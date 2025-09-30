Šef Pentagona: 'Pripremite se za rat, to nam je jedina misija'

Američki ministar obrane Pete Hegseth u utorak se obratio stotinama američkih generala i admirala sazvanih iz cijelog svijeta u bazi marinaca Quantico u Sjevernoj Virginiji i kazao im da se "pripreme za rat", prenosi Newsweek.

"Od ovog trenutka jedina misija ponovno uspostavljenog Ministarstva rata jest vođenje rata," rekao je Hegseth u svom govoru, pozivajući se na naziv koji sada koristi administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa za Ministarstvo obrane.

"Pripremati se za rat i pripremati se za pobjedu. Nepokolebljivo i bez kompromisa u toj potrazi. Ne zato što želimo rat. Nitko ovdje ne želi rat. Nego zato što volimo mir", rekao je Hegseth.

'Ne želim vidjeti debele generale'

"Lakomisleni i neodgovorni politički lideri postavili su pogrešan smjer i izgubili smo put. Postali smo "Woke ministarstvo'. Ali ne više", istaknuo je Hegseth, prenosi Reuters.

U istom govoru Hegseth je poručio najvišim vojnim zapovjednicima da više ne želi vidjeti "debele generale i admirale".

"Potpuno je neprihvatljivo vidjeti debele generale i admirale u hodnicima Pentagona kako zapovijedaju širom zemlje i svijeta, to ostavlja loš dojam," rekao je Hegseth.

Podsjetimo, otkako je preuzeo dužnost, Hegseth je tjelesnu spremnost stavio u središte svojih nastojanja da obnovi ono što žove 'ratničkim etosom' vojske. Više je puta naglašavao važnost novih zahtjeva za tjelesnu spremu.

POGLEDAJTE VIDEO: Okršaj, otkazivanje, ruka pomirenja i prkosna poruka Trumpu: Gadno mu se obilo o glavu'