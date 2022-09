r Rusi su plinovod Sjeverni tok 1 sinoć zatvorili na neodređeno. "To je kršenje ugovora, svi se nadaju da se to neće dogoditi. Ako se dogodi, jasno je da će biti posljedica, ali također jasno je da smo se mjesecima pripremali za ovaj rizik", kaže Paolo Gentiloni, europski povjerenik za gospodarstvo.

Iz Gazproma, većinskog vlasnika Sjevernog toka, kažu u pitanju je kvar - curi ulje. Kvar se pojavio, eto, nakon odluke članica G7 da će ograničiti cijenu ruske nafte. Iz njemačke tvrtke koja održava plinovod, kao i u EK te SAD-u tvrde kako je i izgovor potpuna laž i da Rusi koriste plin kao oružje piše RTL.

"U zadnjim satima prije ponovnog pokretanja plinovoda, opet su nešto pronašli. Mislim da će ovo većina na tržištu protumačiti kao izmišljotinu", tvrdi Tom Marzec-Manser, šef odjela za plin i analitiku u ICIS-u. Do svibnja je isporuka Sjevernim tokom radila punim kapacitetom. U lipnju su Rusi Europi poslali samo četvrtinu plina. 10 dana u srpnju plinovod nije radio, a ostatak mjeseca na samo 20 posto. Da bi sada Rusi ponovno začepili pipu.

I dok je Nijemcima gospodarski smrknulo, Mađarima je svanulo. Jedini izuzeti iz sankcija, s Gazpromom su potpisali isporuku još više plina. Priliku vidi i Ukrajina koja predlaže svoju struju umjesto ruskog plina.

Ukrajina nudi svoju struju

"Treba ograničiti i cijenu ruskog plina. Zahvalan sam gospođi Ursuli von der Leyen koja je danas o tome govorila", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ukrajinci koriste manje struje zbog ratnih uvjeta. Proradila je i Zaporižja nakon nalaza Međunarodne atomske agencije koja je tamo postavila svoj tim za nadzor. "Oštećenja od granatiranja na zgradama znače da je fizički integritet objekta narušen", kaže glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju, Rafael Mariano Grossi. Za Ukrajinski zeleni plan izuzetno važna, Zaporižja proizvodi 40 posto električne energije svih njihovih nuklearki.

EU napunila skladišta

Što ove godine možda neće biti presudno, jer je kapacitet plinskih skladišta diljem Europe popunjena na gotovo 81. "Bit će to teška zima, no nećemo igrati Putinovu igru. Njegova igra je gotova", tvrdi njemački veleposlanik u Poljskoj, Thomas Bagger. No pobjednika nema. Jer ruski Gazprom oštećen je s 15 posto manje izvoza, Europljani s 450 posto skupljim plinom,