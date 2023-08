Savezna agencija za zračni promet objavila je popis putnika u srušenom zrakoplovu. Na letu su. prema njima, bili Jevgenij Prigožin, Dmitrij Utkin, Sergej Propustin, Jevgenij Makarjan, Aleksandar Totmin, Valerij Čekalov, Nikolaj Matusejev. Članovi posade bili su: Aleksej Levšin, zapovjednik; Rustam Karimov, kopilot; Kristina Raspopova, stjuardesa, prenosi Sky News.

Pljušte reakcije u Rusiji na rušenje zrakoplova Jevgenija Prigožina.

Popularna politologinja Ekaterina Shulman rekla je da "ako je netko želio nestati zauvijek, ponijevši sa sobom jednu od svojih brojnih rezervnih putovnica, spaljeni avion je prikladan izgovor. Neće ti gavran skupiti kosti, krajevi su u pepeo, trag je hladan. Quel roman que ma vie!".

Tko zna što je mogao reći

Pad aviona komentirao je i Putinov kritičar i bivši naftni tajkun Mihail Hodorkovski. "Prigožin je pretposljednja osoba koju bih ikada žalio. Čak mi je i naplatio glavu - ali život je, izgleda, krenuo drugim smjerom. Ali izgleda da je ono što imamo ovdje najnovije izvansudsko ubojstvo. Da je Rusija normalna država, onda bi njegova pobuna dovela do suđenja, ili možda čak do amnestije. Što god mislili o Prigožinu, nesavjesno je ubiti nekoga bez suđenja, pogotovo ako se nije skrivao. Ali u svijetu u kojem Putin djeluje - svijetu gangstera - to je jedini način na koji se stvari mogu učiniti. Uostalom, tko zna što je mogao reći na sudu?", rekao je.

"Jedna od teorija o kojoj se raspravlja je da je ovaj incident namješten. Ali osobno, sklona sam ići s očiglednijim objašnjenjem", rekla je glavna urednica RT-a Margarita Simonyan.

"Upravo sam razgovarao s nekim uglednim "glazbenicima" (Wagnerovim borcima). Oni su potvrdili smrt Jevgenija Prigožina i Dmitrija Utkina. Neka je mir Božji s novoupokojenim slugama Božjim Jevgenijem i Dmitrijem", rekao je dužnosnik anektiranog područja Zaporožja Vladimir Rogov.