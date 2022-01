Ruska poslovna elita priprema se u tihom očaju za mogući vojni sukob, milijarde izgubljene vrijednosti i nove runde teško pogođenih zapadnih sankcija - nesposobna utjecati na tijek događaja i nespremna javno progovoriti, otkrili su vlasnici poduzeća i predstavnici za The Moscow Times.

Rusko tržište dionica je u velikom padu posljednjih tjedana, a vrijednost ruskog rublja pala je na gotovo najnižu razinu u povijesti jer zastoj između Rusije i Zapada oko Ukrajine ne pokazuje znakove jenjavanja.

"Ova je tema odjednom postala glavna točka razgovora među poslovnim ljudima poput mene - ne oligarsima, već uspješnim Rusima odmah ispod njih", rekao je stariji bankar veteran u privatnoj tvrtki, govoreći pod uvjetom da ostane anoniman. “Mi smo bogati i imamo puno toga za izgubiti. Mnogi od nas imaju druge domove u Europi, imamo boravišne dozvole na Zapadu, tako da smo jako uključeni u to”, dodao je.

Već su teško pogođeni

Nitko od visokih poslovnih osoba ili osoba s velikim neto vrijednostima s kojima je kontaktirao Moscow Times nije bio spreman javno govoriti o svojim stajalištima o ekonomskim posljedicama diplomatske krize i mogućem posrtanju u rat.

Bogati Rusi već su teško pogođeni naglim padom rublja posljednjih tjedana i burzovnim krahom koji je izbrisao 150 milijardi dolara s vrijednosti najvećih ruskih tvrtki. No, usprkos američkim prijetnjama sankcijama koje bi mogle "razoriti" rusko gospodarstvo i izgledima zabrane putovanja i zamrzavanja imovine za one na vrhu korporativne ljestvice u zemlji, gotovo da nije bilo javnog negodovanja, zabrinutosti, odbijanja ili čak rasprave o ekonomskim štetama vojnog sukoba.

"Dok nitko ne želi rat, nemojte očekivati da će veliki biznisi ustati i izraziti svoje protivljenje", rekao je investicijski bankar. “Postali smo putnici. Poslovna će zajednica o ratu raspravljati samo u svojim kuhinjama. Svi će šutjeti u javnosti.”

Posao je na drugom mjestu

Ruska poslovna elita, oligarsi i čelnici velikih državnih poduzeća u zemlji poznati su po svojoj lojalnosti Kremlju. Jedna od prvih Putinovih bitaka kao predsjednika prije gotovo dva desetljeća svodila se na pokušaj ukroćivanja političke moći vodećih ruskih oligarha. Mnogi od onih koji danas posluju shvaćaju da drže svoje pozicije samo dok to dopuštaju predsjednik Vladimir Putin i njegov uži krug. Iako se u javnosti mogu nježno prepirati oko poreznih stopa, investicijskih planova ili državne potpore, vanjska politika nije dopuštena.

Ovaj pristup je mnogima - uključujući i one izvan Putinovog odabranog unutarnjeg poslovnog kruga - donio bogatstvo i status, ali u vremenima krize to je na drugom mjestu nakon domoljublja i odanosti. Kako je rekao sankcionirani biznismen milijarder i Putinov saveznik Genady Timchenko, piše The Moscow Times, kada se Rusija suočila s gospodarskom krizom nakon aneksije Krima 2014.: "Osobne neugodnosti i troškovi poslovanja mogu se i trebaju biti zanemareni kada su u pitanju interesi države."

Usred ovakvog shvaćanja granica sposobnosti korporativne Rusije da utječe na Kremlj – i besmislenosti progovaranja– neki članovi ruske poslovne elite rezignirani su s onim što bi se moglo dogoditi. “Ne možemo puno učiniti kada su u igri veće političke sile. Ruke su nam vezane”, rekao je jedan poslovni čovjek s ruske Forbesove liste 200 najbogatijih osoba u zemlji, koji ima poslovne interese i u Rusiji i u Ukrajini.

“Očekujem daljnje pogoršanje odnosa što će negativno utjecati na rusko gospodarstvo, naravno. Ali veliki biznis će jednostavno morati pregrmiti kao što smo i prije - ovo nam nije strano." "Nemoguće je planirati unaprijed ili nekako pokušati zaštititi naše interese, jer ne znamo što će se dogoditi i kako će Zapad reagirati", dodao je.

Kako se zaštititi?

Upućeni u biznis i savjetnici također su postavili pitanje koje praktične korake ruska poduzeća mogu poduzeti u ovoj fazi kako bi zaštitila svoju imovinu i ulaganja. “Stvari su se kretale nevjerojatno brzo tijekom prošlog mjeseca. Bogati ljudi u ovom trenutku ne mogu puno učiniti kako bi se zaštitili od moguće invazije – za to je malo prekasno”, rekao je investicijski bankar. "Ruska imovina nije u velikoj potražnji, rublja pada i sva likvidna sredstva već se prenose u inozemstvo."

