Razorni potres jačine 7,6 stupnjeva po Richteru pogodio Japan, stiže cunami od tri metra

Snažan potres jačine 7,6 stupnjeva po Richteru pogodio je u ponedjeljak u 23.15 sati po lokalnom vremenu Japan, prenosi EMSC. Nekoliko ljudi je ozlijeđeno u hotelu u obalnom gradu Hachinohe u sjeveroistočnoj prefekturi Aomori.

16.38 - Prema javnoj televiziji NHK, nekoliko je ljudi ozlijeđeno u hotelu u gradu Hachinohe u sjeveroistočnoj prefekturi Aomori.

Japanska premijerka Sanae Takaichi dala je novinarima kratke informacije o situaciji. Rekla je da je vlada osnovala hitnu radnu skupinu za procjenu opsega štete.

"Živote ljudi stavljamo na prvo mjesto i činimo sve što možemo“, rekla je Sanae.

Izdano upozorenje na cunami

16.08 - Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje na cunami visine do tri metra u prefekturama Hokkaido, Aomori i Iwate.

Pristižu slike koje prikazuju upozorenja o tsunamiju prikazana na televizorima u Japanu, s visinom od tri metra ispisanom na ekranu.

Epicentar je bio na dubini od 47 kilometara. Nakon potresa, izdano je i upozorenje na cunami. Potres se osjetio i gotovo 800 kilometra od epicentra. Brzo nakon potresa na društvenim mrežama pojavile su se prve snimke.

Japanske vlasti izjavile su nakon potresa da se očekuju opasni valovi cunamija unutar 1000 kilometara od epicentra duž obala Japana i Rusije. Oko 45 minuta nakon potresa u japanskim lukama uočen je cunami od 40 centimetara.

Procjenjuje se da se epicentar potresa nalazio oko 80 km od sjeveroistočne obale Japana. Nuklearne elektrane u japanskim regijama pogođenim potresom provode sigurnosne provjere nakon incidenta, piše Sky News.

"Ne jako, ali stvarno dugo. Činilo se kao da traje više od cijele minute",

"Više od minute laganog podrhtavanja",

Vidio sam kako se zavjese pored mene pomiču i osjetio lagano podrhtavanje nekoliko sekundi"

"Zatresao se krevet na kat, mislio sam da ga netko trese", neki su od brojnih komentara