad razjašnjenih razloga. Smatra se jednim od najvećih narkodilera na svijetu. Mediji su pisali da je nizozemski superkartel s njim na čelu odgovoran za trećinu trgovine kokainom iz Južne Ameriku u Europu.

Kurir.rs piše da se Gačanin rodio u Bosni, ali odrastao je u nizozemskoj Bredi. Tamošnje Državno tužiteljstvo kazneno prijavu protiv njega podiglo je prije dvije zbog sumnje da je krijumčario oko 2.500 kilograma kokaina, vrijednog desetine milijuna eura u luke Roterdam i Hamburg. Sumnjiči ga se i za krijumčarenje kemikalija za proizvodnju metamfetamina.

Tada se uspio nagoditi te su ga osudili na sedam godina zatvora i kaznu od milijun eura. Međutim, "nije bio dostupan" pravosudnim organima u državi.

