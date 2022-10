Iznio je prijedlog za mir i time izazvao nemir. Elon Musk jučer je predložio kako riješiti rat u Ukrajini i naljutio puno ljudi. Ukrajinski ambasador u Njemačkoj kaže mu da odj…, Gari Kasparov da je to moralni idiotizam, Volodimir Zelenski da tako podupire Rusiju. Do jučer je bio heroj Ukrajine, bez kojeg ne bi imali interneta. Preko noći je postao rusofil, barem tako misle Ukrajinci.

Elon Musk opet je privukao pažnju, a priča se i o nuklearnoj prijetnji. Britanski mediji pišu da Rusi planiraju testni nuklearni napad, u Kijevu stanovnicima dijele kalijev jodid. Sve je to komentirao bivši ministar obrane Ante Kotromanović za RTL Direkt.

Za Elona Muska, Kotromanović je bio jezgrovit i rekao da: "mlati praznu slamu". "Ukrajina može samo nastaviti raditi to što radi. Recimo možemo uzeti i primjer da Musku netko uzme 20 posto firme i milijarde i milijarde i da netko sa strane predlaže kako će to biti riješeno. Ovdje sve ide prema tome da ni jedan ozbiljan političar ne može prihvatiti njegov prijedlog", objašnjava Kotromanović i dodaje da bi bilo najbolje da je sve bilo gotovo prije nekoliko mjeseci kroz mirovne sporazume. "Ukrajinci ne mogu sada stati. Puni su morala i zapadne opreme i dobro im ide", ističe bivši ministar obrane.

O nuklearnom napadu: 'Sve je otvoreno i moguće'

Cijeli svijet se boji nuklearnog napada. "Teško je reći hoće li zastrašivanje s nuklearnim oružjem biti samo blef jer se Putin bahati i teško podnosi poraze. Najopasnije su pametne budale. Oni su sigurno pametni, a da li su sigurno spremni prijeći tu crvenu liniju i baciti nuklearnu bombu nakon Drugog svjetskog rata samo oni znaju u njihovim glavama. Sve je otvoreno i moguće pogotovo ako Ukrajinci razbiju rusku elitnu postrojbu oko Hersona i zauzmu Herson i tako zaprijete Krimu", kaže Kotromanović.

"Ono što je velika prednost Ukrajina je to što imaju dobru u odnosu na rusku vojsku je ta obavještajna pripremna postrojba. Imaju u realnom vremenu preko satelita sliku stanja na bojištu i zato su toliko precizni. Rusi to nemaju i nemaju takve mogućnosti te su im sve više topnički napadi neprecizni", dodaje.

Ruski diplomat večeras kaže: američka pomoć Ukrajini povećava vjerojatnost direktnog sukoba Rusije i NATO-a. "Stalno se govori o tome, već šest mjeseci. Da nije bilo pomoći teško bi Ukrajinci izdržali taj pritisak", kaže Kotromanović.

Britanski The Times piše da Putin planira testirati nuklearno oružje na granici s Ukrajinom I zastupnik ukrajinskog parlamenta kaže: planira baciti nuklearnu bombu negdje u slabo naseljeno područje. "Dobro je što se Ukrajinci pripremaju i narod i vojska. Ali ne znamo koje su opcije, grozna je pomisao da se uopće razmišlja o tome i da netko razmišlja o tome u Kremlju da baci nuklearku na grad od 10.000 ljudi ili na područje gdje je 10-ak tisuća stanovnika. To bi bio užasan scenarij za cijeli svijet. To je otvaranje Pandorine kutije", smatra Kotromanović.

'Ukrajincima treba skinuti kapu'

Stižu vijesti da u Kijevu dijele kalijev jodid. Znači da oni ozbiljno shvaćaju prijetnje? "Oni su prošli svašta u zadnjih sedam mjeseci i dobro je da vodstvo razmišlja i priprema se za najgori scenarij", kaže Kotromanović.

Na pitanje što je točno taktičko nuklearno oružje kojim prijeti Putin, Kotromanović pojašnjava da se radi o oružju manje snage i kraćeg dometa, ali je razorno i ima velike posljedice za Ukrajinu i susjedne zemlje.

Večeras je važni savjetnik Volodimira Zelenskog kazao na CNN-u: "Mi planiramo vratiti sav naš teritorij. Pa i Krim". Kotromanović kaže da su mnogi mislili da će Ukrajina teško doći i na ovu razinu jer je ruska vojska bila pet puta veća od ukrajinske, ali su uspjeli jer imaju čeličnu volju i moral, ali i strašne gubitke. "Spremni su na sve i treba im skinuti kapu", zaključio je Kotromanović.