224. je dan ruske invazije na Ukrajinu

Ruski veleposlanik: Vojna pomoć SAD-a Ukrajini povećava opasnost od sukoba

Europska unija postigla nacrt sporazuma o novim sankcijama Rusiji

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Napetosti između Kazahstana i Rusije

14.41 - Pojavile su se diplomatske napetosti između Rusije i Kazahstana oko rata u Ukrajini, javlja Reuters. Kazahstanske vlasti odbile su zahtjev Rusije da protjeraju ukrajinskog veleposlanika zbog komentara o ubijanju Rusa, zamjerajući Moskvi zbog, kako su to nazvali, neprimjerenog tona između "jednakih strateških partnera". Ukrajinski veleposlanik u Astani, Petro Vrublevski, rekao je u kolovozu u intervjuu s lokalnim blogerom da "što više Rusa sada ubijemo, manje će ih naša djeca morati ubiti". Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova rekla je u utorak da je Moskva "ogorčena" činjenicom da je Vrublevski još uvijek u Astani, te je pozvala kazahstanskog veleposlanika. Glasnogovornik kazahstanskog ministarstva vanjskih poslova Aibek Smadijarov nazvao je u srijedu ton Zaharove "neskladnim s prirodom savezničkih odnosa između Kazahstana i Rusije kao ravnopravnih strateških partnera", dodavši da će ruski veleposlanik zauzvrat biti pozvan u kazahstansko ministarstvo.

Rusi zaprijetili Amerikancima izravnim sukobom

14.28 - Odluka SAD-a da pošalje još vojne pomoći Ukrajini "povećava opasnost od izravnog vojnog sukoba" između Rusije i Zapada, upozorio je ruski veleposlanik u Washingtonu. Anatolij Antonov je rekao da je potez administracije Joe Bidena da pošalje dodatnih 625 milijuna dolara vrijedne vojne pomoći Ukrajini stvorio "neposrednu prijetnju" Moskvi, opisujući SAD kao "sudionika sukoba". "Pozivamo Washington da prestane sa svojim provokativnim akcijama koje bi mogle dovesti do najozbiljnijih posljedica", rekao je ruski veleposlanik. Nakon što je posljednjih tjedana pretrpjela niz velikih poraza na bojnom polju u Ukrajini, Rusija je obećala da će se braniti svim raspoloživim sredstvima, ne isključujući upotrebu nuklearnog oružja, javlja BBC.

Specijalna operacija postaje protuteroristička?

14.15 - Nakon što su se pojavili napisi da će ruski predsjednik Vladimir Putin promijeniti status ruske "specijalne operacije" u Ukrajini, Express je podsjetio na izjavu šefa krimske regije Sergeja Aksjonova da će nakon pridruživanja novih regija Rusiji tamo biti pokrenuta "protuteroristička operacija".

Rusima nedostaje ljudi da odbiju Ukrajince u Luhansku

14.10 - Ruskoj vojsci nedostaje ljudstva potrebnog za zadržavanje daljnjeg ukrajinskog napredovanja u regiji Luhansk, rekao je u utorak navečer dopisnik smješten pri ruskoj vojsci u okupiranom gradu Svatove. “Ruske trupe nemaju dovoljno ljudstva da zaustave neprijateljske napade”, rekao je Alexander Kots za ruski provladin tabloid Komsomolskaya Pravda u videu objavljenom na Telegramu. “Nedavni ruski gubici izravno su povezani s tim. Trenutno je vrlo teško razdoblje na prvoj crti. Očekujemo ozbiljne borbe ovdje vrlo brzo, ostaje vidjeti hoće li to zaustaviti neprijateljsko napredovanje”. Kots je potvrdio da ruske snage pokušavaju ojačati svoju obranu na liniji koja povezuje okupirane gradove Kreminna i Svatova. Jurij Podoljaka, proruski vojni bloger rekao je u ponedjeljak da su se ruske trupe povukle do rijeke Zherebets, koja teče zapadno od Kreminne i Svatova.

Kako bi mogao izgledati ukrajinski put do pobjede?

13.27 - Ben Hodges, bivši zapovjednik američkih snaga u Europi, opisao je kako bi mogao izgledati ukrajinski put do pobjede, a koji ide preko gradova Herson i Mariupolj i završava kada posljednji ruski vojnik prijeđe Kerčki most iz Krima, prenosi Dailymail.

Više pročitajte OVDJE.

