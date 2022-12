Snažna zimska oluja zahvatila je u subotu veći dio SAD-a donoseći snježne mećave, ledene kiše, poplave i rekordnu hladnoću. Snažna je oluja do sada odnijela više od 20 života, a bez električne energije je ostalo oko 1,4 milijuna kućanstava i tvrtki, prenosi Guardian. Kako je do sada poznato, ovu je tzv. "ciklonsku bombu", prouzročio sudar hladnog, suhog zraka sa sjevera i toplog, vlažnog zraka s juga.

"Više od 200 milijuna ljudi bilo je obuhvaćeno nekim oblikom upozorenja na opasno vrijeme - što ja najviše otkad postoje ovakva upozorenja", objavila je Nacionalna meteorološka služba (NWS).

Oluja, nazvana Elliot, srušila je dalekovode, izazvala brojne nesreće na autocestama i dovela do masovnog otkazivanja letova. Olujni sustav se protezao 3200 km od Velikih jezera na granici s Kanadom do Rio Grandea uz granicu s Meksikom. Od Stjenjaka do Apalačkog gorja temperature su drastično pale.

Predviđaju se i velike obalne poplave uz nestanak struje

Ledena kiša prekrila je veći dio sjeverozapada uz obalu Tihog oceana, dok se sjeveroistok suočio s poplavama te vrlo brzim leđenjem istih.

"Jaka kiša koja pada na snježni pokrivač koji se otapa, pojačat će utjecaj poplava", rekao je NWS. "Predviđaju se umjerene, a ponegdje i velike obalne poplave koje će pojačati i jaki vjetrovi. Brzi pad temperatura mogao bi uzrokovati smrzavanje poplavljenih područja".

Kako tvrde strani mediji, očekuje se da će niske temperature i olujni vjetrovi proizvesti "opasne hladnoće u većem dijelu središnjeg i istočnog SAD-a, potencijalno opasne po život za putnike koji zapnu u prometu".

"U nekim područjima boravak na otvorenom može dovesti do ozeblina za nekoliko minuta", rekao je NWS i dodao: "Osigurajte sklonište stoci i ostalim životinjama na otvorenom".

Gotovo 400.000 potrošača, u šest saveznih država Nove Engleske, ostalo je bez struje, a neka komunalna poduzeća upozoravaju da bi ponovno uspostavljanje opskrbe električnom energijom moglo potrajati danima.

PJM Interconnection iz Pennsylvanije pozvao je ljude da se pripreme na sve dulje nestanke struje, tražeći od stanovnika u 13 država da termostate postave niže, da ne koriste velike kućanske aparate poput štednjaka i perilica posuđa i da ugase nepotrebna svjetla.

Letovi otkazani, a putovanje cestom 'ekstremno opasno'

Brojni su putnici zapeli i na aerodromima - odgođen je sveukupno 7423 let, a otkazano njih 3426, prema FlightAwareu. NWS je upozorio na "ekstremno opasno" putovanje cestom zbog snijega i pozvao putnike da očekuju izuzetno smanjenu vidljivost i snježne nanose.

"Putovanje u ovakvim uvjetima bit će izuzetno opasno, ponekad nemoguće", rečeno je.

Na autocestama su se dogodile i brojne nesreće. Četvero ljudi je poginulo u lančanom sudaru u kojem je sudjelovalo 50 vozila na odvajanju za Ohio. Vozač u Kansas Cityju poginuo je u četvrtak nakon što je skliznuo u potok. Troje je poginulo na cestama u Kanzasu. Michigan se suočio s nizom nesreća, uključujući jednu u kojoj je sudjelovalo devet poluprikolica. Trenutno su zatvorene.

WestJet je u Kanadi otkazao sve letove iz zračne luke Pearson u Torontu, a u Meksiku su se migranti utaborili u blizini američke granice na neuobičajeno niskim temperaturama dok su čekali odluku vrhovnog suda o pandemijskim ograničenjima koja mnogima onemogućuju traženje azila.

Upozorenja o smrzavanju izdana su čak i za velike dijelove inače tople Floride.

Previše ljudi je i u skloništima, ali nikoga ne odbijaju

Na područjima zahvaćenima olujom, aktivisti su požurili spasiti beskućnike od hladnoće. Gotovo 170 odraslih i djece bilo je u skloništu u Detroitu predviđenom za 100 osoba.

"Ljudi je u skloništu previše, ali nije opcija ikoga odbiti", rekla je Faith Fowler, izvršna direktorica Cass Community Social Services.

U Portlandu u Oregonu, gotovo 800 ljudi spavalo je u pet skloništa dok su terenski timovi dijelili opremu za preživljavanje.

Na Mount Washingtonu u New Hampshireu vjetar je dostigao brzinu od 240 km/h na sat. U Bostonu je kiša u kombinaciji s visokom plimom poplavila neke ulice u središtu grada, a u Vermontu je otkazan željeznički promet.

"Neki su vidjeli stabla iščupana iz korijena", rekla je novinarima Mari McClure, predsjednica Green Mountain Powera, najveće komunalne tvrtke u Vermontu.

Guvernerka New Yorka, Kathy Hochul, proglasila je izvanredno stanje i najavila planove za raspoređivanje nacionalne garde u području Buffala. Izvanredno stanje proglasio je i Okrug Jefferson.

"Bez obzira koliko vozila hitne pomoći imamo, ona ne mogu proći kroz uvjete o kojima govorimo", rekao je Hochul.

Dvije su osobe umrle u petak nakon što hitne službe nisu mogle doći do njihovih domova tijekom hitnih medicinskih slučajeva.

"To je poput uragana treće kategorije pomiješanog s hrpom snijega", rekao je Tim Carney iz ureda šerifa okruga Erie za Buffalo News, procjenjujući da je zapelo najmanje 10 policijskih vozila.

Očekuje se da će vjetrovi oslabiti, iako se "uvjeti mećave nastavljaju oko Velikih jezera", izvijestio je NWS.