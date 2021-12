Rusko cjepivo Sputnjik V pruža snažnu zaštitu protiv ozbiljnih simptoma i hospitalizacija od omikron varijante, rekao je u petak ruski investicijski fond (RDIF) pozivajući se na preliminarnu studiju proizvođača cjepiva, prenosi N1.

U studiji Instituta Gamaleya, navodi se da korištenje ruskog cjepiva Sputnjika Light kao ‘booster’ doze pomaže da se razvije snažniji odgovor antitijela na omikron varijantu, a preliminarni podaci Gamaleye ukazuju da bi učinkovitost Sputnjika V u kombinaciji s ‘boosterom’ Sputnjikom Light protiv omikrona mogla biti veća od 80 posto.

WHO još nije odobrio cjepivo

Rusko cjepivo još nisu odobrile Svjetska zdravstvena organizacija i Europska agencija za lijekove, a stručnjaci obiju agencija tvrdili su da cjepivo nije odobreno zbog nepotpune ruske dokumentacije.

Glasnogovornik Kremlja je u utorak izjavio da svi podaci koje traži WHO nisu dosad poslani u Ženevu zbog nesporazuma. Zanimljivo je da je to priznanje neobično jer je Rusija do sada tvrdila da Sputnjik V još nije odobren zbog političkih razloga.