Rusija napala ciljeve kod Kijeva

13.18 - Rusija je prvi put dronovima kamikazama napala ciljeve pored ukrajinskoga glavnoga grada Kijeva, rekle su kijevske vlasti. "Bilo je šest udara i eksplozija", rekao je kijevski guverner Oleksij Kuleba na Telegramu. Pogođena je infrastruktura, a jedna osoba je ozlijeđena u gradiću Biloj Cerkvi. Zračne snage izvijestile su da je s juga doletjelo 12 iranskih dronova. Pogođeno je i srušeno šest dronova, rekao je glasnogovornik Juri Ihnat na ukrajinskoj televiziji. Informacije se ne mogu neovisno provjeriti. Prema medijskim izvješćima meta je bila vojarna u Biloj Cerkvi. Najbliži ruski vojnici nalaze se oko 380 kilometara južnije. Bjelorusija, saveznica Rusije, udaljena je od grada oko 180 kilometara.

Ukrajina osvojila dijelove Luganska

13.17 - Ukrajinska vojska napredovala je u Lugansku, regiji na istoku koja je do sada bila gotovo potpuno u okupaciji ruskih snaga, objavio je u srijedu ukrajinski guverner Serhij Gajdaj. "Sada je to i službeno. Počelo je oslobađanje regije Lugansk. Nekoliko mjesta već je slobodno od ruske vojske", napisao je Gajdaj na Telegramu. U utorak je Ukrajina već ustvrdila da je izvela proboj u južnoj regiji Herson, a gotovo cijela regija Harkiva na sjeveroistoku čini se, sada je pod kontrolom Ukrajinaca. To otvara put za Lugansk, uporište proruskih separatista od 2014. godine.

Nakon mjesec dana vojnog napredovanja ukrajinske vojske i posljedično tomu odluke Moskve da mobilizira 300.000 ruskih pričuvnika, ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je i službeno dovršio aneksiju više od 15 posto Ukrajine iako se ruske snage bore da zadrže ukrajinsku protuofenzivu na tim područjima. U najvećem proširenju ruskog teritorija u najmanje pola stoljeća Putin je potpisao zakone o prijemu Donjecke narodne republike (DPR), Luganske narodne republike, regija Zaporižje i Hersona u Rusiju.

Kremlj: Putin se ne planira obraćati naciji

13.07 - Neovisne novine Readovka objavile su danas da bi se ruski predsjednik Vladimir Putin mogao danas obratiti naciji, međutim Kremlj je to demantirao. Ruski predsjednik Vladimir Putin trenutno se ne planira obraćati naciji na temu “preformatiranja” Specijalne vojne operacije (SVO). To je novinarima u srijedu izjavio tiskovni tajnik šefa države Dmitrij Peskov, piše TASS. Peskov je, odgovarajući na pitanje je li takvo Putinovo obraćanje danas moguće, rekao: “Ne, neće, to su lažne vijesti”.

Kremlj kaže da vojno povlačenje ne utječe na aneksiju

12.54 - Kremlj je danas priopćio da nema proturječja između uključivanja ukrajinskih teritorija Rusiji i vojnog povlačenja, rekavši da će Moskva nastaviti s planovima za pripajanje četiriju ukrajinskih regija. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima: "Oni će zauvijek biti s Rusijom i bit će vraćeni", piše Sky News.

Vladimir Putin formalizirao je aneksiju četiri ukrajinske regije u srijedu unatoč velikim preokretima na bojnom polju posljednjih dana koji su smanjili količinu otetog teritorija pod kontrolom Moskve. Od početka ukrajinske protuofenzive prošlog mjeseca, Moskva je povukla trupe s više položaja, uključujući povlačenje iz grada Limana tijekom vikenda koji je Ukrajina sada ponovno zauzela. Pripajanje četiriju regija izazvalo je oštre osude Zapada koji odbija prihvatiti rezultate.

Putin imenova čelnike pripojenih regija

11.46 - Ruski predsjednik Vladimir Putin imenovao je vršitelje dužnosti čelnika četiri nove ruske regije koji će vladati dok se čelnici regija ne izaberu prema ruskom zakonu, javlja TASS. Isti političari koji su bili na čelu regija prije njihova pristupanja Rusiji zadržali su svoje položaje. Denis Pušilin, koji je bio vođa ruskih separatista u regiji Donjeck nakon državnog udara u Ukrajini, postao je vršitelj dužnosti čelnika Narodne Republike Donjeck (DNR). Pušilin je sudjelovao na ceremoniji 7. travnja 2014. kada je stvorena DNR, a 2018. je izabran za šefa republike.

