Izbo bivšu djevojku (22), tijelo strpao u kofer pa objavljivao na njezinom Instagramu

Tijelo 22-godišnje studentice albanskog porijekla Ilarije Sule, koja je nestala krajem ožujka u Rimu, pronađeno je u srijedu u kovčegu bačenom u provaliju na cesti između Capranice i Guadagnola u Italiji.

Bivši dečko, također student Marko Antony Samson (22) priznao je da ju je ubio te je uhićen.

"Stavio sam tijelo u auto i odvezao ga u Poli", dijelovi su šokantnog svjedočenja mladog ubojice rođenog u Italiji koji dolazi iz filipinske obitelji, a koji je prenio talijanski Corriere Della Sera.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Objavljivao na njezinim društvenim mrežama

Tijelo su pronašli posjetitelji koji su prolazili šumovitim područjem u zaleđu glavnog talijanskog grada i pozvali policiju. Samson je navodno istražiteljima pomogao da pronađu kovčeg.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Između ostaloga, odalo ga je korištenje žrtvinog telefona. Ubojica je nakon stravičnog zločina nastavio objavljivati na njezinom Instagram profilu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ubijena Ilarija studirala je statistiku na Sveučilištu Sapienza. Da nešto nije u redu prvo je primijetila njezina obitelj koja je digla uzbunu u utorak. Ubrzo su se uključili prijatelji, kolege i na društvenim mrežama dijelili njezine fotografije uz apel za pomoć u njezinom pronalasku.

Kobne večeri kada je nestala, iz svoga stana izašla je u žurbi kako bi se našla s nekime. Sa sobom nije ponijela ništa, čak ni šminku, a do jednog trenutka obitelj je normalno dobivala njezine poruke.

Nije jasno je li to zaista bila ona ili se netko pretvarao.

Izbo ju nasmrt

A onda je uslijedila tišina.

Istražitelji su ubrzo pokucali na vrata bivšeg dečka jer su otkrili da su se dopisivali iste večeri kada je nestala. Djevojku je nasmrt izbo nožem u stanu u Rimu, a potom se tijela riješio strpavši ga u kofer.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne možemo to objasniti. Zašto je to učinio? To samo on zna", kazao je mlađi brat ubijene djevojke, Leon.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zadnji se put sa sestrom čuo prije dva tjedna, a u Rim je požurio čim je saznao za tragediju.

"Došla nas je posjetiti u Terni. Bila je smirena i nije spominjala probleme. Poznavao sam ubojicu. Bili su u vezi godinu dana prije nego što su prekinuli", otkrio je talijanskim medijima.

POGLEDAJTE VIDEO: Muškarac ubio prtnericu pa se odvezao u smrt? Doznajemo: Žena je izašla iz sigurne kuće