Samurajskim mačem ubio dječaka (14) pa nastavio krvavi pohod: 'Kretao se kao predator'

Brazilac Marcus Monzo (37) proglašen je krivim za jezivo ubojstvo učenika Daniela Anjorina (14) i pokušaj ubojstva još troje ljudi u Londonu u travnju prošle godine.

Prije nego što je samurajskim mačem krenuo u seriju napada, Monzo se drogirao kanabisom što je dovelo do "psihotičnog poremećaja", izvijestio je Daily Mail. Dodali su da je Monzo bio uvjeren da je plaćeni ubojica iz filmske franšize "Igre gladi".

"Vjeruje li itko u Boga?", vikao je Monzo, inače amaterski glazbenik, dok je napadao ljude koje nije ni poznavao.

Kronologija krvavog pohoda

Krvavi pohod započeo je u 30. travnja prošle godine u 6.45 sati, kada je kombijem pokosio prvu žrtvu Donalda Iwulea koji je išao na posao. Od siline udara odbacio ga je u obližnji vrt, a porota je vidjela i stravičnu snimku na kojoj Iwule vrišti u agoniji. "Ne poznajem te", govorio je Iwule dok mu se Monzo približavao s oštricom dugom 60 centimetara. "Ne zanima me, ubit ću te", odgovorio mu je Brazilac i zamahivao prema vratu i trupu, no Iwule je nekako ipak uspio pobjeći.

Monzo je tada naišao na Daniala Anjorina. "Samo je išao u školu, bavio se svojim poslom, veselio se danu koji je pred njim. Njegov život ugašen je u trenutku - optuženik ga je ubio", ispričao je tužitelj Tom Little. "Kretao se brzo poput predatora. Podigao je mač iznad glave i zamahnuo prema Danielovoj glavi i vratu. Daniel je odmah pao na tlo", dodao je Little i kazao da je napadač učeniku "gotovo odrubio glavu". Postoji i uznemirujuća snimka na kojoj se čuje kako žena uzvikuje: "Upravo je ubio dječaka. Upravo ga je ubio ispred moje kuće".

Policajka Yasim Mechem-Whitfield zatim je krenula loviti Monza kroz niz uličica, no Brazilac ju je udario tri puta i potom upao u obližnju kuću. Tada je krenuo na par u njihovoj spavaćoj sobi, no poštedio im je živote nakon što se njihova kći (4) probudila i počela plakati. Divljačka serija napada završila je nakon što su ga policajci okružila u garaži i omamili elektrošokerima. Tužitelj Little kazao je da je čudo što tog dana nije ubio više ljudi.

Što mu se sve stavlja na teret?

Nakon što su policajci pretražili kombi, pronašli su dugi nož kojim je ranije oderao mačku i još jedan mač od 22 centimetra. Monzo je policiji rekao da mu se "osobnost promijenila i da se nešto dogodilo, kao da se odvija igra".

Obrana je tijekom suđenja tvrdila da je imao zdravstveni problem zbog kojeg je mogao doživjeti psihotične napade nakon što je koristio kanabis. Ipak, forenzički psihijatar Nigel Blackwood izjavio je da je Monzo bio svjestan rizika i sposoban smanjiti konzumaciju kanabisa.

Porota je Marcusa Monza u srijedu proglasila krivim za ubojstvo, pokušaj ubojstva, tešku provalu s namjerom nanošenja teške tjelesne ozljede, nanošenje tjelesnih ozljeda i posjedovanje predmeta s oštricom.

