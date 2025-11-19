Ruski špijunski brod uhvaćen kako cilja pilote! Britanci uzvratili: 'Spremni smo'

Ruski špijunski brod uočen na rubu britanskih voda "uhvaćen je kako usmjerava lasere na pilote". Ministar obrane John Healey upozorio je Rusiju da je Velika Britanija "spremna" ako špijunski brod Jantar uočen sjeverno od Škotske ovog tjedna krene dublje u britanske vode, piše Metro.co.uk.

Healey je otkrio da se Jantar, koji se koristi za mapiranje podmorskih kabela, trenutno nalazi "na rubu britanskih voda" po drugi put ove godine. Nakon što su fregata Kraljevske mornarice i zrakoplovi RAF P8 poslani da prate brod, ruski članovi posade poduzeli su "vrlo opasan" potez usmjeravanja lasera na pilote, rekao je.

Healey je na konferenciji za novinare rekao da je njegova poruka Rusiji i njezinom predsjedniku Vladimiru Putinu:

'Znamo što radite'

"Vidimo vas, znamo što radite, a ako Jantar ovog tjedna krene prema jugu, spremni smo", rekao je. Dodao je da je ovo drugi put da je brod raspoređen u britanske vode ove godine.

Ministar obrane istaknuo je kratki iransko-izraelski rat, nedavna otkrića o kineskim špijunima u Parlamentu i dronove na nebu iznad Europe kao dokaz da se Ujedinjeno kraljevstvo nalazi u "novom dobu prijetnje“.

"To zahtijeva novo doba obrane, doba tvrde moći, snažnih saveznika i sigurne diplomacije. A kako prijetnja raste, Britanija se mora angažirati, a mi to i činimo", dodao je.

To dolazi nakon što je novo izvješće Odbora za obranu Donjeg doma pokazalo da Velika Britanija "nije ni blizu“ mjesta gdje bi trebao biti da bi se branio u slučaju rata.

UK nema plan

Oštro upozorenje također je navelo neuspjeh Ujedinjenog kraljevstva u ispunjavanju svojih obveza prema NATO-u i njegovu veliku ovisnost o Sjedinjenim Državama za obavještajne podatke, satelite, prijevoz trupa i punjenje zrakoplova gorivom. Izazovi s kojima se suočava Vlada i obrambena industrija razotkriveni su u izvješću parlamentarnog odbora.

"Ujedinjeno Kraljevstvo nema plan za obranu domovine i prekomorskih teritorija“, upozorili su zastupnici pozivajući da se javnosti pruži više informacija o razmjerima prijetnje i potrebnom odgovoru.

Predsjednik odbora, laburistički zastupnik Tan Dhesi, rekao je:

"Putinova brutalna invazija na Ukrajinu, neumoljive kampanje dezinformiranja i ponovljeni upadi u europski zračni prostor znače da si ne možemo priuštiti zabijanje glave u pijesak. Vlada mora biti spremna prihvatiti izazov i dati prioritet obrani i otpornosti domovine".

