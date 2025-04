Putin vraća pritvorenog generala u borbu: Upravljat će ozloglašenom jedinicom

Jedan od najglasnijih ruskih generala, Ivan Popov, koji je smijenjen i pritvoren nakon napada na Ministarstvo obrane prije dvije godine, vraća se na frontu, objavio je njegov odvjetnik. No, ruski državni mediji tvrde da je generalu zapravo namješteno: dobio je zapovjedništvo nad ozloglašenim bataljunom bivših zatvorenika, koji trpe goleme gubitke u na bojištu, piše CNN.

Prije dvije godine, general Ivan Popov bio je odlikovani zapovjednik 58. kombinirane armije u Južnoj Ukrajini, često hvaljen zbog uspješnog vođenja te jedinice. Sve se promijenilo kada je poslao glasovnu poruku kolegama časnicima, u kojoj je osudio neke postupke Ministarstva obrane, posebice načelnika Glavnog stožera Valerija Gerasimova.

"Ukrajinska vojska nas nije mogla slomiti sprijeda, ali nas je naš zapovjednik udario sa stražnje strane, izdajnički i podlo, obezglavivši vojsku u najtežem trenutku", poručio je tada Popov. Dodao je kako je smijenjen jer se usudio požaliti na nedostatak topničke podrške i druge ključne probleme na fronti: "Osjetili su prijetnju u meni i u jednom danu su me uklonili".

'Razbijesnio ruske ultranacionaliste, časnike i veterane'

Katerina Stepanenko iz think tanka Institut za proučavanje rata (ISW) sa sjedištem u Washingtonu, kaže da je smjena Popova "razbjesnila ruske ultranacionaliste, časnike i veterane, koji su optužili rusko ministarstvo obrane da je smijenilo Popova kako bi prikrilo probleme u ruskoj vojsci".

Popov je najprije poslan u Siriju kao zamjenik zapovjednika tamošnjeg ruskog kontingenta, no u svibnju prošle godine uhićen je zbog navodne prijevare, optužbe koju je on uporno poricao. Tužitelji su tražili kaznu od šest godina ako bude proglašen krivim, a Popov je otpušten iz oružanih snaga. No, njegove pristaše su se i dalje zalagale za njega.

Stepanenko vjeruje da Kremlj "uglavnom nije uspio uvjeriti ruske ultranacionaliste, časnike i veterane u Popovljevu navodnu umiješanost u slučaj pronevjere, što je rezultiralo ustrajnim reakcijama na internetu".

U ožujku ove godine Vladimiru Putinu uputio je otvoreno pismo, koje je objavljeno u ruskim medijima, u pismu je zatražio da mu se omogući povratak na bojište. Putina je nazvao svojim moralnim uzorom i osobom koja mu je pomogla razumjeti značenje riječi "hladna glava, toplo srce i čiste ruke"

Prošlog tjedna su ruski mediji izvijestili da su se njegov odvjetnik i Ministarstvo obrane složili s Popovljevim zahtjevom da se vrati u aktivnu dužnost umjesto da se suoči s mogućnošću zatvorske kazne. "Mi, s Ministarstvom obrane, imamo zahtjev za obustavu slučaja… uz pozitivnu odluku o slanju Ivana Ivanoviča u specijalna vojna operacija", izjavio je njegov odvjetnik Sergej Bujnovski, kako je prenijela ruska državna novinska agencija TASS.

Iako dogovor još nije službeno potvrđen na vojnom sudu, ruski vojni blogeri oduševljeno su dočekali vijest o povratku generala. "Legendarni borbeni zapovjednik ponovno na bojištu!", objavio je jedan od njih. No, Popov se ne vraća u svoju 58. armiju. Ruske poslovne novine Kommersant, izvijestile su da će Popov biti poslan da zapovijeda jednim od bataljuna "Oluja Z", jurišnom jedinicom sastavljenom od bivših zatvorenika.

'Popovljev zadatak je smrtna kazna'

Stepanenko opisuje Popovljev zadatak kao "smrtnu kaznu jer rusko vojno zapovjedništvo prvenstveno koristi kaznene odrede "Oluja Z" u samoubilačkim frontalnim napadima". Rusija nastavlja koristiti zarobljenike u borbi, a Putin je nedavno obećao pripadnicima bataljuna "Oluja Z" status veterana. "Definitivno ćemo to riješiti. Ne vidim tu nikakve probleme", rekao je Putin na prošlomjesečnom sastanku. "Imam sjajne veze, dogovorit ću se i s Vladom i sa zastupnicima", dodao je.

Ruska vojska nastoji povećati broj iskusnih časnika u Ukrajini, no sve se više okreće onima koji su pali u nemilost.

"Čini se da je Putin uspostavio novi sustav iskupljenja u kojem osramoćeni dužnosnici i zapovjednici imaju priliku ponovno steći Putinovu naklonost, pod uvjetom da javno priznaju krivnju za svoje optužbe i zatim se dobrovoljno jave u borbu u Ukrajini”, kaže Stepanenko.

Popov već ima iskustva s ovakvim postrojbama. Dok je zapovijedao 58. armijom, surađivao je s jedinicom poznatom kao "Gladijatori oluje", sastavljenom od bivših zatvorenika s vojnim iskustvom. Te su postrojbe obučavali bivši borci Wagner grupe i čečenske postrojbe Akhmat. Ako se doista vrati na bojište, Popov će morati iskoristiti sve svoje zapovjedne sposobnosti ne samo da sačuva živote svojih vojnika, već i vlastiti.

