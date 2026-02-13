Satelitske snimke otkrivaju mogući novi sukob: Donald Trump im je i ranije prijetio

Iran je započeo dodatno utvrđivanje podzemnog kompleksa u blizini jednog od svojih nuklearnih postrojenja, pokazala je analiza novih satelitskih snimaka.

Aktivnosti se događaju u vrijeme pojačanih napetosti, dok traju pregovori između iranskih i američkih dužnosnika. Donald Trump već je ranije zaprijetio vojnom akcijom ako Iran ne pristane na novi sporazum o nuklearnom programu.

Fotografije, koje je prvi analizirao američki think tank Institut za znanost i međunarodnu sigurnost (ISIS), prikazuju ojačavanje ulaza u tunele na planini Kolang Gaz La, poznatoj i kao planina Pickaxe Mountain, piše BBC.

Obnova nuklearnog programa

Stručnjaci navode da bi objekt mogao biti namijenjen zaštiti iranskih aktivnosti obogaćivanja urana ili ključne opreme, no njegova točna svrha ostaje nejasna.

Iran i dalje ustraje u tvrdnjama da je njegov nuklearni program isključivo miroljubiv te odbacuje optužbe da pokušava razviti nuklearno oružje. Međutim, Trump je izjavio da je Iran u lipnju 2025. bio svega mjesec dana udaljen od posjedovanja oružja. Zbog toga je naredio napade na tri podzemna nuklearna postrojenja u kojima su centrifuge korištene za proizvodnju visoko obogaćenog urana.

Nakon napada Trump je ustvrdio da su uništili iranske kapacitete za obogaćivanje uranijem, ali i da iranski dužnosnici razmišljaju o pokretanju nove lokacije.

Zaštita od novih napada

Satelitska snimka od 10. veljače pokazuje svježe izliveni beton iznad jednog od ulaza u kompleks na Pickaxe Mountainu. Na lokaciji je vidljiva i pumpa za beton, što potvrđuju analitičari ISIS-a i britanske tvrtke za obavještajnu analizu Maiar.

Na drugom ulazu u tunel, stijene i tlo su odmaknuti i izravnani, a u blizini se nalazi i nova struktura ojačana betonom. Stručnjaci iz ISIS-a sugeriraju da su ove promjene namijenjene jačanju ulaza i pružanju dodatne zaštite od potencijalnih zračnih napada.

Prema njihovoj procjeni, stalna prisutnost teške građevinske mehanizacije i materijala sugerira da objekt još nije spreman za operativnu uporabu.

"Iran je ranije tvrdio da se gradnja odnosi na obnovu pogona za sklapanje naprednih centrifuga, no veličina objekta i zaštita koju pruža visoka planina odmah su izazvale zabrinutost da bi se mogle planirati i druge osjetljive aktivnosti, poput obogaćivanja urana", navode iz ISIS-a.

Radovi na jačanju postrojenja

Satelitske snimke također pokazuju radove na sanaciji i jačanju obrane u obližnjem postrojenju Natanz te u nuklearnom kompleksu u Isfahanu, udaljenom 125 kilometara sjevernije.

U Isfahanu su, prema analizi ISIS-a, svi ulazi u tunelski kompleks sada zatrpani zemljom. Takvo zatrpavanje, navode stručnjaci, može ublažiti učinke zračnog napada, ali i otežati kopnene operacije usmjerene na preuzimanje ili uništavanje visoko obogaćenog urana koji bi se mogao nalaziti unutar objekta.

Foto: Profimedia

Također, na lokaciji u Isfahanu izgrađen je novi krov na zgradi koja je napadnuta u izraelskom udaru prošle godine, a za koju se vjeruje da je služila za proizvodnju centrifuga.

Vidljivi su i nadzemni radovi u Natanzu na lokaciji oštećenoj u prošlogodišnjim napadima. Između početka prosinca i siječnja, izgrađen je krov iznad oštećenog kaveza protiv dronova u postrojenju za obogaćivanje. ISIS procjenjuje da je krov dodan kako bi se blokirao pogled svima koji pokušavaju promatrati što Iran radi ispod njega.

'Znanje se ne može uništiti'

Profesor Sina Azodi, ravnatelj Programa za bliskoistočne studije na Sveučilištu George Washington u SAD-u, smatra da Iran "djeluje pod pretpostavkom da će se napadi dogoditi te da mora maksimalno zaštititi postrojenja".

"Iranski nuklearni program nije uništen. Jednom kada imate znanje, kapacitete i tehnologiju za obnovu programa, uvijek ga možete ponovno izgraditi", rekao je Azodi.

Čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Rafael Grossi, izjavio je za BBC da je novi nuklearni sporazum između Irana i SAD-a moguć te da je hitno potreban.

"Moj je dojam, nakon razgovora sa svim uključenima, da imamo prozor prilike, ali takvi se prozori znaju naglo zatvoriti, stoga mislim da moramo iskoristiti trenutak", rekao je Grossi u intervjuu na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji.

Dodao je i kako vjeruje da se procijenjenih 400 kilograma visoko obogaćenog urana koji je tehnički samo korak udaljen od razine potrebne za izradu oružja i dalje nalazi u podzemnim tunelima i komorama na koje su SAD prošlog lipnja bacile bombe za probijanje bunkera.