Vanjski ljudi povezani s ruskom elitom također su sugerirali da su najbogatiji u zemlji trpe pri pogledu na nadolazeću, samoizazvanu ekonomsku krizu, ali ne žele to javno reći. "Nekoć sam dobro poznavao nekoliko izvršnih direktora ovih tvrtki", napisao je bivši američki veleposlanik u Rusiji Michael McFaul na Twitteru u utorak, kao odgovor na pad burze. “Prilično sam siguran da mogu predvidjeti njihove privatne poglede na ove besmislene ratne pripreme, a kamoli rat. Njihovi stavovi izneseni u javnosti, naravno, bit će drugačiji.”

SAD je predložio nacrt paketa sankcija koje će se uvesti ako Rusija poduzme agresivnu vojnu akciju protiv Ukrajine. Od predsjednika Joea Bidena se očekuju sankcije prema najmanje tri vodeće ruske banke koje bi ih odsjekle od globalnog financijskog sustava, eventualno blokiranje transakcija u američkim dolarima i da dobije ovlast sankcioniranja gotovo svake vodeće ruske poslovne osobe po želji.

Mirna vanjština

Ali postoje otoci mira usred bure na tržištu. Rostislav Ordovsky-Tanaevsky Blanco, jedan od najvećih ugostitelja u zemlji, izjavio je za Moscow Times kako očekuje da će ratni razgovori prestati. “Zapad počinje slušati – postoji nada da će se stvari završiti nekim balansiranjem.”

Ruske korporacije su u cjelini oprezno shvaćale razgovore o mogućoj invaziji, rekao je Tom Blackwell, izvršni direktor EM Communications, korporativne savjetodavne tvrtke koja predstavlja niz najvećih ruskih tvrtki. "Postoji velika razlika u raspoloženju između ljudi koji Rusiju gledaju izvana i ljudi ovdje", rekao je u intervjuu. “Sigurno je bilo volatilnosti na burzi. Ali osim toga, nisam siguran da postoje konkretni primjeri da tvrtke u ovom trenutku trpe, da moraju raditi stvari ili da to na njih previše utječe.”

Neka ruska poduzeća poduzela su korake kako bi poduprla pad cijena dionica usred pada tržišta. Državna Sberbank, najveća ruska banka, upustit će se u shemu otkupa dionica u vrijednosti od 50 milijardi rubalja (640 milijuna dolara). Najava je to koja je ponudila samo kratkotrajan predah narušenoj cijeni dionica banke, što je pad od 21% od početka godine. Diskontni trgovac Fix Price također je najavio manji program otkupa dionica u ponedjeljak, dok su energetski divovi u privatnom vlasništvu Novatek i Lukoil također posljednjih dana povećali postojeće programe otkupa dionica.

“Siguran sam da postoji mnogo tvrtki koje smatraju da su podcijenjene”, rekao je Blackwell. “Ne bih se iznenadio ako vidite razvoj trenda otkupa u kratkom roku.”

Privid stabilnosti

Strani investitori i tvrtke u glavnom gradu također prikazuju stabilnu vanjštinu. “Ne bih to raspoloženje definirao kao paniku. To je uobičajeno – jer se poslovanje naviklo na ovu situaciju tijekom godina”, rekao je jedan predstavnik poslovnog udruženja, koji je također zatražio anonimnost navodeći “politički osjetljivu situaciju”.

Poduzeća u Rusiji prošla su kroz nekoliko rundi rata i straha od sankcija od 2014., kada je Moskva anektirala Krim i počela podržavati separatističke snage u istočnoj Ukrajini. Strane investicije su nakon toga kolabirale, a stručnjaci kažu da možda više nikada neće dosegnuti razinu prije Krima. To je utjecalo na preostale tvrtke - samo one s najvećim apetitima za rizikom - što je moguće da stoji u pozadini smirenosti u ovom trenutku.

Analitičari i stručnjaci nisu bili iznenađeni što ruski poslovni ljudi, uključujući strane investitore, nisu htjeli javno govoriti o situaciji, ali su rekli da se rade planovi za nepredviđene situacije. “Svi pretražuju naslove u potrazi za sljedećom eskalacijom. Povlačenje dijela osoblja od strane veleposlanstva Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a u Kijevu dovelo je tvrtke u stanje pripravnosti, iako je razumljivo da neki ulagači to vide kao pretjeranu reakciju u ovoj fazi”, rekao je Chris Tooke, pomoćnik direktora u tvrtki za politički rizik GPW.

"Poduzeća traže ono što bi mogao biti okidač koji znači da je rat izvjestan, kada bi se situacija mogla brzo promijeniti - na primjer, potpuni slom tih sigurnosnih pregovora. Do sada nije bilo ni jednog događaja koji bi natjerao tvrtke da počnu provoditi te planovi za nepredviđene situacije.”

Uz kaos na tržištu, oni s pravim vezama tražili su prilike za zaradu. "Nakon nekoliko razgovora s dečkima koji su izravno uključeni u Donbas, prebacio sam svu svoju imovinu u dolare i prodao svoje ruske dionice", rekao je jedan dužnosnik moskovskog vladinog odjela za The Moscow Times. “To je bilo u prosincu kada nitko ništa nije očekivao.”