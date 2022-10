"Ovaj rat je počeo s Krimom i mora završiti s Krimom - njegovim oslobađanjem", izjavio je predsjednik Volodimir Zelenskij još u kolovozu. No, kako tvrde vojni stručnjaci, upravo to žele njegovi generali.

Ben Hodges, bivši zapovjednik američkih snaga u Europi, opisao je kako bi mogao izgledati ukrajinski put do pobjede, a koji ide preko gradova Herson i Mariupolj i završava 'kada posljednji ruski vojnik prijeđe Kerčki most iz Krima, prenosi Dailymail.

General Hodges, koji trenutno radi u Centru za analizu europske politike (CEPA), vjeruje da će glavni napor Ukrajine ostati zauzimanje Hersona na jugu, gdje je veliki napad u tijeku od početka kolovoza, sa sekundarnim napadom koji se proteže niz Donbas i prema gradu Mariupolju. Kad Mariupolj padne te će se trupe također okupiti na Krimu napadajući poluotok raketama HIMARS i tjerajući Ruse natrag s onu stranu granice, rekao je na prošlotjednoj konferenciji CEPA-e.

Dr. Mike Martin, gostujući suradnik ratnih studija na Sveučilištu King's, također je iznio izglede za napad gdje će Ukrajina koristiti svoje rezerve kako bi podijelila rusku liniju bojišnice na dva dijela i otežala Putinu premještanje pojačanja. U ratu ništa nije zajamčeno, a Putin će svakako učiniti sve što je u njegovoj moći da zaustavi Kijev. Od gomilanja vojnih obveznika na bojišnici do moguće uporabe nuklearnog oružja.

MailOnline ispituje mogućnosti kako bi se pobjeda Ukrajine mogla odigrati.

Herson

Ukrajina je započela svoj toliko hvaljeni protunapad na regiju Herson početkom kolovoza i od tada postupno napreduje, iako su se ovaj tjedan počela pojavljivati izvješća o proboju. Cilj, koji Kijev reklamira, je ponovno preuzimanje grada Hersona od ruske kontrole. To je jedina regionalna prijestolnica koju je Putin zauzeo do sada tijekom rata, a zauzima strateški položaj jer se proteže preko rijeke Dnjepar gdje se ulijeva u Dnjeprovski zaljev i dalje u Crno more.

Zauzimanje bi lišilo Rusiju njezinog jedinog nadzora na zapadnoj obali Dnjepra, te gotovo isključilo bilo kakav napad na Odesu i otvorilo vrata napadu na Krim. General Hodges je procijenio da bi razbijanje džepa u Hersonu moglo trajati tjednima. Sama Ukrajina nije dala takav vremenski okvir, ali pobjeda ovdje, ako se može postići, bila bi prijelomni trenutak.

Rusija je u grad smjestila većinu svojih preostalih snaga u Ukrajini, i gotovo sve svoje najbolje borbene jedinice, možda ukupno do 30.000 vojnika, i njihov gubitak bio bi udarac od kojeg bi se Kremlj teško oporavio. U pripremama za napad na Herson, nekoliko velikih eksplozija potreslo je Krim, uništivši pritom skladišta streljiva, aerodrome i putove za opskrbu. Kijev je sporo preuzimao odgovornost, možda pokušavajući prikriti oružje koje je koristio za napade, a koje je izgleda nadilazilo njegove poznate mogućnosti, ili se možda bojeći Putinove eskalacije.

Harkov/Donbas

Do prije nekoliko tjedana ova je linija bojišnice izgledala radikalno drugačije. Ukrajina se oduprijela ruskim dalekometnim napadima na sjeveru u Harkivu, dok je Rusija snažno napredovala na jugu oko Bakmuta. No iznenadni ukrajinski protunapad, pokrenut nakon što je Rusija premjestila neke od svojih najboljih jedinica na jug kako bi pomogle u obrani Hersona, promijenio je sve.

Proboj u ruske linije pretvorio se u brzo napredovanje, a potom i potpuni poraz Putinovih trupa u regiji Harkov, vraćajući oko 4000 kilometara kvadratnih pod ukrajinsku kontrolu u samo nekoliko dana borbi. Povlačenje je bilo toliko žurno da su Ukrajinci prijavili kako su pronašli hranu na štednjacima kada su stigli u napuštene ruske logore. Zaplijenjeni su deseci vozila i stotine komada streljiva.

A ofenziva još traje. Rusija se pregrupirala i napredovanje Ukrajine je usporilo, ali nije stalo. Liman, glavno prometno čvorište u sjevernom Donjecku, osvojen je tijekom vikenda. Trupe sada napreduju odande prema Kreminni, u susjednom Luhansku, i od Borove do Svatova u istoj regiji. Ako ta dva grada padnu, to bi otvorilo put za napad na Lisičansk i Severodonjeck, za čije je osvajanje Rusija uložila krv, znoj i municiju tijekom nekoliko tjedana i koji je ključan za njezinu tvrdnju da je "oslobodila" Lugansku regiju.

To je mjesto s kojeg bi Ukrajina mogla napasti bilo koju od regionalnih prijestolnica, odnosno gradove Donjeck i Luhansk, ili ih zaobići i gurnuti južno prema moru i gradu Mariupolju. To je zaključak do kojeg je došao general Hodges. "Moj je osjećaj da su to operacije koje su sada u tijeku, sjeverni krak koji se spušta iz Harkiva prema Donjecku i ide ravno prema Mariupolju", rekao je na konferenciji CEPA.

