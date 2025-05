Rusi će koristiti oružje kojem se ne može ući u trag? 'Na njega možete staviti virus'

Bivša Googleova futuristica Tracey Follows upozorila je da bi Rusija i Kina u budućnosti mogle koristiti dronove "veličine insekata" za špijuniranje zapadnih zemalja i počinjenje ubojstva kojima se ne bi moglo ući u trag, piše The Sun.

"S vremenom se očekuje da će dronovi moći napad izvesti autonomno, bez ljudskog upravljanja. Postavlja se pitanje kakav teret bi mogli nositi. Tijekom posljednjih četiri ili pet godina sve više čitam o virusima i mogućnostima da potencijalno pričvrstite patogene na ovu vrstu oružja. Ne samo da možete identificirati nekoga, nego ga možete i napasti virusom", kaže Follows.

Atentati bez traga

Upozorila je da bi to moglo stvoriti mogućnost da države poput Rusije izvrše atentate na britanskom tlu bez ostavljanja traga. Podsjetimo, Moskva je optužena za trovanje bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripala u britanskom Salisburyju 2018. godine. Skripal i njegova kći uspjeli su preživjeti, no mještanka Dawn Sturgess nenamjerno je ubijena nakon što se poprskala lažnim parfemom u kojem je bio otrov namijenjen Skripalu.

Stručnjakinja smatra da bi napadi dronovi u budućnost mogli toliko evoluirati da bi bilo gotovo nemoguće identificirati krivca. "Ako uspijete kamuflirati mikro oružja i ako imate tehnologiju toliko naprednu da neprijateljska zemlja ne zna što se dogodilo, ne možete zapravo pratiti točno što se dogodilo", govori Follows.

"Ako na dron stavite virus kao nosivi teret, to bi mogao biti potpuno novi virus. Možda opće nećete znati o kojem se virusu radi, a on je napao nekoga jer je bio autonomno usmjeren i aktiviran protiv te osobe", dodaje Follows.

Navodi da je ne zabrinjavaju samo Rusija i Kina. "Brinuti trebamo o bilo kome tko u bilo kojoj zemlji ili regiji počinje integrirati umjetnu inteligenciju u vojsku i smrtonosne oružje", kaže Follows, koju stranica Global Gurus svrstava među 30 najboljih futurista svijeta, odnosno stručnjaka za predviđanje buduće tehnologije.

