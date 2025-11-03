Insajderi otkrili tajni plan: Amerikanci pripremaju udare u susjednoj državi?

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa započela je detaljno planiranje novih misija za slanje američkih vojnika i obavještajnih službenika u Meksiko s ciljem suzbijanja narkokartela.

Dvojica sadašnjih i jedan bivši američki dužnosnik za NBC News su kazali da su rane faze obuke za potencijalnu misiju, koja bi uključivala kopnene operacije unutar Meksika, već započele. Ipak, dvojica dužnosnika dodaju da konačna odluka o opsegu misije nije donesena te da se o njoj još uvijek raspravlja.

"Američke trupe, od kojih bi mnoge bile iz Zajedničkog zapovjedništva za specijalne operacije (JSOC), djelovale bi pod ovlastima američke obavještajne zajednice, poznate kao Title 50", rekla su dvojica dužnosnika i dodali su da bi u operaciji sudjelovali i časnici Središnje obavještajne agencije (CIA).

Novi front

Potencijalni napadi na ciljeve narkokartela unutar Meksika otvorili bi novi front u Trumpovoj vojnoj kampanji protiv narkokartela. Podsjetimo, dosad je fokus bio na Venezueli i udare na brodove za koje se sumnja da prevoze drogu.

Misija bi se uvelike razlikovala od prakse ranijih američkih administracija, koje su u tajnosti slale timove CIA-e, vojske i policije u Meksiko i tako pružale potporu lokalnoj vlasti u borbi protiv kartela, ali ne i izravno djelovale protiv njih.

Ako misija uistinu dobije zeleno svjetlo, Trumpova administracija oko nje planira zadržati visoku razinu tajnosti. Informacije o akcijama o njoj neće objavljivati javno, kao što je slučaj s nedavnim napadima na brodove s drogom.

Na meti karteli i laboratoriji

Vjeruje se da bi američke trupe u Meksikom uglavnom koristile dronove za gađanje članova i vođa kartela te laboratorija u kojima se proizvodi droga. Dužnosnici dodaju da neki od dronova koje bi specijalne snage koristile zahtijevaju "prisutnost operatera na terenu kako bi se njima sigurno i učinkovito upravljalo".

Podsjetimo, američko Ministarstvo vanjskih poslova u veljači je šest meksičkih narkokartela, bandu MS-13 i venecuelansku bandu Tren de Aragua proglasilo stranim terorističkim organizacijama.

Time su američke obavještajne službe i vojne postrojbe dobile široke zakonske ovlasti zbog kojih smiju provoditi špijunske i tajne operacije protiv tih kriminalnih mreža. Isto tako, NBC News još je u travnju izvijestio da Trumpova administracija razmatra pokretanje napade dronova na narkokartele u Meksiku.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump prijeti napadom na Nigeriju za spas kršćana: 'Bit će to brzo, okrutno i slatko'