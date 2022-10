PODJELA PLIJENA / Stručnjak tvrdi da bi rat mogao završiti nezamislivim scenarijem: 'Ako Putin padne NATO će se naći u sukobu s drugom moćnom silom'

'Ukrajinci imaju zamah - oni pobjeđuju. Ali ovaj sukob neće samo završiti tako što će obje strane otići i reći 'to je to', on će odjeknuti u cijeloj Rusiji i regiji'