Leonid Pasečnik sada je vršitelj dužnosti čelnika Luhanske Narodne Republike (LNR). Godine 2014., kada su u jugoistočnoj Ukrajini započeli prosvjedi protiv događanja na Euromajdanu i državnog udara širom zemlje, stao je na stranu narodne milicije Luhanske regije i izabran je za čelnika republike 2018. Čelnici dviju republika Donbasa zadržali su titulu šefova, dok su čelnici druge dvije regije postali vršitelji dužnosti guvernera.

Jevgenij Balitski, koji je bio na čelu vojno-civilne uprave Zaporožja, bit će vršitelj dužnosti guvernera regije. Na područjima regije nakon što su ih preuzele ruske trupe formirana je vojno-civilna uprava. A Vladimir Saldo, prethodno šef vojno-civilne uprave regije Herson, postao je vršitelj dužnosti guvernera regije.

Nakon referenduma na kojima su se birači izjasnili za priključenje regija Rusiji, Putin i čelnici četiriju regija potpisali su ugovore o njihovu pristupanju Rusiji na ceremoniji koju je u petak organizirao Kremlj. Pušilin, Pasečnik, Balitski i Saldo potpisali su dokumente u ime četiriju regija.

Putin najavio obraćanje naciji

11.34 - Ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi se tijekom dana obratiti naciji, javljaju ruski mediji, a prenosi Sky News. Važno je napomenuti da ova informacija ne dolazi iz ruskih državnih medija, nego od neovisne novine Readovka. Njihova web stranica piše da bi Putin mogao promijeniti status "specijalne vojne operacije". U prethodnom obraćanju, Putin je optužio Zapad da se bavi "nuklearnom ucjenom" i rekao da ne blefira te da će upotrijebiti "sva sredstva koja su nam dostupna" ako ruski teritorij bude ugrožen.

Rusija napada regije u blizini najveće europske nuklearne elektrane

11.32 - Otkako je prošli tjedan objavila aneksiju regije, Rusija je nastavila napadati Zaporižje, rekao je ukrajinski dužnosnik. Neprijatelj je raketirao regionalni centar i periferiju grada", rekao je Oleksandr Staruh, ukrajinski guverner Zaporožja, putem Telegrama. "Uništeni su infrastrukturni objekti. Informacije o žrtvama se razjašnjavaju. Snage protuzračne obrane su djelovale. Ako vidite neeksplodirano streljivo, nemojte dirajte, ne približavajte se, ne fotografirajte. Prijavite pronalazak spasiteljima", piše The Sun.

Ruski gubici dostigli su 61.000

11.30 - Prema ukrajinskom ministarstvu obrane, ruski gubici dostigli su 61.000. Povrh toga, Putinove snage izgubile su 2435 tenkova i 266 aviona. Ovo se događa dok Ukrajina nastavlja probijati naprijed na jugu.

Ruska novinarka pobjegla iz kućnog pritvora

11.26 - Ruska novinarka Marina Ovsjanikova koja je u prijenosu uživo prosvjedovala protiv napada na Ukrajinu u srijedu je potvrdila da je pobjegla iz kućnog pritvora u kojem je završila zbog navodnog ponovnog širenja lažnih vijesti. „Smatram se potpuno nedužnom, a kako naša država odbija poštivati svoje zakone, ja odbijam poštivati mjeru zabrane koja mi je izrečena 30. rujna 2022. te se oslobađam iste“, napisala je na svom Telegram kanalu.

'Grad se pretvorio u pakao'

11.13 - Kyiv Independent razgovarao je sa stanovnicima koji su još uvijek u gradu Enerhodaru pod ruskom okupacijom, kao i s onima koji su nedavno otišli, ali još uvijek imaju obitelj u gradu. Zbog njihove sigurnosti identitet sugovornika ostao je sakriven. Anastazija, koja još živi u Energodaru, kaže da se grad pretvorio u pakao. Prijateljica je s radnicima nuklearki i aktivnim građanima koji su sudjelovali na skupovima protiv okupacije. Kaže da ljudi, koji se vraćaju iz ruskog zarobljeništva, "jedva mogu stajati". Neki se uopće ne vrate. "Oduzimanje zdravlja je minimalna kazna, oduzimanje života je maksimalna", rekla je Anastazija.

