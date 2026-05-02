Rusi dronovima napali Herson: Pogodili su autobus, poginulo dvoje ljudi

Dvije su osobe poginule, a sedam ih je ozlijeđeno u subotu ujutro u ruskom napadu dronovima na autobus u gradu Hersonu na jugu Ukrajine, rekli su dužnosnici.

Većina osoba bili su radnici javnih komunalnih poduzeća, dodao je guverner regije Oleksandr Prokudin na Telegramu. Objavio je slike koje prikazuju autobus s razbijenim prozorima i tijelo s tragovima krvi na podu.

"Takvi napadi dio su sustavne politike terora protiv civilnog stanovništva", rekao je Dmitro Lubinec, ukrajinski pravobranitelj za ljudska prava, na Telegramu.

Herson, jedina ukrajinska regionalna prijestolnica koju su ruske snage zauzele u invaziji koja traje od 2022. godine, ponovno su zauzele ukrajinske trupe kasnije te godine, ali je opet sve više pod napadom ruskih snaga s druge strane rijeke Dnjepra.

Ukrajinski dužnosnici i organizacije za ljudska prava optužili su ruske trupe za namjerne i sustavne napade malim dronovima na civile u područjima blizu linije fronta, posebno u Hersonu.

Napadi i na Odesu

Odesa, regija na jugu Ukrajine, koja je gotovo svakodnevno meta ruskih napada tijekom posljednjih nekoliko mjeseci, također je napadnuta tijekom noći, rekao je regionalni guverner Oleh Kiper.

Lučko skladište i zgrade oko njega oštećeni su, dodao je na Telegramu.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da je tijekom noći oborilo 142 od 163 bespilotne letjelice dugog dometa koje je lansirala Rusija.

POGLEDAJTE VIDEO: Rusija profitira od rata na Bliskom istoku, Kovačević: 'EU se bori s krizom koju je sama stvorila'