Vojni analitičar Marinko Ogorec komentirao je kako bi Zapad reagirao u slučaju da Vladimir Putin odluči pokrenuti nuklearni rat, ističući da bi to zapravo bio smak svijeta.

"Ukrajinu ne zanima previše ta ruska igra oko pripojenja nego u velikoj ofenzivi pokušava osvojiti svoje područje", rekao je Ogorec za N1 te dodao da bi u slučaju nuklearnog napada "izbio treći svjetski rat i to bi bio smak svijeta".

"Nema više čime. Očito više nema čime uzvratiti. Ukrajinci su u prodoru. Na jugu Putin ima oko 25.000 vojnika koja je ozbiljna snaga kad bi se htjela boriti, a očito se ne želi boriti."

'Upotrijebi li nuklearno oružje, NATO će uzvratiti'

U slučaju da Putin pokrene nuklearni rat, uslijedio bi odgovor NATO-a, a Ogorec navodi da je to onda kraj svijeta.

"To bi značilo uništenje svijeta. Ako upotrijebi nuklearno oružje, NATO će uzvratiti, Rusima preostaje da iskoriste sve iz tog nuklearnog arsenala, Amerikanci uzvraćaju i onda je to gotova priča", kazao je vojni analitičar.

Što se tiče djelomične mobilizacije, Ogorec navodi da se provodi jako neorganizirano. Brojni Rusi bježe iz zemlje kako bi izbjegli sudjelovanje u ratu u Ukrajini, a Ogorec smatra da je takav masovni bijeg iznenadio i samog Putina.

Tadić: U slučaju nuklearnog rata, jod će biti zadnja stvar koja će se tražiti

Podsjetimo, u studiju Net.hr-a gostovao je nuklearni fizičar Tonči Tadić, koji je u velikom intervjuu iz znanstvenog aspekta govorio o nuklearnom naoružanju. Posljednjih mjeseci nuklearne prijetnje iz Moskve postale su naša svakodnevica, a Tadić je u našem studiju pojasnio što je uopće nuklearno naoružanje, kako ono nastaje te kako funkcionira. Tadić se osvrnuo i na bojazan ljudi od radijacije u slučaju eksplozije nuklearne bombe. Na pitanje može li eksplozija bombe izazvati radijaciju kakvu izaziva eksplozija u nuklearnoj elektrani, znanstvenik s Instituta Ruđer Bošković odgovara da ne može.

"Najbolji primjer su eksplozije nuklearnih bombi u Hirošimi i Nagasakiju. Od Nagasakija do Okinave, gdje je u tom trenutku bila američka vojska, je otprilike ista udaljenost kao od Ukrajine do nas. Oni nisu imali apsolutno nikakvih posljedica", rekao je. Pojasnio je i zašto u slučaju eksplozije nuklearne bombe ne treba piti tablete joda, već je to recept samo za eksploziju nuklearke.

"Jod nastaje u nuklearkama od dugotrajnog rada i on zapravo guši nuklearku; čak postoji i sistem da se taj jod uklanja iz same nuklearke. Međutim, ako dođe do eksplozije nuklearke, onda se taj jod rasipa u okoliš i potrebno je piti tablete joda da se zasiti naša štitnjača, kako u nju ne bi ušao radioaktivni jod iz te eksplozije, koji bi onda mogao oštetiti štitnjaču", govori ovaj stručnjak.

"Ali opet, te probleme može imati netko tko je vaših godina, ne netko tko je ovako star kao ja. Probleme mogu imati žene i mladi koji su u reproduktivnoj dobi, ne starci. Kod njih taj problem nije toliko bitan", ističe.

Tadić kaže da to stoji u slučaju kada gori nuklearka, jer se tu radi o tonama goriva i jodu koji se u njemu razvija. "Kod nuklearnih bombi, radi se o desecima kilograma, ne o tonama i o tome da kod nuklearke imate proces koji je trajao mjesecima ili godinama, a ovdje proces traje u mikrosekundama i on se ne stigne razviti. Niti ima materijala niti ima vremena i besmisleno je piti jod kod nuklearne eksplozije", rekao je, dodajući da ako dođe do nuklearnog rata, jod će biti zadnja stvar koja će se tražiti.