Više pročitajte OVDJE.

Fotografije iz uništenog grada Limana

10.52 - U tvitu je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij podijelio je niz srceparajućih slika okupiranog grada u Ukrajini. Fotografije, koje prikazuju grad Liman, prikazuju zgrade, trgovine i infrastrukturu ostavljene u ruševinama. "To se može zaustaviti samo na jedan način: osloboditi Ukrajinu, život, čovječanstvo, zakon i istinu što je prije moguće", izjavio je nepokolebljivi vođa.

Čudni žuti stupovi svjetlosti na nebu kod Belgoroda

10.23 - Pojavile su se fotografije i snimke na Twitteru na kojima se mogu vidjeti najmanje dva neobična ravna stupa žute svjetlosti koja se uzdižu iznad grada. Očevici tvrde da su vidjeli i tri stupa, a stanovnici nagađaju da bi to mogli biti reflektori ili prirodni fenomen. Neki misle da je svjetlost nastala zbog testiranja novog laserskog protusatelitskog oružja.

Proruski mediji za poraze na bojnom polju u Ukrajini krive zapadne obavještajne službe koje zahvaljujući satelitskom nadzoru navodno dostavljaju Kijevu precizne informacije o kretanju i lokacijama ruske vojske u Ukrajini. Zapadni su sateliti tako legitiman vojni cilj. Slični stupovi već su se vidjeli nad Belgorodom u veljači 2020., o čemu je izvijestio Bel.Ru.

EU donosi nove sankcije Rusiji

10.05 - Dužnosnici Europske unije postigli su nacrt sporazuma o novim sankcijama Rusiji koji uključuje i ograničenje cijena prodaje ruske nafte, reklo je sedam europskih diplomata portalu Politico. Paket, koji je osma runda sankcija protiv Moskve, predložila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen prošli tjedan, nakon što je ruski predsjednik zaprijetio nuklearnim oružjem i mobilizirao stotine tisuća rezervista. Niz zemalja Europske unije izrazio je zabrinutost zbog novih mjera, posebno u vezi s ograničenjem cijena nafte, a pojedinosti tek treba potpisati u pisanom obliku, piše Politico.

Zabrana većine uvoza sirove nafte iz Rusije stupit će na snagu u prosincu. Uvoz ugljena već je postupno ukinut, a opskrba plinom iz Rusije u Europu ozbiljno je ograničena – prvo Putinovim igrama moći, a potom i sabotažom dva podmorska plinovoda Sjeverni tok. Nacrt mjera pruža pravnu osnovu za određivanje gornje granice cijena, koju su prethodno dogovorile zemlje G7. Još nema odluke o stvarnoj cijeni ili rasponu cijena budućeg ograničenja iako je SAD sugerirao da će to biti odlučeno u roku od nekoliko tjedana. Malta, Grčka i Cipar, čije flote tankera prevoze većinu ruske nafte, bili su zabrinuti zbog mogućeg utjecaja ove mjere na njihove pomorske industrije. To je dovelo do nekih ustupaka prema tim zemljama, prema nacrtu teksta koji je Politico imao na uvid.

“Rusija je pojačala eskalaciju rata u Ukrajini na novu razinu. Lažni referendumi organizirani na teritorijima koje su okupirali nezakoniti su pokušaj otimanja zemlje i nasilnog mijenjanja međunarodnih granica i mi ne prihvaćamo te lažne referendume”, izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen. “Odlučni smo natjerati Kremlj da plati za ovu daljnju eskalaciju”, dodala je.

Podsjetimo, Europska komisija je prošli tjedan predstavila novi paket sankcija, koji uključuje i više zabrana za uvoz i izvoz, proširenje popisa sankcioniranih fizičkih i pravnih osoba, zabranu građanima EU-a da sjede u upravnim odborima ruskih državnih poduzeća. Novi paket sankcija uključuje dodavanje još 1300 fizičkih i pravnih osoba na popis sankcioniranih, opsežnu zabranu uvoza, čime će Rusija ostati bez prihoda od 7 milijardi eura, zabranu izvoza više ključnih tehnologija u Rusiju, ograničenje cijena nafte za treće zemlje, rekla je Von der Leyen.

Predlaže se da državljani EU-a više ne mogu biti u upravnim odborima ruskih državnih poduzeća, što, između ostalog, znači da bivši njemački kancelar Gerhard Schroeder neće više moći biti u upravnom odboru ruskog naftnog koncerna Rosneft i u nadzornom odboru Gazproma. Schroeder je od odlaska s dužnosti njemačkog kancelara bio na nekoliko visokih pozicija u ruskim poduzećima. S obzirom na napetosti i poteškoće u prošlosti, neki su diplomati ostali oprezni čak i nakon usmenog dogovora o sankcijama. Jedan je rekao da postoji “ograničena” šansa da se dogovor raspadne, dok je drugi rekao da bi preliminarni dogovor “trebao biti finaliziran danas ujutro”. Veleposlanici Europske unije željeli su postići dogovor o paketu sankcija najkasnije do srijede. Nisu htjeli da interne rasprave zasjene sastanke europskih čelnika koji se održavaju u Pragu u četvrtak i petak, piše Politico.

Putin potpisao zakone kojima se ratificira aneksija

9.12 - Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je četiri zakona kojima se ratificira aneksija okupiranih ukrajinskih regija Donjecka, Luganska, Zaporižja i Hersona od strane Ruske Federacije. Ruske snage trenutno ne kontroliraju u potpunosti ni jedno od četiri područja. Tass javlja da su dokumenti objavljeni. "Granice novih subjekata Federacije, kako proizlazi iz ugovora, bit će određene granicama koje su postojale na dan njihova formiranja i prijema u Rusku Federaciju. Do izbora čelnika novih regija, u skladu s ruskim zakonom, vodit će ih privremeni vršitelji dužnosti koje će imenovati Putin", objavio je Tass.

Ukrajinci se pripremaju za nuklearni udar

9.07 - Vlasti u Kijevu počele su dijeliti tablete kalij joda zbog straha od ruskog nuklearnog napada. Gradsko vijeće ukrajinske prijestolnice potvrdilo je da opskrbljuje centre za evakuaciju tabletama pripremajući se za potencijalni nuklearnu udar, javlja The Sun.

Tablete sadrže kalijev jod, koji može pomoći u blokiranju apsorpcije štetnog zračenja (kao što je radioaktivni jod 131) od strane štitnjače u slučaju nuklearne katastrofe, ako se uzme neposredno prije ili neposredno nakon izlaganja nuklearnom zračenju.

To se temelji na pretpostavci da se koristi samo radioaktivni jod. Vlasti u Kijevu rekle su u priopćenju da će distribuirati tablete u područjima zagađenim nuklearnim zračenjem ako bude potrebe za evakuacijom.

Ukrajinci se približavaju granicama Luhanske oblasti

8.40 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je nove obavještajne podatke. Ukrajina nastavlja napredovati u ofenzivnim operacijama duž sjeveroistočne i južne fronte. Na sjeveroistoku, u Harkivskoj oblasti, Ukrajina je sada konsolidirala značajno područje teritorija istočno od rijeke Oskil. Ukrajinske formacije napredovale su do 20 km iza rijeke u rusku obrambenu zonu prema opskrbnom čvoru grada Svatove.

Vrlo je vjerojatno da Ukrajina sada može napasti ključnu cestu Svatove-Kremina s većinom svojih topničkih sustava, dodatno opterećujući sposobnost Rusije da opskrbi svoje jedinice na istoku. Politički gledano, ruski će čelnici vrlo vjerojatno biti zabrinuti što se vodeće ukrajinske jedinice sada približavaju granicama Luhanske oblasti, za koju je Rusija tvrdila da ju je formalno anektirala prošli petak, stoji u priopćenju.

Kotromanović: 'Dobro je da Ukrajinci razmišljaju i pripremaju se za najgori scenarij'

7.20 - Elon Musk opet je privukao pažnju, a priča se i o nuklearnoj prijetnji. Britanski mediji pišu da Rusi planiraju testni nuklearni napad, u Kijevu stanovnicima dijele kalijev jodid. Sve je to komentirao bivši ministar obrane Ante Kotromanović za RTL Direkt.

Za Elona Muska, Kotromanović je bio jezgrovit i rekao da: "mlati praznu slamu". "Ukrajina može samo nastaviti raditi to što radi. Recimo možemo uzeti i primjer da Musku netko uzme 20 posto firme i milijarde i milijarde i da netko sa strane predlaže kako će to biti riješeno. Ovdje sve ide prema tome da ni jedan ozbiljan političar ne može prihvatiti njegov prijedlog", objašnjava Kotromanović i dodaje da bi bilo najbolje da je sve bilo gotovo prije nekoliko mjeseci kroz mirovne sporazume. "Ukrajinci ne mogu sada stati. Puni su morala i zapadne opreme i dobro im ide", ističe bivši ministar obrane.

