Ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi postati žrtva vojnog puča koji bi izveli ruski generali bijesni zbog njegovog katastrofalnog upravljanja ratom u Ukrajini, piše The Sun koji spekulira s mogućim zaplotnjačkim scenarijem unutar zidina Kremlja. Prema tom scenariju, bolesnog bi Putina likvidirali pripadnici njegovog osobnog osiguranja, a smrt bi se prikrila službenom viješću da je preminuo zbog lošeg zdravlja, recimo od srčanog udara.

No, tada bi na njegovo mjesto mogao doći neki još tvrdokorniji autokrat koji bi ponovno poslao trupe na Kijev, smatra britanski sigurnosni stručnjak dr. Robert Thornton s King's Collegea u Londonu. On smatra da ruski generali gube strpljenje s Putinom i žele da on ode.

Dat će mu ultimatum: Ili će povuci ili si mrtav

"FSB ruska sigurnosna služba] smatra da Putina treba smijeniti jer je popustio u Ukrajini. Povukao se iz Kijeva i tek sada se koncentrira na Donbas", kaže Thornton.

Isti stručnjak tvrdi da bi ruska vojna obavještajna agencija, GRU, mogla biti najpogodnija za operaciju svrgavanja Putina i uskoro krenuti u to ako se pokaže da ruske trupe gube rat i na istoku Ukrajine .

"Oni imaju sposobnosti za to. Ako želite izvesti državni udar u palači, onda to činite u velikoj tajnosti. Natjerali biste GRU da to učini, a oni bi tada dobili znatno više ovlasti", pojasnio je dr. Thornton. On smatra da bi mala skupina visokih obavještajnih časnika mogla pristupiti Putinu i dati mu ultimatum: ili će napustiti dužnost ili će biti ubijen.

"Potom natjerate ljude na televiziji da kažu kako Putinu nije dobro i onda imate novog vođu. Natjerate nekoga da objavi kako je Putin, od stresa i napora zbog specijalne vojne operacije doživio srčani udar te da taj-i-taj preuzima njegovu funkciju", pojasnio je dr. Thornton.

On vjeruje da Ruse ne bi bilo teško uvjeriti u to, jer se isto dogodilo i s Leonidom Brežnjevom, bivšim sovjetskim vođom, kao i drugim komunističkim figurama 1970-ih.

Putin pod sve većim pritiskom generala

Smatra se da je Putin pod sve većim pritiskom svojih generala da napravi dramatičan preokret u svojoj, sada već katastrofalnoj vojnoj kampanji u Ukrajini, piše The Sun. Procjenjuje se da je Rusija do sada ondje izgubila oko 30.000 vojnika te tisuće tenkova i borbenih zrakoplova. Sve su brojniji prizori izgorjelih ruskih tenkova i druge mehanizacije zajedno s leševima tisuća ruskih vojnika. Od početka invazije prošlo je stotinu dana, a Rusija još nije postigla niti jedan od svojih glavnih vojnih ciljeva. Iscrpljene ruske snage u travnju su bile prisiljene povući se s područja Kijeva, a ni u Donbasu ne uspijevaju poraziti Ukrajince. Sve to okreće ruske časnike protiv Putina - uvjeren je dr. Thornton.

"Ruska vojska ne može nastaviti toliko krvariti. Ponestaje im vojske, ponestaje projektila, ponestaje svega. Bit će sve više problema s niskim moralom vojnika i sve više pitanja tipa "Zašto smo ovdje i za što se borimo?" To će krenuti od mlađih vojnika i časnika i proširiti se do starijih. U slučaju puča, ruski generali bi potajno povukli svoje najbolje jedinice s prve crte bojišnice i krenuli prema Moskvi. To su elitne jedinice i vojnici kojima se najviše vjeruje. Ono što im se naredi, oni će poslušati", kaže isti stručnjak.

"Njihovo kretanje uočili bi sateliti i signalni promet, bio bi to siguran znak da se Putinu sprema nešto loše", dodaje.

'Vlast bi mogao preuzeti netko još gori'

Sve bi se to, naravno, moralo odigrati u tajnosti da Putinu odani ljudi ne saznaju.Thornton je, međutim, skeptičan oko ishoda eventualnog vojnog puča u Moskvi jer bi vlast mogao preuzeti netko još gori od Putina. On nagađa da bi to mogli biti general Valerij Gerasimov, glavni zapovjendik vojske ili, pak, ultranacionalist Aleksandar Bortnikov, čelni čovjek FSB-a.

"Rusima je rečeno da su u ratu protiv nacista, pa tko god preuzme vlast, ne može odjednom objaviti da odustaje i povlači se iz Ukrajine To bi bilo kao da im kažete da su nacisti pobijedili. Nijedan vođa u Rusiji ne bi to preživio", ističe.

To bi, kaže Thronton, moglo dovesti i do upotrebe taktičkog nuklearnog oružja - recimo gađanjem nekog manjeg grada nuklearnim projektilom - kako bi se pokazalo da su odlučni i ozbiljni u vezi s Ukrajinom.

"To bi se moglo dogoditi ako tvrdolinijaši preuzmu vlast, pa čak i ako Putin ostane. Ovo je situacija iz koje nema lakog izlaza ni za Ukrajinu ni za Rusiju. U svakom slučaju, Putin neće još dugo biti tu. Ili će umrijeti prirodnim putem ili će biti uklonjen državnim udarom. Tako ja to vidim", kazao je britanski sigurnosni stručnjak za The Sun.