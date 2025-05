Otkriveni su novi detalji o razbijanju kriminalne mreže za koju se sumnja da je prošle godine po Europi slala eksplozivne pakete, a iza koje navodno stoje ruski obavještajci.

Kako javlja The Guardian, jedan od uhićenih je i Aleksandar Bezrukavi (44), kojeg su nakon tri mjeseca bijega u studenom uhitili na periferiji Bosanske Krupe. U pokušaju da se vrati u Rusiju, bježao je i kroz Hrvatsku.

Kriminalna prošlost

Bezrukavi je odrastao u Rostovu na Donu, ruskom gradu blizu ukrajinske granice. Kroz godine je policijski dosje nakrcao kaznenim djelima. Bilo je svega, od nezakonitog posjedovanja oružja, provala, pljački te zločina povezanih s drogom. Njegovi poznanici tvrde da je najveći dio novca zaradio na raznim krijumčarskim prevarama, poput prebacivanja cigareta preko granice pod kontrolom separatista u Rusiju. Nakratko je 2019. bio u pritvoru, a protiv njega je bila podignuta i optužnica zbog sudjelovanja u lancu organiziranog kriminala.

Međutim, da izbjegne novo uhićenje, pobjegao je u ukrajinski Harkiv, jedan od prvih gradova koje su ruske snage zauzele nakon početka invazije. Skrivao se u Ukrajini dok je bjesnio rat, a podaci koji su procurili s granice navode da je 17. veljače 2024. uspio otići u Moldaviju. Potom je kroz schengensku zonu ušao upravo u Hrvatsku, a zatim je došao do Španjolske, gdje je sklopio fiktivni brak s Ukrajinkom. "Nije se mogao vratiti u Rusiju pa je ostao u Europi i čekao da Moskva odbaci optužbe", tvrdi njegova prava supruga Natalia.

Iz Španjolske se preselio u poljsku Varšavu, gdje se počeo družiti s grupom ukrajinskih prijatelja i poznanika. Na periferiji je dijelio stan s Vjačeslavom Čabanjenkom, zvanim "Krafna" zbog svoje zdepaste građe. Njih dvojica upoznali su se još u Harkivu, Čabanjenko je također imao kriminalnu prošlost te je iza rešetaka proveo pet godina zbog premlaćivanja supruge i punice. Bezrukavi se sprijateljio i sa Serhijem Jevsejevim iz ukrajinskog grada Lucka.

Misteriozni 'VWarrior'

Na ljeto 2024., skupina je počela tražiti poslove putem Telegram kanala na ruskom jeziku, koje obično koriste ukrajinske izbjeglica. Tada su naišli na anonimni račun pod imenom "VWarrior", koji im je počeo nuditi kurirske poslove. Poljske vlasti vjeruju da je njime upravljala ruska obavještajna služba GRU. "Paketi su izgledali vrlo nasumično - kineske igračke za odrasle, vibratori, lubrikanti, kozmetika. Mislili smo da je to prilično bezvrijedno", rekao je jedan suradnik Bezrukavog.

Suradnik je dodao da im je VWarrior slao popise predmeta za kupnju, koje bi oni zatim prikupili i pakirali u kutije. Obično im je zadavao da kutije isporuče s jedne lokacije na drugu diljem Poljske i Litve, a u barem dva navrata tražio je da ih šalju DHL-om. Sve se plaćalo isključivo u kriptovalutama.

"Možda je iza svega bilo nešto mračno. Izgledalo nam je kao jednostavan način zarade, bez droge i oružja. Onda se pokazalo da testiramo neku opasnu stvar", nastavlja suradnik. Poljski dužnosnici kasnije su otkrili da paketi nisu bili nimalo bezazleni - barem u jednoj pošiljci kojeg je skupina poslala nalazila se zapaljiva naprava kućne izrade, skrivena među igračkama za odrasle i navodno napravljena od koktela kemikalija.

