Kruži bizarna snimka: Djeca razdvajaju razjarene roditelje koji se mlate na njihovoj tekmi

Nogometna utakmica za dječake ispod 14 godina u Walesu pretvorila se u kaos kada su se roditelji počeli međusobno mlatiti. Koliko god zvuči nevjerojatno, djeca su bila ta koja su bila dovoljno razumna i prisebna da su uskočila kako bi prekinuli tučnjavu, piše Metro.co.uk.

Aberkenfig BGC i Trefelin BGC igrali su ovog vikenda na stadionu Pandy Park u Bridgendu kada je izbila tučnjava. Nekoliko muškaraca pobjesnilo je nakon što je jedan igrač isključen iz juniorske utakmice. Jedna majka snimila je lančanu reakciju koja je potom uslijedila. Mlatio je svatko svakoga, a djeca, tinejdžeri uskakali su kako bi ih pokušali umiriti. Najsrčaniji je bio igrač s brojem 11 koji je hrabro odvlačio vidno veće i pokušao smiriti situaciju.

Snimka je ekspresno postala viralna, a oba nogometna kluba obećala su da će provesti istragu.

'Isječak ne prikazuje puni kotekst'

"Svjesni smo videozapisa koji kruži društvenim mrežama i prikazuje svađu na jednoj od naših juniorskih nogometnih utakmica u subotu 21. veljače, u kojoj su sudjelovali članovi povezani s oporbom i Aberkenfig BGC", stoji u izjavi Aberkenfiga.

"Kao klub, izuzetno smo razočarani onim što se dogodilo. Prikazano ponašanje ne odražava standarde, vrijednosti ili očekivanja koja imamo kao nogometni klub usmjeren na zajednicu", dodaju. Ipak, naglasili su da isječak ne prikazuje "puni kontekst" incidenta te da sastavljaju cjelovito izvješće.

"Međutim, u potpunosti priznajemo da, bez obzira na okolnosti, prikazane scene stavljaju klub u negativno svjetlo i nisu prihvatljive. Željeli bismo se iskreno ispričati službenim osobama utakmice, našim igračima i široj nogometnoj zajednici zbog bilo kakve neugodnosti ili štete nanesene ugledu.“

"Trefelin BGC sigurno ne odobrava ovakvo ponašanje i čeka izvješća nadležnih službenika utakmice i lige. Također provodimo internu istragu", rekli su iz drugog kluba. Slične scene dogodile su se 2024. godine kada su se roditelji potukli na dječjoj nedjeljnoj nogometnoj utakmici u West Midlandsu. Treneri su pokušali intervenirati kako bi smirili situaciju, ali na kraju je bila potrebna i intervencija nakon što je došlo do eskalacije sukoba.

