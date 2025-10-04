Rusi dronom pogodili putnički vlak na stanici, deseci ozlijeđenih: 'Barbarski napad!'

Najmanje 30 ljudi ozlijeđeno je u ruskom napadu dronom na željezničku stanicu u gradu Šostka u Sumskoj oblasti, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 — Volodymyr Zelenskyy/Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

„Barbarski ruski napad dronom na željezničku stanicu u Šostki. Sve hitne službe su na mjestu događaja i pomažu ljudima. Za sada znamo za najmanje 30 žrtava“, napisao je Zelenskij na društvenoj mreži X.

Zapaljen putnički vagon

Prema njegovim riječima, među stradalima su i zaposlenici Ukrajinskih željeznica te putnici. Regionalni guverner Oleh Hryhorov dodao je da je pogođen vlak koji je prometovao prema Kijevu.

Na fotografijama koje su podijelili Zelenski i guverner, vidi se zapaljeni putnički vagon.

Moskva posljednja dva mjeseca gotovo svakodnevno gađa željezničku infrastrukturu u Ukrajini, dok je ranije ovoga tjedna izvela i masovni udar na plinska postrojenja, ostavivši dio zemlje bez energije.