Osim Hersona, Mariupolj je druga nagrada koju je Putin osvojio u nešto više od sedam mjeseci rata, nakon što je iscrpio ukrajinske branitelje do točke predaje, a što se dogodilo u svibnju. Kad bi Ukrajina ponovno zauzela Mariupolj, to bi bio težak udarac. Rusija je bataljun Azov, koji je branio grad, opisala kao ratne zločince i neonaciste. Putinova tvrdnja da "denacificira" Ukrajinu se, barem djelomično, temelji na uništenju ove jedinice i zauzimanju grada. Ako Mariupolj padne, general Hodges vjeruje da će ukrajinske snage krenuti u jednom smjeru - prema Krimu.

Rezerve?

"Kada i gdje angažirati svoju pričuvu je pravo pitanje za glavnog zapovjednika", napisao je dr. Mike Martin na Twitteru prije otprilike mjesec dana, nakon što je razmjer ukrajinskog protunapada oko Harkiva postao jasan. Puno toga ostaje nepoznato o ukrajinskim rezervama. Kijev je veličinu svojih oružanih snaga i gubitke držao u strogo čuvanoj tajni, što znači da je nemoguće pretpostaviti koliko bi ljudi moglo imati spremno i sposobno rasporediti te kakvom opremom bi mogli biti naoružani.

Međutim, Kijev je proveo opću mobilizaciju stanovništva, za razliku od Rusije koja je kasno krenula s djelomičnom mobilizacijom, što znači da svaki muškarac do 65 godina ima pravo biti pozvan, što bi iznosilo nekoliko milijuna vojnika uz uvjet da mogu svi biti naoružani i obučeni. Dakle, pitanje je: Gdje, kako i kada Ukrajina koristi te snage?

Dr Martin vjeruje da je pronašao odgovor. "Ukrajina bi iskoristila svoje strateške rezerve da razdvoji ruske oružane snage na dva dijela koji se ne mogu međusobno ojačati. Objavio je i na brzinu nacrtanu kartu koja pokazuje pretpostavljeni smjer napredovanja, od središnjih gradova Dnjepra i Zaporožja prema Mariupolju i obližnjem Berdjansku.

Osim okršaja oko nuklearne elektrane Zaporižja i aktivnosti ukrajinskih gerilaca, ova je fronta bila relativno mirna otkako je Rusija napredovala preko nje početkom rata, ali dr. Martin sugerira da bi se uskoro mogla naći u središtu akcije. Povjerenje, pod pretpostavkom da Ukrajina to može učiniti, ima smisla. To bi oslobodilo snage u blizini Harkova da se usredotoče na napad na Lugansk i Donjeck, oslobađajući Donbas od ruske kontrole. I to bi spriječilo Putina da povuče jedinice iz Hersona kako bi pomogle u obrani regije - osim ako nisu bile voljne probiti ukrajinske linije.

Krim

"Krim je nagrada. Tako će i biti. Pobjeda će biti kada posljednji ruski vojnik prijeđe tim dugim mostom", predviđa general Hodges govoreći o mostu koji je Putin naredio izgraditi preko Kerčkog tjesnaca, povezujući Krim s ruskim kopnom.

Mark Hertling, još jedan bivši američki general koji je govorio na istom CEPA konferenciji, složio se da je poluotok mjesto na koje Ukrajina želi stići. Ali, upozorio je, to će biti "teška borba". Za razliku od ostatka Ukrajine, koji je prvenstveno ravan i otvoren, poluotok Krim je uvelike odvojen od kopna onim što general Hertling opisuje kao "močvarno područje", odnosno niz malih otoka sa samo dvije glavne ceste koje ukrajinske snage mogu koristiti za napad.

Čak i pod pretpostavkom da su ruske snage u lošem stanju do trenutka kada dođe do bilo kakvog napada, to ih i dalje čini iznimno ranjivima i ograničava mogućnosti Kijeva kako provesti operaciju. "Kad je Rusija izvršila invaziju 2014. koristila je uglavnom mornaričko pješaštvo i specijalne operativce da uđu na Krim. Ukrajina trenutačno nema brodove, nema pomorske operacije, tako da će trebati nešto topništva dugog dometa da uđe tamo", rekao je general Hertling.

"Ali ne možete zauzeti zemlju samo topništvom, morate imati neke ljude na zemlji da to učine. Bit će to teška borba", dodao je. A Putin će se, uvjeren je general Hertling, boriti da zadrži Krim, pod uvjetom da i dalje bude na čelu. "Ako je Putin još uvijek na vlasti, smatrat će napad na Krim još spornijim od napada u drugim oblastima Ukrajine. Još nismo vidjeli da Rusija koristi svoju flotu strateških bombardera, još nismo vidjeli da koriste svoje pomorske snage do krajnjih granica koje bi potencijalno mogli", rekao je.

'"Ono što biste mogli pitati je: Trebamo li biti jednako zabrinuti za njihove zračne i mornaričke snage s obzirom na to kako smo vidjeli nefunkcionalnost njihovih kopnenih snaga? rekao bih vjerojatno. Ali oni ih još uvijek imaju na raspolaganju", dodao je Hertling.

General Hodges se složio, ali vjeruje da će ukrajinsko topništvo, posebno razorni sustavi HIMARS, doći u domet ruskih baza na Krimu. "Mislim da će Ukrajinci ostaviti taj veliki most podignut kao pozivnicu za odlazak", dodao je.

Rat u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.