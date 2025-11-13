Rusi regrutiraju sve više afričkih plaćenika na frontu u Ukrajini: 'Dovode ih na prevaru...'

Kenijska vlada tvrdi da se više od 200 njezinih građana pridružilo ruskoj strani u ratu u Ukrajini. Musalia Wycliffe Mudavadi, ministar vanjskih poslova i dijaspore, kaže da vlasti primaju sve više izvješća o građanima koji su, pod izlikom kako će dobiti posao u inozemstvu, završili kao borci na frontu u Ukrajini, piše Anadolu Ajansi.

"Prema našim informacijama, više od 200 Kenijaca pridružilo se ruskim oružanim snagama. Među njima su bivši pripadnici kenijskih sigurnosnih snaga", rekao je Mudavadi.

Naglasio je da obavještajni podaci ukazuju na širenje ruskih aktivnosti regrutiranja stranih boraca, koje sada uključuju i građane afričkih zemalja. Situacija u Keniji je zabrinjavajuća, a ministar je pozvao građane da razmisle o ponudama koje zvuče predobro da bi bile istinite.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kenijski predsjednik William Ruto prošli tjedan je razgovarao je ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim te je pozvao na oslobađanje kenijskih građana zarobljenih u zoni sukoba.

Slične probleme prijavile su i druge afričke zemlje. Južnoafrička vlada ranije je objavila da pokušava diplomatski vratiti 17 svojih građana, koji su mislili da su dobili odličan posao, a završili su zarobljeni u Donbasu.

Na ruskoj strani u Ukrajini trenutačno se bori više od 1400 građana iz 36 afričkih zemalja, tvrdi ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrija Sibihe.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi svjetski poredak: Hoće li se o kraju rata u Ukrajini odlučivati samo 300 kilometara od nas?