Pripadnici afganistanskog elitnog korpusa komandosa Nacionalne vojske, koje su Sjedinjene Države i zapadni saveznici napustili kada je zemlja pala u ruke talibana prošle godine, tvrde da su dobili ponude da se pridruže ruskoj vojsci u borbi u Ukrajini. Višestruki afganistanski vojni i sigurnosni izvori kažu da bi snage lakog pješaštva obučene u SAD-u, koje su se gotovo 20 godina borile uz američke i druge savezničke specijalne snage, mogle napraviti razliku u korist Rusije na ukrajinskom bojištu, piše Foreign Policy.

Afganistanskih 20.000 do 30.000 dobrovoljnih komandosa ostavljeno je kada su Sjedinjene Države prepustile Afganistan talibanima u kolovozu 2021. Samo nekoliko stotina viših časnika evakuirano je kad se republika raspala. Tisuće vojnika pobjeglo je u regionalne susjedne zemlje dok su talibani lovili i ubijali lojaliste srušene vlade. Mnogi komandosi koji su ostali u Afganistanu skrivaju se kako bi izbjegli zarobljavanje i smrt.

Sjedinjene Države potrošile su gotovo 90 milijardi dolara na izgradnju Afganistanskih nacionalnih obrambenih i sigurnosnih snaga. Iako su snage u cjelini bile nesposobne i predale su zemlju talibanima u roku od nekoliko tjedana, komandosi su uvijek bili visoko cijenjeni jer su ih školovali američki mornarički SEAL-ovi i britanska posebna zračna služba.

Pirov uspjeh

Simbol pirovog uspjeha komandosa bila je bitka kod Dawlat Abada, gdje se jedinica afganistanskih komandosa borila protiv talibana čekajući pojačanje i zalihe koje nikada nisu stigle u lipnju 2021. Bojnik obučen u SAD-u koji je vodio jedinicu, Sohrab Azimi, postao je nacionalni heroj kada je otkriveno da je imao samo tri dana odmora nakon što se borio 50 dana bez prekida prije nego što je krenuo u svoju posljednju bitku.

Sada su bez posla i bez nade. Mnogi komandosi još uvijek čekaju preseljenje u Sjedinjene Države ili Britaniju, što ih čini lakim metama regruta koji shvaćaju mentalitet "braće" iznimno vještih boraca. To ih potencijalno čini lakim izborom za ruske regrute, ustvrdili su afganistanski sigurnosni izvori. Bivši visoki afganistanski sigurnosni dužnosnik, koji je želio ostati anoniman, rekao je da bi njihova integracija u rusku vojsku "bila preokret" na ukrajinskom ratištu, dok se ruski predsjednik Vladimir Putin bori s novačenjem za svoj posrnuli rat i navodno koristi ozloglašene plaćenike Wagnerova grupa će prijaviti zatvorenike.

Wagner je sumnjiva organizacija koja službeno ne postoji, ali se vjeruje da je vodi Jevgenij Prigožin, Putinov suradnik koji ju vjerojatno financira preko vojne obavještajne agencije GRU. Navodno se prvi put pojavio na Krimu nakon što je Moskva 2014. godine pripojila regiju Ukrajini, a od tada se pojavila u Siriji, Libiji i drugdje u Africi. Prigožin je nedavno snimljen kako regrutira zatvorenike u zamjenu za poništenje kazne da bi ojačao ruske linije u Ukrajini.

Uloga Wagnera

Bivši dužnosnik, koji je također bio afganistanski komandos, rekao je kako vjeruje da Wagner stoji iza ruskog regrutiranja afganistanskih specijalnih snaga. “Kažem vam [regruteri] su Wagner Group. Okupljaju ljude sa svih strana. Jedini subjekt koji regrutira strane trupe [za Rusiju] je Wagnerova grupa, a ne njihova vojska. To nije pretpostavka; to je poznata činjenica", rekao je. “Bolje bi bilo da ih zapadni saveznici iskoriste da se bore uz Ukrajince. Oni se ne žele boriti za Ruse; Rusi su neprijatelji. Ali što će drugo učiniti?”

Neki bivši komandosi otkrili su da su ih kontaktirali putem WhatsAppa i Signala s ponudama da se pridruže, kako neki stručnjaci nazivaju, ruskoj "legiji stranaca" za borbu u Ukrajini. Vijesti o pokušajima novačenja izazvale su uzbunu u bivšim vojnim i sigurnosnim krugovima Afganistana, a članovi su rekli da bi do 10.000 bivših komandosa moglo dobiti ruske ponude. Kao što je rekao drugi vojni izvor: “Oni nemaju zemlju, nemaju posao, nemaju budućnost. Nemaju što izgubiti.”

"Nije teško", dodao je. “Čekaju posao za 3 do 4 dolara dnevno u Pakistanu ili Iranu ili 10 dolara dnevno u Turskoj, a ako Wagner ili bilo koje druge obavještajne službe dođu nekom tipu i ponude 1000 dolara da opet bude borac, neće odbiti to. A ako nađete jednog tipa za regrutiranje, on može pridobiti pola svoje stare jedinice da se pridruži jer su kao braća - i vrlo brzo ćete dobiti cijeli vod."

Ostavljeni na cjedilu

Otkako se globalna pozornost usmjerila na Ukrajinu nakon ruske invazije u veljači, afganistanski komandosi ostali su na cedilu. Umjesto da im pomognu u bijegu od talibanskih odreda smrti, Sjedinjene Države i njihovi saveznici uglavnom su pobjegli i napustili ih. Njihova ranjivost na novačenje od strane zemalja koje su neprijateljski raspoložene prema Sjedinjenim Državama istaknuta je u izvješću zastupnika Michaela McCaula o prošlogodišnjem debaklu evakuacije. Govoreći o obavještajnim sredstvima Sjedinjenih Država—koja uključuju afganistanske komandose - rekao je da bi oni “potencijalno mogli predstavljati rizik za sigurnost SAD-a ako budu prisiljeni ili uključeni u suradnju s protivnikom, uključujući međunarodne terorističke skupine kao što je [Islamska država-Khorasan ] ili državni akteri poput Kine, Rusije i Irana.”

35-godišnji bivši zapovjednik komandosa koji se skriva u Afganistanu rekao je da je pomogao nizu bivših kolega da se povežu s uredom za novačenje u Teheranu. Regruti su avionima prebačeni iz Afganistana u Iran, a potom u Rusiju, rekao je. Nije jasno što se zatim dogodilo: “Kada prihvate ponudu Rusije, telefoni komandosa budu isključeni. Nastupaju vrlo tajno”, rekao je bivši zapovjednik.

On i drugi bivši komandosi iz Afganistana i Irana opisali su život u očajnim uvjetima. “Jako smo razočarani. 18 godina, rame uz rame, obavljali smo opasne poslove s američkim, britanskim i norveškim konzultantima. Sada se skrivam. Patim svake sekunde”, rekao je 35-godišnjak. Nije prihvatio ponudu jer Rusiju smatra neprijateljem Afganistana. Bivši Sovjetski Savez napao je Afganistan 1979. godine i vodio 10-godišnji rat protiv mudžahedina koje je podržavao SAD. Nedavno je Rusija poduprla pobunu talibana i ima bliske veze s njima sada kada su na vlasti, bez diplomatskog priznanja.

Drugi komandos koji se borio zajedno s britanskim specijalnim snagama rekao je da je pobjegao u Iran kako bi pobjegao od talibanskih odreda smrti i sada se brine da će ga iranska policija uhititi. Oba komandosa rekla su da se žele preseliti u Britaniju, ali nemaju pojma kako kontaktirati vlasti i zatražiti zaštitu.

Centralizirana operacija

Poruke o regrutiranju, koje je Foreign Policy dobio na uvid, koriste isti izraz, sugerirajući centraliziranu operaciju. "Svatko tko bi želio ići u Rusiju s boljim tretmanom i dobrim resursima: molim da mi pošalje svoje ime, ime oca i svoj vojni čin", stoji u poruci. Od primatelja se traži da pomognu regrutirati druge članove svojih jedinica. Afganistanska televizija izvijestila je da ponude za zapošljavanje uključuju rusko državljanstvo.

35-godišnji zapovjednik, otac četvero male djece, rekao je da se još uvijek nada da će biti preseljen u Britaniju. "Borili smo se protiv zakletih neprijatelja Afganistana 20 godina, diljem zemlje, s visokim moralom, na strani Britanije i Sjedinjenih Država", rekao je zapovjednik. "Sada se skrivamo kao zatvorenici."

Situaciju s ratom u Ukrajini možete pratiti iz minute u minutu OVDJE.