Otkrila ih neuspješna detonacija

Europu su u tri dana u srpnju potresle tri detonacije paketa. Svaki je bio poslan iz Litve, a eksplodirale su u engleskom Birminghamu, njemačkom Leipzigu i u blizini Varšave. Zapadne sigurnosne službe brzo su posumnjali da iza svega stoje Rusi, no Poljacima je upravo četvrti paket, kojeg je poslao član mreže Bezrukavog, pomogao riješiti slučaj. Riječ je o paketu poslanom iz litvanskog Vilniusa 18. srpnja, koji je na prvi pogled izgledao kao pošiljka kozmetike i igračaka za odrasle.

Međutim, za razliku od ostalih, taj paket nije eksplodirao u skladištu u Varšavi te su istražitelji uspjeli analizirati njegovu unutrašnjost. Reuters je još ranije izvijestio da su uređaji bili namješteni za paljenje s pomoću unaprijed postavljenih mjerača vremena. Njihov utjecaj pojačale su tube prerušene u kozmetiku, koje su zapravo bile ispunjene zapaljivim gelom koji je sadržavao spojeve poput nitrometana.

The Guardian je došao u posjed fotografije na kojoj se vidi kako je narudžba izgledala prije slanja. Prikazuje četiri masažna jastuka i nekoliko kozmetičkih cijevi i igračka za odrasle. Izvor je kazao da je vWarrior koordinirao isporuku te da je za nju platio oko 960 dolara u kriptovaluti. Nije u potpunosti jasno koju su ulogu Bezrukavi i njegovi suradnici imali po pitanju ostala tri paketa, no činjenica je da su imali sličan sadržaj i obilježja iste operativne mreže.

Pad skupine

Skupina je i nakon tih eksplozija nastavila s poslovima. Bezrukavi i Čabanjenko 1. kolovoza su na varšavskoj tržnici uzeli dva para tenisica i šest kompleta sportske odjeće. Potom su ih strpali u plastičnu vrećicu, a VWarrior im je dao upute da ih DHL-om pošalju na fiktivne adrese u Washingtonu i Ottawi. Poljacima je to odmah bilo sumnjivo, no istragom nisu pronašli eksploziv. Vjeruje se da je to bila testna pošiljka, s ciljem da se ispita brzina i učinkovitost u Sjevernu Ameriku. Ti podaci ozbiljno su šokirali i nekoliko visokih dužnosnika administracije tadašnjeg američkog predsjednika Joea Bidena.

Četiri dana nakon, policija im je upala u stan i uhitila Čabanjenka, a ubrzo su krenuli "padati" i drugi članovi skupine. Bezrukavi je tog dana bio u šopingu te je izbjegao policiju. Prijatelji su ga upozorili na raciju, a njegova žena kaže da se tada dao u bijeg.

Pobjegao je u Slovačku, gdje se nekoliko tjedana skrivao po malim selima. Pokušao je vratiti se u Rusiju, a supruzi je priznao da bi radije riskirao da ga uhite kod kuće nego da se nastavi skrivati po Europi. Plan mu nije uspio te su ga uhitili na području Bosne i Hercegovine.

Novi recept Rusa

Njegova supruga tvrdi da je cijeli slučaj veliki nesporazum. "On je potpuno nevin. Sve ovo je vrlo ružan san", tvrdi Natalia. Ipak, čini se da su Poljaci Bezrukavog smatrali dovoljno važnim. Tako je šef poljske obavještajne službe osobno odletio u Bosnu kako bi razgovarao o njegovom izručenju.

Postoje i naznake da su ga cijenili i Rusi, koji su odmah nakon uhićenja pokrenuli paralelni zahtjev za izručenjem, a kao osnovu su naveli kazneni slučaj iz 2019. godine. Podsjetimo, Moskva se često oslanja na stare, ili čak pokreće nove optužbe protiv svojih građana, kako bi uspostavila pravne temelje za izručenje.

Zanimljivo je da Bezrukavi ne pokazuje karakteristike "školovanog operativca", što pokazuje da Rusija ima novi "recept". Zbog međunarodnih sankcija i ograničenja putovanja, sve se više oslanjaju na posrednike, najčešće ljude s kriminalnom prošlošću. "Djelatnici ruskih obavještajnih službi rijetko napuštaju ruski teritorij. Umjesto toga regrutiraju agente da rade posao na daljinu, često putem Telegrama”, rekao je jedan europski sigurnosni dužnosnik.

