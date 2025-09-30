Rusi ubili cijelu obitelj, detalji su potresni: Ruševine zatrpale dva mala brata
Guverner je napisao da su Rusi namjerno dronom pogodili stambenu zgradu
Dvojica braće stara četiri i šest godina i njihovi roditelji poginuli su u noćnom ruskom napadu dronovima na selo u regiji Sumi na sjeveru Ukrajine.
Tužnu vijest u utorak je objavio regionalni guverner Oleg Grigorov na svojem Telegramu. "
Prošle noći neprijatelj je namjerno pogodio stambenu zgradu dronom u selu Černeččina", napisao je Grigovor i dodao da su tijela obitelji izvučena ispod ruševina.
Gotovo svakodnevni udari
Reuters nije odmah mogao potvrditi istinitost izvješća, ali podsjeća da su ruske snage pokušale steći uporište u regiji Sumi, koja graniči s ruskom regijom Kursk.
Iako Rusija negira da u napadima ciljaju civile, njih na tisuće je ubijeno, a stambene zgrade i komercijalni objekti su uništeni u gotovo svakodnevnim udarima.
