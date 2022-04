Dobar poznavatelj prilika u Rusiji te bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi, Božo Kovačević, osvrnuo se na promjenu vojne i političke paradigme u Kremlju te otkrio glavne ciljeve invazije.

"Sad je glavni cilj kako evidentan neuspjeh prikazati kao pobjedu. Jasno je da prvobitni ciljevi nisu ostvareni, ali nije jasno ni kad ni kako će se ovaj rat završiti. Čini se da je ukrajinska vlast osokoljena podrškom, ponajprije Amerike i Velike Britanije, odlučila da neće voditi pregovore sad, što znači da odbija bilo kakve teritorijalne ustupke i da čeka potpuni vojni krah Ruske Federacije kako bi s pozicije pobjednika pregovarala s ruskom stranom", rekao je Kovačević za N1.

Dva scenarija za skidanja Putina s vlasti

Stoga je, smatra on, teško predvidjeti koliko će rat još potrajati. No, moglo bi doći do toga da će Rusija morati odustati od svih argumenata za napad. Diplomat je istaknuo i da je cilj Zapada, poglavito SAD-a i Velike Britanije, promjena režima u Moskvi. Ističe da se to može postići na dva načina, koja ne uključuju pomoć izvana.

"Neka vrsta državnog udara od nekih koji su sad pripadnici nomenklature vlasti, koji shvaćaju da trajanje tog rata unedogled može rezultirati raspadom ruske države, a predsjednik nije spreman slušati njihova upozorenja. Druga je varijanta revolucionarna varijanta. Nema legalne opozicije u Ruskoj Federaciji, ali to ne znači da nema ljudi koji opozicijski misle. Oni su bili primorani okrenuti se nelegalnim oblicima političkog djelovanja. Je li takvo djelovanje dovoljno razvijeno da bi u slučaju destabilizacije i masovne pobune neka organizirana, nama nepoznata, skupina mogla preuzeti vlast – na to nemam odgovor", poručio je Kovačević.

Istaknuo je da "nije isključeno da jedna od tih posljedica ako Rusija ustraje na dugotrajnom ratovanju bude i raspad same Rusije". No, u tom slučaju nije moguće odrediti tko će naslijediti Vladimira Putina i hoće li voditi neku razumniju politiku. Smatra da je Putinova odluka o invaziji na Ukrajinu iracionalna te suprotna svemu što je činio dosad.

"To su redovito bile odluke kojima je prethodila pažljiva cost-benefit analiza i pažljiva analiza izgleda da se određeni interes Rusije ostvari. Odluka o invaziji kao posljedicu ima sve što je suprotno onome što je moglo odgovarati Rusiji", naglasio je Kovačević.

Nespremni za rat, a prijete nuklearnim oružjem

Komentirao je i potonuće ruskog ratnog broda Moskva. Tvrdi kako je to pokazatelj da ruska vojska nije spremna za rat. Podsjetio je na izjavu iz Kremlja da oni nisu napali nijednu zemlju, pa tako ni Ukrajinu, a zaprijetili su nuklearnim naoružanjem.

"Trenutak za uključivanje crvenog svjetla bit će onda kad Putin kaže: 'Ne, mi nikako nećemo upotrijebiti nuklearno oružje", zaključio je Kovačević.

Situaciju u Ukrajini uživo možete pratiti OVDJE.