Božo Kovačević: 'Ne vidim kraj ratu u Ukrajini. Tu je i opasnost od nuklearnog oružja'

Bivši diplomat i vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević pojasnio je najnoviju poziciju Ukrajine i Rusije.

Jedanaest dana Ukrajinci su na ruskom teritoriju. Je li sad malo jasniji njihov cilj?

"Pa sasvim sigurno je cilj politički. Predsjednik Zelenski je odlučio koristiti svoju vojsku za postizanje svojih političkih ciljeva. Dosad je problem s Ukrajinom bio u tome da su presudno ciljeve određivali njihovi zapadni saveznici, ponajprije SAD. Iz ovog priloga se vidi da je Ukrajina bila izložena ograničenjima. Dobit ćete oružje, ali možete ga koristiti ovako ili onako. Isto tako, kad je Ukrajina stupila u pregovore s Rusijom 2022. godine, Zapad je rekao 's Putinom se ne pregovara'. Ja mislim da je ključna dimenzija ovog događaja upravo u tome. Predsjednik Zelenski je pokazao je da je u ime Ukrajine spreman donositi autonomne vojne i vanjskopolitičke odluke. Kakve će biti njihove posljedice?! To još ne znamo sa sigurnošću."

Što su ciljevi ovog ukrajinskog upada? Prvo su govorili da je natjeraju Rusiju na pregovore. No, kriju li se tu možda i ti energenti koji preko te regije Kursk idu za Europu?

"Sasvim sigurno. Ako kontrolirate strateške pravce, onda možete uvjetovati ponašanje svih zainteresiranih strana, a u tom slučaju je to i Rusija kao prodavač i neke europske zemlje koje i dalje kupuju ruske energente. Ali, ključni cilj koji je Ukrajina htjela postići jest to - pokazati da i Ukrajina može Rusiji činiti ono što Rusija čini Ukrajini. To je jedna dimenzija i druga dimenzija: Ukrajinska vlast pretpostavlja da bi se u slučaju promjene vlasti u Americi, a čak i ako ne dođe do te promjene, da bi u Europi moglo rasti raspoloženje protiv daljnje pomoći Ukrajini. Posljedica toga bi bilo primoravanje Ukrajine da pristane na pregovore s Rusijom. Ovom akcijom Ukrajina je pokušala utjecati na uvjete pod kojima se pregovara. Dosad je bilo jasno o čemu se može pregovarati - o tome da nastupi mir u zamjenu za ukrajinski teritorij. Sad bi se, ako Ukrajina doista bude kontrolirala ove teritorije, moglo pregovarati i o zamjeni jednog teritorija za drugi."

Rekli ste da je to bila autonomna operacija Volodimira Zelenskog. No, Putin smatra da su Amerikanci glavni krivci. Mislite li da je Amerika znala?

"Pretpostavljam da nije, ali naravno, ne mogu to znati. Logično je da predsjednik Putin govori da su Amerikanci to isplanirali. Zbog toga što je službeno stajalište ruske vlasti da u Ukrajini nema vlasti i da je to neka neorganizirana banda koja nije u stanju organizirati državu ni organizirati vojsku. Sve što oni rade, rade po narudžbi Zapada. Sad se pokazalo da je Ukrajina sposobna izvesti vojno iznenađenje kakvo nijedna dobro organizirana vojska i dobro organizirana država ne bi smjela dopustiti, a Rusija si je to dopustila i Rusija je zapravo postala žrtva fikcije koju je sama razvijala - da Ukrajina nije država, da ukrajinska vlast nije vlast, da su to samo teroristi. Ponašaju se prema Ukrajini, kao da se ne vodi rat, a zapravo tamo se već dvije i pol godine vodi frontalni rat. I sad se pokazalo da Ukrajinci nisu, kako to Rusi tvrde samo teroristi, nego organizirana vojna snaga koja je uspjela ozbiljno potresti rusku vlast."

No, ta ukrajinska vojska je u sposobna sve učiniti uz pomoć zapadnog oružja. Kakav ishod rata očekujete i bliži li mu se kraj uopće?

"Ja ne vidim da se bliži kraj ovome ratu. Uvelike će to ovisiti o krajnjim posljedicama ove ukrajinske akcije. Hoće li Ukrajinci na duže vrijeme uspjeti zadržati ruski teritorij pod svojom kontrolom? Ako se to dogodi, to bi moglo dovesti do političke destabilizacije u Rusiji, jer Rusija ne može ni sadašnju razinu intenziteta rata održati bez dodatne mobilizacije, a kamoli ako se taj rat proširi i na ruski teritorij. Predsjednik Putin je obećao da mobilizacije neće biti."

Kako će on odgovoriti?

"On će morati provesti mobilizaciju, a to će rezultirati porastom nezadovoljstva stanovništva kojima je on obećao - moja pobjeda na izborima znači da ćete vi živjeti u blagostanju i sigurno, neovisno o tome što se u Ukrajini vodi rat, sada se pokazuje da to obećanje ne može održati. Daljnja posljedica dodatne mobilizacije može biti masovna emigracija iz Rusije, gospodarski poremećaji zbog nedostatka radne snage i generalno porast političkog neraspoloženja."

Prijeti li nam možda eskalacija sukoba, ne samo ovdje na ukrajinsko ruskoj strani, nego i Bliski istok. Isto kuha se sve. Je li svijet pred zaista izazovnim vremenima?

"Nažalost je, Što se tiče Ukrajine - Bjelorusija se već na neki način uključila u taj rat i postoji opasnost prelijevanja tog sukoba, osobito ako Rusija procijeni da korištenjem tradicionalnih vojnih sredstava ne može ostvariti prevagu i ostaje prijetnja nuklearnim oružjem. Što se tiče Bliskog istoka, očito je da opstanak izraelskog premijera Netanyahua ovisi o tome da rat što duže traje i drugo - njegov strateški cilj je povezan sa, za njega željenim izbijanjem rata između Irana i Sjedinjenih Država. Onda bi na podlozi tog rata on riješio palestinsko pitanje tako da ne bude palestinske države."