Stižu vijesti da u Kijevu dijele kalijev jodid. Znači da oni ozbiljno shvaćaju prijetnje? "Oni su prošli svašta u zadnjih sedam mjeseci i dobro je da vodstvo razmišlja i priprema se za najgori scenarij", kaže Kotromanović.

Više pročitajte OVDJE.

Stručnjak tvrdi da bi rat mogao završiti nezamislivim scenarijem

7.13 - Nakon što je objavio djelomičnu mobilizaciju te anektirao okupirane ukrajinske regije, ruski predsjednik Vladimir Putin zaprijetio je i uporabom nuklearnog oružja onima koji mu se usude stati na put. Međutim, što bi se moglo dogoditi ako Rusija u ovome ratu bude poražena? Na to pitanje pokušao je dati odgovor Alp Sevimlisoy iz Atlantic Councila u razgovoru za MailOnline.

Kako Sevimlisoy tvrdi, poraz Rusije značio bi svrgavanje Putina, raspad same Rusije te sukob između NATO-a i Kine oko 'podjele plijena'. Sevimlisoy ide i dalje, tvrdeći da se "Zapad mora početi pripremati za tu mogućnost, inače će otvoriti vrata Pekingu da prodre u regije kao što su Sibir, središnja Azija, Afrika i Južna Amerika, gdje već ima prednost, ali će vidjeti i prilike kako ruska moć blijedi".

"Moramo ući u vakuum, potruditi se izvršiti utjecaj, a zatim se moramo suočiti s Narodnom Republikom Kinom. Kina je globalno povezana supersila i moramo se učinkovito boriti protiv nje", kaže ovaj suradnik.

Više pročitajte OVDJE.

Ruski veleposlanik: Vojna pomoć SAD-a Ukrajini povećava opasnost od sukoba

7.07 - Odluka Washingtona da pošalje dodatnu vojnu pomoć Ukrajini predstavlja prijetnju interesima Moskve i povećava opasnost od vojnog sukoba između Rusije i Zapada, rekao je ruski veleposlanik u Sjedinjenim Državama Anatolij Antonov.

"Mi to vidimo kao izravnu prijetnju strateškim interesima naše zemlje", napisao je u srijedu Antonov u aplikaciji za slanje poruka Telegram.

"Opskrba vojnim proizvodima koju provode Sjedinjene Države i njihovi saveznici ne samo da donosi dugotrajno krvoproliće i nove žrtve, nego povećava i opasnost od izravnog sukoba između Rusije i zapadnih zemalja", napisao je Antonov.

Pentagon u Ukrajinu šalje HIMARS-e, howitzere i streljivo u vrijednosti 625 milijuna dolara, objavilo je ministarstvo obrane SAD-a. Paket uključuje četiri sustava HIMARS i municiju za njih, 16 155mm haubica, 500 155mm komada streljiva i 1000 155mm komada streljiva za Remote Anti-Armor Mine (RAAM) sustav.

Zelenskij: Ukrajinska vojska ostvarila velik napredak u borbi protiv ruskih snaga

7.04 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da je ukrajinska vojska ostvarila velik i brz napredak u borbi protiv ruskih snaga te da je u proteklih tjedan dana oslobodila desetke gradova na jugu i istoku zemlje.

"Samo ovoga tjedna, nakon ruskoga pseudo-referenduma, deseci naselja su oslobođeni. Sva se ona nalaze na području Hersona, Harkova, Luhanska i Donjecka", rekao je Zelenskij u utorak navečer.

Prošloga mjeseca održani su referendumi o pridruživanju četiriju regija Rusiji, a Moskva je rezultate glasovanja iskoristila kao temelj za pripajanje regija Donjeck, Luhansk, Herson i Zaporižja. Zapad je referendum osudio kao namješten. Zelenskij je u obraćanju naveo da je oslobođeno osam malih gradova na jugu zemlje, a u videu ukrajinskoga ministarstva obrane prikazana je ukrajinska zastava podignuta Davidivu Bridu, jednome od tih mjesta na području Hersona.

Ukrajinske snage u ponedjeljak su ponovno zauzele nekoliko sela u napredovanju duž strateški važne rijeke Dnipro, rekli su ukrajinski dužnosnici i čelnik toga područja kojega podupire Rusija.