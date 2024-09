Šef CIA-e i MI6 šokirali i otkrili kad su mislili da će Putin pokrenuti nuklearni napad

Zapadni čelnici ne bi se trebali zastrašiti prijetnjama Kremlja o nuklearnoj eskalaciji, rekao je šef CIA-e Bill Burns u subotu, usred rasprave o tome trebaju li se anglo-francuske rakete Storm Shadow koristiti unutar Rusije.

Burns je tijekom posjeta Londonu, zajedno sa šefom MI6, rekao da su SAD odbacile strah od nuklearnog napada koji je postojao u jesen 2022., pokazujući da prijetnje iz Moskve ne treba uvijek shvatiti doslovno, prenosi The Guardian.

"Putin je nasilnik. Nastavit će s vremena na vrijeme zveckati oružjem," rekao je Burns i nastavio: "Ne možemo si priuštiti da nas zastraši to zveckanje oružjem… moramo imati na umu to. SAD je pružio ogromnu potporu Ukrajini i siguran sam da će predsjednik razmotriti druge načine na koje ih možemo podržati".

Šefa veterana špijuna pitali su postoji li previše nervoze u Washingtonu i drugim zapadnim prijestolnicama zbog rizika od eskalacije rata davanjem dopuštenja da se Storm Shadow, projektil s dometom od najmanje 290 milja, koristi unutar Rusija.

"Nitko od nas ne bi trebao olako shvatiti rizike eskalacije", rekao je Burns publici na događaju Financial Timesa u Londonu - i rekao da je unutar CIA -e zapravo postojalo uvjerenje da bi Rusija mogla upotrijebiti taktičko nuklearno oružje na bojnom polju u Ukrajini u prve godine rata.

"Postojao je trenutak u jesen 2022. kada mislim da je postojao pravi rizik od potencijalne upotrebe taktičkog nuklearnog oružja od strane Rusije u Ukrajini", rekao je Burns, ali vjeruje da se takve zabrinutosti ne bi trebale shvatiti preozbiljno. "Nikad nisam mislio… da bismo se time trebali nepotrebno zastrašivati", dodao je.

U to su vrijeme ruske trupe bile potisnute u sjevernoj Ukrajini i napustile su Kherson na jugu, što je potaknulo vjerovanje da bi Rusija mogla pokušati upotrijebiti nuklearno oružje ako dođe do poraza. U svakom slučaju, linija bojišnice se ubrzo nakon toga stabilizirala.

Prenio poruku Bidena

Burns je rekao da ga je Joe Biden, američki predsjednik, poslao da prenese izravno upozorenje Sergeju Nariškinu, šefu ruske vanjske obavještajne službe, na sastanku u Turskoj u studenom 2022. "kako bi jasno stavio do znanja koje su posljedice toga neka vrsta eskalacije bila" – i da je sličan pristup tome ​i danas.

Do sada je Bijela kuća izrazito oklijevala oko dopuštanja uporabe Storm Shadowa i drugih projektila dugog dometa unutar Rusije, kao što su Atacms američke proizvodnje, unatoč opetovanim molbama ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, uključujući i onu izrečenu u petak.

Burns je izrazio zabrinutost oko toga što Iran razmatra treba li Rusiji isporučiti balističke projektile, ali nije želio potvrditi vjeruje li CIA da je to već i učinila. Bila bi to "dramatična eskalacija" odnosa između dviju zemalja. Naime, Teheran je Rusiji do sada isporučio samo manje učinkovite bespilotne letjelice za upotrebu u Ukrajini.

Inače, Burns i njegov britanski kolega, šef MI6, Sir Richard Moore, nikada se nisu zajedno pojavili u javnosti. Publici je njihov dolazak najavljen svega 15 minuta prije.

Moore je rekao da postoji zabrinutost da ruski špijuni postaju sve bezobzirniji u Velikoj Britaniji, Europi i drugdje kako se rat u Ukrajini nastavlja. "Mislim da su ruske obavještajne službe malo podivljale, iskreno", rekao je šef britanske obavještajne službe, što pokazuje bujica podmetanja požara u Ujedinjenom Kraljevstvu i drugdje u Europi.