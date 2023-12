Svatko od nas voli ponekad kršiti pravila, ali neki turisti si previše dopuštaju. Njemački Travelbook je izdvojio sedam najgorih turista u 2023. godini koji su zbog svojih ponašanja dospjeli u medije.

Neki su dobili prijavu, ali bilo je i visokih novčanih kazni.

Izgrađen u antičko doba, Koloseum je vjerojatno najpoznatiji spomenik u Rimu. Mnoštvo turista dolazi svake godine diviti se spomeniku, ali jedna turistica je ovog ljeta odlučila izgrebati svoje inicijale u njegov zid.

17-godišnja Švicarka odmah je privedena nakon pogrešnog koraka. Optužena je za osvrnjivanje i oštećenje kulturnog dobra, a prijetila joj je novčana kazna od oko 15.000 eura, a čak i zatvorska kazna, objavila je talijanska novinska agencija ANSA.

Slučaj maloljetne turistice nije jedini te vrste. Samo nekoliko tjedana ranije uhvaćen je britanski turist koji je ključem urezivo svoje svoje i ime svoje djevojke, uz godinu zajedničkog posjeta Rimu. 27-godišnji fitness trener smatrao je da ima "dobro" objašnjenje. Prema talijanskim dnevnim novinama Il Messaggero , u pismu isprike Robertu Gualtieriju, gradonačelniku Rima, naveo je da nije znao da je Koloseum spomenik.

Ruski putnik morao je napustiti Indoneziju nakon što je pozirao golom stražnjicom na svetoj i najvišoj planini Balija, Gunung Agung. Njegov selfie postao je viralan na društvenim mrežama.

Inače, na Baliju je ove godine bilo više incidenata u kojima su turisti privukli negativnu pozornost prekomjernim pićem ili prekršili balijsku kulturu time što su bili previše liberalni. Regionalna vlada Balija je stoga sredinom godine objavila vodič s pravilima ponašanja. Turistima se vodič uručuje zajedno s vizom kada uđu u zemlju.

Big news in Bali, Indonesia. Russian guy went up the sacred Mount Agung and removed his trousers, a mark of disrespect to the locals.https://t.co/6v2kLXAhAc pic.twitter.com/kmlbSoPKXJ