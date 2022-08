Prošlo je točno šest mjeseci od početka ruske invazije na Ukrajinu, koja danas slavi i Dan neovisnosti. Od osamostaljenja je prošla 31 godina. Rat još traje pa su proslave u Ukrajini zabranjene kako bi se spriječile veće žrtve. Ima li mogućnosti za mir i zašto se još ne nazire kraj rata, za RTL je komentirao bivši ministar obrane, Ante Kotromanović.

Kotromanović je rekao da nije očekivao ovakav razvoj događaja na bojišnici jer, kako kaže, svi smo procjenjivali rusku vojsku kroz perspektivu onoga što su napravili u Siriji. Kaže da su sve ono što su uspjeli osvojiti napravili na temelju tehničke nadmoći i sada vidimo silne mane ruske doktrine i strategije.

"To nije dugoročno održivo. Nitko gore nije zadovoljan. Rusi nisu zadovoljni jer su zauzeli samo 25 posto teritorija, imali su cilj zauzeti 100 posto teritorija. Dok Ukrajinci nisu zadovoljni jer su im oduzeli 25 posto teritorija", kaže Kotromanović. "Mi sada vidimo u zadnjih 10 dana su nekako bile sporadične te žešće bitke i više je bila uporaba topništva i dronova. Vidimo ta ruska napredovanja od 2-3 kilometra dnevno. Prebacili su se sve više dolje prema Mikolajivu. S nekoliko borbenih skupina pokušavaju razbiti ukrajinsku obranu, imaju nekog minimalnog uspjeha zadnjih dana", kaže.

Povratak Krima je samo 'puka želja'

Komentirao je i Zelenskijevu želju da vrati Krim te kazao kako smatra da je to samo puka želja. "Ukrajina nema kontrolu nad Krimom od 2014. godine i ja ne vidim način na koji bi ukrajinska vojska u dogledno vrijeme nešto napravila konkretno. Već tri mjeseca govore da će pokrenuti na jugu protuofenzivu, ali to je nemoguće".

Kaže da veću otpornost na zimu imaju Ruske snage jer imaju jeftinu energiju i plin te dovoljno sredstava zbog prodaje plina. Ali zapad neće stati, a pogotovo SAD, smatra Kotromanović.

Komentirajući ubojstvo Darje Dugine, kćeri Putinovog dobrog prijatelja, u predgrađu Moskve, kaže da mu je to pomalo nevjerojatna priča. "Kako je žena s nekoliko kilograma eksploziva i djetetom od 12 godina prošla estonsko-rusku granicu bez imalo problema? Ako su to zbilja napravili Ukrajinci to je onda akcija stoljeća. To znači da je ruski sigurnosni sustav doživio poraz. Meni to zvuči kao neki unutrašnji ruski obračun", kaže.

Srbijanski ministar policije Alkesandar Vulin bio je u službenom posjetu Rusiji, čak je i odlikovan. Vučić sjedi na dvije čak i tri stolice od početka sukoba. Kako mu je to dopustio? Kotromanović kaže da se nakon takvih postupaka nikako Srbiji ne može dopustiti ulazak u Europsku uniju.