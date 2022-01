Raste broj zapadnih zemalja koje se pridružuju podršci obrani Ukrajine ukoliko dođe do ruskog napada. U sklopu vojnih vježbi s obje strane ukrajinske granice pršte meci, a napetost ne jenjava. RTL Danas napravio je pregled aktualnosti vezanih uz Rusiju i Ukrajinu.

U subotu je odstupio s dužnosti odstupio zapovjednik njemačke mornarice Kay-Achim Schönbach. Njegova izjava da ruski predsjednik Vladimir Putin "zaslužuje poštovanje" i da se Krim koji je okupirala Rusija "nikad neće vratiti Ukrajini" naišla na brojne kritike:

"Mislim da ruski predsjednik Vladimir Putin vjerojatno vrši pritisak jer on to može, a zna da dijeli Europsku uniju. Ali ono što on stvarno želi je poštovanje. On želi biti u istom rangu, biti poštovan. A moj Bože, davanje poštovanja nekome je niska cijena. Čak nikakva cijena. Ako se mene pita, a pita me se, rekao bih da je lako odati mu poštovanje koje on zahtijeva, a i vjerojatno zaslužuje", poručio je Schönbach.

Ukrajinci poručuju: 'Borit ćemo se do smrti'

Ukrajinci tvrde da su zapadne zemlje tek sada, nakon sedam godina borbe i 13 i pol tisuća mrtvih, shvatile da Rusiju treba zaustaviti. "Ovo je rat! Ako možete odustati, molim vas, učinite to. Još uvijek postoji šansa za to. Mi nemamo kamo otići. Borit ćemo se do smrti. Puno će Ukrajinaca vjerojatno poginuti. Ali pokušat ćemo na drugi svijet poslati onoliko Rusa koliko nas dođe napasti", poručio je Vadim Pristojko, ukrajinski veleposlanik u UN-u.

Iz SAD-a su u Ukrajinu stigle tone oružja, a strani mediji doznaju da je Joe Biden odbio udovoljiti zahtjevima Vladimira Putina. Neće obećati da Ukrajina nikada neće biti članica NATO-a, kao ni povući snage u blizini ruskih granica.

Putin želi da vojnici NATO-a odu iz Bugarske, Rumunjske, Ukrajine

Francuzi su pozvali na jedinstvo. "Čujem da neki to koriste kao priliku da kažu da ćemo izaći iz NATO-a. To bi bilo ludo! Da u ovom trenutku ostavljamo dojam podjele. Moje je duboko uvjerenje da bi to bilo ludo. I to bi bio najveći dar Rusiji", rekao je Clement Beaune, francuski državni tajnik za EU.

Sve zemlje koje okružuju Rusiju i njenog najvećeg saveznika Bjelorusiju, kao i Ukrajinu članice su NATO-a, što znači da su vojno zaštićene. Procjenjuje se da je u Bugarskoj i Rumunjskoj pet tisuća vojnika Sjevernoatlantskog saveza za koje Putin želi da odu. S druge strane, najveća koncentracija ruskih snaga je uz Donjecki bazen, potezu na kojem živi najviše proruskih Ukrajinaca.

Britanci tvrde da Kremlj namješta svog čovjeka na vlast u Ukrajini

Britanski obavještajci tvrde da Kremlj namješta svog čovjeka na vlast u Ukrajini. Riječ je o bivšem zastupniku ukrajinskog parlamenta, Jevhenu Murijevu, koji ima svoju prorusku stranku i tv kanal. Optužbe je nazvao smiješnima. "Prestanite nas dijeliti na sorte, proruske i prozapadne, prestanite nas udarati po čelu i maltretirati jedni druge i sami ćemo izgraditi mir u svojoj državi", poručio je na Facebooku.

Britanci tvrde da neće dopustiti marionetski režim u Kijevu, ali u slučaju ruske invazije ne misle slati svoje vojnike u borbu.

"Ukrajina je slobodna zemlja prema međunarodnom pravu, sama bi trebala odlučivati ​​o svojoj sudbini, mi ćemo ih podržati u obrani. Ali također međunarodnoj zajednici, europskim NATO saveznicima, SAD-u - stojimo rame uz rame i kažemo da će biti vrlo ozbiljnih posljedica", poručio je zamjenik britanskog premijera Dominic Raab.

Izvori iz CNN-a pak tvrde da su iz američkog veleposlanstva u Kijevu od State Departmenta već tražili evakuaciju kako se ne bi ponovio scenarij iz Afganistana.

Ukrajina primila drugu pošiljku američkog oružja

Ukrajinski ministar obrane Oleksej Reznikov u nedjelju je rekao da je u zemlju stigla druga pošiljka oružja iz SAD-a kao dio obrambene pomoći u vrijednosti od 200 milijuna dolara.

Washington je rekao da će nastaviti podržavati Ukrajinu uslijed zabrinutosti u Kijevu i među njegovim zapadnim saveznicima zbog desetaka tisuća ruskih vojnika koji se nalaze uz ukrajinsku granicu. Rusija niječe da planira vojnu ofenzivu.

"Druga ptica u Kijevu! Više od 80 tona oružja da ojača ukrajinske obrambene sposobnosti od naših prijatelja u SAD-u! I ovo nije kraj", napisao je Reznikov na Twitteru. Oko 90 tona "ubojite sigurnosne pomoći", uključujući i streljivo, iz paketa koje je odobrio SAD u prosincu, pristiglo je u ukrajinski glavni grad u subotu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u petak je u tvitu rekao da je zahvalan američkom predsjedniku Joeu Bidenu za "dosad neviđenu" diplomatsku i vojnu pomoć.