NATO nastavlja slati Ukrajincima oružje, ali ne i avione ili recimo izraelski Irone Dome sustav proturaketne zaštite koji ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij traži.

Rusi na to gledaju kao da imaju zeleno svjetlo za nastavak Anakonda plana, gušenja Ukrajine. Nastavak opsade i uništenja Kijeva i svih ostalih gradova. Nakon par tjedana Zelenskij, ako još bude živ, vidi da nema drugog izlaza i Ukrajina sklapa sporazum s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Kako navodi RTL Direkt, to je "lose-lose" scenarij kako ga nazivaju analitičari uglednog magazina Foreign Policy odnosno gubi i Ukrajina, ali gube i Rusi jer nisu osvojili cijelu zemlju. Ako ne dođe do sporazuma, Rusi još mjesecima granatiraju do zadnje bolnice, škole ili kazališta. Ukrajina gubi rat. Slijedi klasična okupacija, a Ukrajinci se nastavljaju boriti recimo kao partizani protiv okupatora sa raznim manjim diverzantskim akcijama.

Mogući scenariji

Paralelno Putin postavlja nekog novog Janukovića, odnosno, proruske političare, primjer toga možemo vidjeti u gradu Melitopol na jugu gdje su već postavili svoju gradonačelnicu.

Scenarij drugi, NATO se sastaje ovaj tjedan u srijedu i četvrtak, stiže Joe Biden u Bruxelles, možda, ali to je veliko možda kažu, dosta je bilo, ipak ćemo upasti u Ukrajinu. Nećemo samo gledati masovni pokolj. To bi značilo direktan obračun Zapada i Rusije. Treći svjetski rat.

Bi li to automatski značilo Nuklearni armagedon? Atlantic council misle da Putin blefira i da se ne bi usudio stisnuti gumb. Jer to bi značilo i njegovu smrt. Izglednija bi bila rovovska bitka, bez atomskog oružja. A u tom slučaju otvorenog rata, britanski Royal United Institut predviđa, da NATO snage se ne bi baš tako lako obračunale s Rusijom iako na papiru Zapad ima značajnu prednost u ukupnom broju vojnika.

Naravno to je scenarij koji nitko ne želi, nitko ne želi ni pokolj u Ukrajini, ali treći svjetski ipak malo više ne želimo.

Atentat na Putina

Sve ovo vrijeme spominje se likvidacija Putina, atentat na Putina. Nije lijepo zazivati nečije ubojstvo, ali zanimljivo je da od prošlog tjedna to čak ni Facebooku nije sporno. Dakle, smije se sutra napisati "death to Putin", i nikom ništa.

Scenarij treći. Svrgavanje Putina. Odnosno, likvidacija. Da, to nije više tabu, rekao je američki republikanski senator Lindsey Graham čega se i Bijela kuća brzo ogradila. Nema tu govora da marinci upadnu kao kad su sredili Bin Ladena.

Druga opcija, puč u Kremlju, revolucija iznutra. Sinoć je ukrajinski medij Kyjev Independent objavio da su ukrajinski obavještajci doznali za plan prema kojem ruska politička i poslovna elita planira svrgnuti Putina i postaviti aktualnog šefa ruske tajne službe Aleksandra Bortnikova za novog predsjednika, naravno, to treba uzeti itekako s oprezom budući da se radi možda o ciljanoj dezinformaciji.

A kao jedno ime se nameće i kao logični nasljednik, otrovani, trenutno zatočeni lider oporbe Aleksej Navaljni.

