Rodila bebu u WC-u, pa je izbola 36 puta škaricama za nokte?

Par iz Njemačke osumnjičen je za smrt vlastitog novorođenčeta koje je prije smrti izbodeno 36 puta, a imalo je i upalu pluća.

L.G. je s 20 godina rodila djevojčicu u prosincu prošle godine, a svega nekoliko sati kasnije novorođenče je bilo mrtvo. Sada 21-godišnjakinja i njezin zaručnik A.F. (26) su na optuženičkoj klupi. Tužitelji vjeruju da su svoju tek rođenu bebu ubili škaricama za nokte, prenosi Fenix magazin.

Par je bio zajedno dvije godine kada je tada dvadesetogodišnjakinja ostala trudna. Još je uvijek išla u školu i živjela s majkom, no njezin zaručnik je često bio s njom.

Da je trudna sumnjala je i ranije, još u 2022., kada je na internetu uspoređivala simptome, a svome zaručniku u porukama napisala da nije spremna biti majka. On je, s druge strane, želio dijete.

Nakon spontanog pobačaja, u proljeće 2024. je zatrudnjela. "Ignorirala sam simptome, jednostavno nisam htjela vjerovati", kazala je osumnjičena majka.

Krila trudnoću

Zaručniku ništa nije rekla.

Jedne noći u prosincu osjetila je jake bolove. A.F. je mislio da je riječ o menstrualnim bolovima.

Idućeg je juta u kupaonici rodila djevojčicu. "Odjednom sam osjetila kako je nešto iskliznulo u WC školjku", posvjedočila je.

Tvrdila je da beba nije ispuštala "nikakve zvukove". U optužnici se navodi da je sama prerezala pupčanu vrpcu, a da se dijete jedva micalo.

U panici je bebu stavila u plastičnu vrećicu i pokušala očistiti kupaonicu ručnicima. Njezin zaručnik, kako tvrdi, nije primijetio ništa sumnjivo. Tek kad je vidio krv, pozvao je Hitnu pomoć.

Istražitelji vjeruju da je tek rođena beba teško patila prije smrti. Prema optužnici, ležala je na hladnim pločicama i razvila upalu pluća prije nego što je ubijena s 36 ubodnih rana.

A.F. negira bilo kakvu umiješanost.

Presude se očekuje u prosincu, a osumnjičenima prije dugogodišnja kazna zatvora.

