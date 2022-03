Ruski reporter Radio Free Europe/Radio Liberty Sergej Dobronjin za The Atlantic napravio je veliku analizu svojih ranih zabluda i političkih poteza koje je vukao ruski predsjednik Vladimir Putin, a posljednji je agresija i rat u Ukrajini.

Priča Dobronjina i Putina počela je u veljači 2000. godine kada je reporter u kafiću u Sankt Petersburgu razgovarao o politici i nadolazećim izborima u Rusiji s antropologom Vladimirom Arsenijevom. "Taj čovjek, Putin, odvest će ovu zemlju u pakao. To znam sigurno. To je najgora stvar koja nam se može dogoditi", kazao je Arsenijev o tadašnjem kandidatu za nasljednika Borisa Jeljcina te dodao kako je Putin "čekist", što je bio pogrdan naziv za agenta tajne policije. "Jednom čekist, uvijek čekist. On je čisto zlo", dodao je Arsenijev Dobronjinu.

Putinova karizma i stabilnost Rusije

S druge strane, u to vrijeme je Dobronjina je Putinu privukla njegova hladna karizma i način na koji je sugerirao da zna više nego što kaže. Novinar je na nekoliko godina otišao studirati matematiku u Nizozemsku, a kada se vratio vidio je drugačiju Rusiju od one koju je poznavao. "U Putinovim rukama činila se stabilnijom, politički i ekonomski", napisao je i dodao kako Putin tada stabilnost koristio gotovo kao svoju parolu u ranom predsjedanju Rusijom.

"Ciljem stabilnosti opravdavao je nemilosrdnu vojnu operaciju u Čečeniji. Još jedna cijena stabilnosti je bila da je imao iste ljude u Vladi tijekom cijelog izbornog ciklusa", piše Dobronjin i dodaje kako je 2008. godine Putinov saveznik Dmitrij Medvedev postao predsjednik, no i tada su svi shvaćali da Putin vodi zemlju s premijerskog mjesta.

"Medvedev je obećao izgraditi rusku Silicijsku dolinu. Ljudi iz svih dijelova svijeta željeli su se preseliti u Moskvu. Život je bio dobar, i sve što nije bilo dobro smatrao sam anomalijom, kao sramotan rat u Gruziji. To je bila samo devijacija, zar ne?", otkriva Dobronjin svoj pogled na to razdoblje Putinove vladavine. Osjećao se neugodno kada je Medvedev 2011. godine otkrio da će Putinu vratiti predsjedništvo "kao tenisku loptu", no tada je opet razmišljao o stabilnosti i nije mu toliko smetalo.

Parlamentarni izbori 2011. bili su buđenje

Buđenje mu je uslijedilo nakon parlamentarnih izbora te godine. "Oni nisu bili samo neugodni, bili su katastrofa. Rezultati, koji su učvrstili Putnovu moć, bili su očito, šokantno, besramno laži", piše novinar i dodao kako je tada otišao na svoj prvi prosvjed. Pomalo je kroz godine i desetljeća shvatio da je političko propadanje Rusije stvarno i ozbiljno te da kompromitira sve ostalo. S izvještavanja o tehnologiji prebacio se na istraživačko novinarstvo. Kroz godine istraživao je plan Rusije za destabilizaciju Europe, moderne ruske naciste, proizvodnju otrova novičoka kojim je Putin trovao svoje političke protivnike, korupciju u Federalnoj tajnoj službi, ruske hakere i bogaćenje Putinova bliskog kruga prijatelja, kao i paramilitarne grupe. "Naučio sam mnogo o tome kako Rusija funkcionira", piše.

No, za razliku od njega, većina običnih Rusa se jednostavno prilagodila toj novoj stvarnosti. "Degradacija našeg društva bila je dovoljno spora da su mnogi odabrali ne primijetiti je. To je bio Putnov način: Postupno zabijanje noža. Manje drame, isti rezultat", piše te dodaje da je tražio izgovore za Putina i duže nego je to bilo razumno. Iako je osudio aneksiju Krima 2014. godine i dalje je ipak tražio neka racionalna objašnjenja za takvo neviđeno ponašanje i kršenje suvereniteta druge države.

'Putin je zlo. Iracionalno zlo…'

"Moja posljednja iluzija o Putinu je da je on bio racionalan igrač", piše Dobronjin i dodaje kako je, donedavno, dvojio bi li ruskog lidera opisao kao igrača šaha ili sitnog kriminalca koji imaju jednu poveznicu, a to je da i jedni i drugi znaju izračunati svoju prednost u određenoj situaciji.

"Potpuno je sada jasno da je Putin zlo, kao što je rekao Arsenijev. Arsenijev ga je nazvao i čekistom, a čekisti su prepredeni. Smatrao sam da je njegova prepredenost neupitna. I zato, kada su američki obavještajci počeli govoriti da će Putin napraviti invaziju na Ukrajinu, nisam u to vjerovao. Usprkos mom iskustvu istraživačkog novinara, usprkos svemu što sam vidio, mislio sam da je to besmislica. Bio sam gotovo ljutit. Jer nisam vidio niti jedan logičan razlog, niti jednu korist ili pozitivan rezultat invazije. Bilo je bolno očito da će rat biti katastrofa. Kazao sam si: Putin je zlo, ali nije idiot", piše Dobronjin.

Tekst zaključuje da je napad na Ukrajinu krajnji dokaz da je "Putin zlo" i da je "iracionalan". "Putin je odveo našu zemlju u pakao, kao što je Arsenijev predvidio, a u pakao je odveo i Ukrajinu", piše Dobronjin te otkriva kako je Arsenijev umro 2010. godine te da mu je "gotovo drago" što nije vidio koliko je bio u pravu.