Analiza Denisa Avdagića: Trump 2.0 - slon u staklarni koji bi mogao potaknuti 3. svjetski rat

Donald Trump pojavio se jučer na Super Bowlu i time ušao u povijest kao prvi američki predsjednik koji se pojavio na najpopularnijem sportskom eventu u SAD-u. Zaradio je i brojne ovacije dok je publika izviždala Taylor Swift koja je bodrila svog dečka Travisa Kelcea. Trump, joj se, kao dječarac, nakon toga narugao na platformi Truth Social.

Da Donald Trump planira biti najveći i najbolji - već je sasvim jasno.

Tijekom leta prema Super Bowlu opet je šokirao svojim izjavama u predsjedničkom avionu. Ponovio je da ne odustaje ideje da kupi Pojas Gaze i dodao da i druge zemlje mogu sudjelovati u obnovi. Ipak, čini se - SAD bi bio vlasnik.

Dodao je i da gubi strpljenje s dogovorom o prekidu vatre između Izraela i Hamasa nakon što je vidio snimke oslobađanja izraelskih taoca čiji je izgled usporedio s preživjelima holokausta. Što to točno znači, pitali smo geopolitičkog analitičara Denisa Avdagića.

"Trump 2.0 je u svakom mogućem smislu 2.0. Mislim da taj nekakav princip slona u staklarni u diplomaciji je nešto čime smo ga opisivali u prvom mandatu, a u drugom mandatu to je gotovo neopisivo. Mislim da će ove njegove četiri godine definitivno promijeniti svijet u svakom mogućem smislu pa ćemo vidjeti gdje i kako ćemo stajati za četiri godine i što će nam sve to skupa donijeti. Vrlo neuobičajeno je ono što čini prema saveznicima. I teško tu može pomoći Marco Rubio koji kasnije pokušava ponešto ublažiti ono što Trump poručuje", rekao je Avdagić i dodao da je u svakom slučaju to dinamika koja ne odgovara svijetu i na koji svijet nije navikao. Međutim, ističe, svijet to sada mora prihvatiti jer druge jednostavno nema.

'SAD je jedina stvarna globalna sila'

"Svi su na neki način zanemarili činjenicu da je SAD u ovom trenutku jedina stvarna globalna sila i to se vidi po Trumpovom opuštenom ponašanju u kojem su i on i njegovi suradnici svjesni da si mogu dopustiti puno toga jer nitko ne zna kako se s time nositi i kako odgovoriti", rekao je Avdagić. Vjeruje da će ovo biti zabrinjavajuće četiri godine i već se vidi da je počelo vrlo burno. I ne treba misliti da se neće tako i nastaviti. Što ne znači, objašnjava Avdagić, da tako možemo, moramo i trebamo prihvatiti sve što dolazi s njihove strane. Brojne stvari su praktično nemoguće i užasno veliki problem, čak i samo za promišljanje.

"To je između ostalog i ova priča o Gazi i preseljenju Palestinaca koje kao da postaje tema iz koje se možda nećemo moći izvući kao da Trump pokušava naći dodatne i nove razloge kojima bi obrazložio ono što je najavio, a čega se osim tamošnje regije, pribojava čitav svijet", dodaje Avdagić.

Činjenicu da se Trump u slučaju Gaze postavio kao agent za nekretnine više nego predsjednik, Avdagić objašnjava:

"Posve je jasno ako pričamo o Gazi, i ako će netko promisliti o čišćenju Gaze da to nije za potrebe ni Amerikanaca, ni Saudijske Arabije ni Cipra, ni Grka ili Turaka, nego onih koji zapravo odavno imaju takav plan, a to je Izrael. Mislim da je posve jasno. Međutim, s druge strane, jednostavno je nemoguće zamisliti da se tako nešto dogodi. Bojim se da ako bi se to na ovaj ili onaj način odvilo da bi to odvelo svijet u jedan novi sukob i taj sukob bi onda mogli bez pardona nazvati trećim svjetskim ratom", rekao je Avdagić. Iako, važno je za napomenuti, Izraelci nikada eksplicitno naveli takav plan čišćenja Gaze.

'Kanadi bi bilo bolje kao 51. američkoj državi'

Trump se nakon Super Bowla osvrnuo i na Kanadu. Zaključio je da bi im bilo "mnogo bolje" kao 51. saveznoj državi SAD-a i time dokazao da je ozbiljan u želji da apsorbira sjevernoameričkog susjeda. Objasnio je da neće više dopustiti da SAD godišnje gubi 200 milijardi dolara na subvencijama Kanadi.

Avdagić smatra da Trump želi vidljive ustupke.

"U svakom pogledu i u svemu što radi on želi da bude jasno vidljivo da je on pobijedio. Kanada mora naći način živjeti s prvim susjedom koji ima takvog predsjednika i činjenicu da u Americi zapravo nema oporbe onome što on radi", rekao je i pojasnio da Kanada nema previše izbora i morat će naći načina da zadovolje taj politički ego i potrebe, a to, smatra Avdagić, ide i prema nama.

"Tornado je zasad tamo, ali meteorološki možemo najaviti uskoro stiže i kod nas", kaže.

Na pitanje ima li naznaka okončanja rata u Ukrajini s obzirom na to da glasnogovornik Kremlja zasad nije ni potvrdio ni demantirao da je ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao s Trumpom, Avdagić odgovara:

"Trump je najavio da želi završiti tu agresiju i agresiju je najlakše završiti tako da ju Rusija prestane činiti, ali to očigledno nije više bitno u očima onoga tko drži poluge", kaže i dodaje da je i tu jasno da će Trump tražiti način da prije svega zadovolji svoju veličinu.

"Teško je procijeniti koliko će to biti u korist Rusije. Mislim da uopće ovakav pristup komunikacije ne možemo reći nadređene komunikacije od strane Trumpa prema Rusiji je vjerojatno vrlo neugodno za samog Putina zbog čega mislim da da rade ovu strategiju kojom ne priznaju, zapravo da je došlo do komunikacije. Mislim, ne vjerujem da bi Trump nešto tako izmislio da se nije dogodilo", zaključuje Avdagić.

