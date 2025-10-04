Rusi dronom pogodili putnički vlak na stanici, deseci ozlijeđenih: 'Barbarski napad!'
Među stradalima su i zaposlenici Ukrajinskih željeznica te putnici
Najmanje 30 ljudi ozlijeđeno je u ruskom napadu dronom na željezničku stanicu u gradu Šostka u Sumskoj oblasti, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
„Barbarski ruski napad dronom na željezničku stanicu u Šostki. Sve hitne službe su na mjestu događaja i pomažu ljudima. Za sada znamo za najmanje 30 žrtava“, napisao je Zelenskij na društvenoj mreži X.
Zapaljen putnički vagon
Prema njegovim riječima, među stradalima su i zaposlenici Ukrajinskih željeznica te putnici. Regionalni guverner Oleh Hryhorov dodao je da je pogođen vlak koji je prometovao prema Kijevu.
Na fotografijama koje su podijelili Zelenski i guverner, vidi se zapaljeni putnički vagon.
Moskva posljednja dva mjeseca gotovo svakodnevno gađa željezničku infrastrukturu u Ukrajini, dok je ranije ovoga tjedna izvela i masovni udar na plinska postrojenja, ostavivši dio zemlje bez energije.
