FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'POLITIKA TERORA' /

Rusi dronovima napali Herson: Pogodili su autobus, poginulo dvoje ljudi

Rusi dronovima napali Herson: Pogodili su autobus, poginulo dvoje ljudi
×
Foto: Alexei Konovalov/Zuma Press/Profimedia/Ilustracija

Ukrajinski dužnosnici i organizacije za ljudska prava optužili su ruske trupe za namjerne i sustavne napade malim dronovima na civile

2.5.2026.
13:10
Hina
Alexei Konovalov/Zuma Press/Profimedia/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Dvije su osobe poginule, a sedam ih je ozlijeđeno u subotu ujutro u ruskom napadu dronovima na autobus u gradu Hersonu na jugu Ukrajine, rekli su dužnosnici.

Većina osoba bili su radnici javnih komunalnih poduzeća, dodao je guverner regije Oleksandr Prokudin na Telegramu. Objavio je slike koje prikazuju autobus s razbijenim prozorima i tijelo s tragovima krvi na podu.

"Takvi napadi dio su sustavne politike terora protiv civilnog stanovništva", rekao je Dmitro Lubinec, ukrajinski pravobranitelj za ljudska prava, na Telegramu.

Herson, jedina ukrajinska regionalna prijestolnica koju su ruske snage zauzele u invaziji koja traje od 2022. godine, ponovno su zauzele ukrajinske trupe kasnije te godine, ali je opet sve više pod napadom ruskih snaga s druge strane rijeke Dnjepra.

Ukrajinski dužnosnici i organizacije za ljudska prava optužili su ruske trupe za namjerne i sustavne napade malim dronovima na civile u područjima blizu linije fronta, posebno u Hersonu.

Napadi i na Odesu

Odesa, regija na jugu Ukrajine, koja je gotovo svakodnevno meta ruskih napada tijekom posljednjih nekoliko mjeseci, također je napadnuta tijekom noći, rekao je regionalni guverner Oleh Kiper.

Lučko skladište i zgrade oko njega oštećeni su, dodao je na Telegramu.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da je tijekom noći oborilo 142 od 163 bespilotne letjelice dugog dometa koje je lansirala Rusija.

UkrajinaRusijaBespilotne LetjeliceNapadHersonOdesa
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike